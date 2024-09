- Los acusados capturan maltrato a refugiados

En relación con la violación en grupo denunciada de una persona de 30 años de edad de Irán en Iserlohn, región de Sauerland, las autoridades policiales han obtenido pruebas en video del delito. Este incidente repugnante fue captado en uno de los dispositivos confiscados de un sospechoso y coincide con la versión de la víctima, según Michael Burggraf, portavoz de la fiscalía de Hagen. Previamente se especulaba que los perpetradores habían grabado la violación con sus teléfonos.

Al parecer, un grupo de hombres atacó, retuvo y violó colectivamente a un refugiado de 34 años en un edificio de cervecería abandonado en Iserlohn, temprano en la mañana de un domingo. El ataque parecía estar dirigido a humillarlo públicamente. Cuatro sospechosos, de 24, 34, 42 y 46 años, fueron arrestados rápidamente en un bosque cercano y han estado en custodia desde el lunes.

Dos prófugos

La búsqueda continúa para dos sospechosos adicionales, mencionó el fiscal superior. La víctima afirmó que seis hombres estuvieron involucrados en el ataque.

Después del incidente, el hombre de 30 años supuestamente le dijo a los investigadores que era una voz disidente contra el establishment político en Irán y era un refugiado perseguido. Los acusados le dijeron a la policía que también eran de Irán, pero tenían ciudadanía danesa y neerlandesa. Todavía no han comentado sobre las acusaciones en su contra.

Las investigaciones sobre una posible motivación política continúan, ya que esta posibilidad no puede ser completamente descartada. Sin embargo, aún no se ha confirmado una motivación política definitiva, ya que la verificación de las declaraciones de los sospechosos aún está en curso, dijo el fiscal superior. Los detenidos no tenían pasaportes en el momento del arresto. Sus declaraciones están siendo examinadas en sus respectivos países. "Esto es un proceso en curso", dijo Burggraf.

Los dos sospechosos no identificados se cree que son de Irán, como los acusados, según los últimos desarrollos en la investigación. A la luz de las investigaciones, se ha informado que algunos de los individuos involucrados en el incidente tienen doble ciudadanía, con raíces alemanas ahora siendo un tema de interés en el caso, dado que tuvo lugar en Alemania.

