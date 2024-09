Los actores Tom Hanks, MC Hammer y la ciudad de Oakland expresan su pesar por la muerte del creador de la innovación de Moneyball.

El sistema deportivo estadounidense puede ser implacable, sin piedad para con las tradiciones. Un equipo puede surgir y luego desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Actualmente, Oakland está de luto por la partida de todos sus equipos deportivos. Con el último partido de los Athletics, llega a su fin una era en la Major League Baseball (MLB) y la cultura popular.

Los Oakland Athletics se despiden de su largo hogar en la MLB con una victoria. En el último partido en el abarrotado Oakland Coliseum, los Athletics vencieron a los Texas Rangers 3-2 ante unos 47,000 aficionados. Después de la partida de los Raiders en la NFL y los Golden State Warriors en la NBA, Oakland pierde su tercera y última franquicia deportiva importante en cinco años. Con la partida de los A's, una pieza significativa de la cultura popular también dice su adiós.

Mientras algunos aficionados expresaron su descontento con los dueños del equipo, otros levantaron carteles expresando gratitud o tristeza. "Gracias por los recuerdos" decía uno, mientras que otro declaraba: "El alma de Oakland sobrevivirá". Otro cartel simplemente decía: "Hoy, el béisbol llora".

Después de la victoria, el manager de los Athletics, Mark Kotsay, rindió homenaje al personal y a los aficionados en el campo. "Estoy eternamente agradecido con el personal que ha dedicado su vida a los Oakland A's, especialmente aquellos que no nos acompañan. No los olvidaré", dijo Kotsay: "Y a todos ustedes, en nombre de mi equipo, de mí mismo, de todos los jugadores y entrenadores anteriores, de todos los que han llevado el verde y el oro - no hay aficionados mejores que ustedes".

La furia de Tom Hanks

Los Athletics se mudaron de Kansas City a Oakland en 1968 y ganaron la Serie Mundial cuatro veces en los siguientes 56 años. "Cuando los A's estaban en la Serie Mundial, el mundo venía a Oakland", escribió el actor Tom Hanks en un correo electrónico a "The Athletic". Ni siquiera era un adolescente cuando los A's se mudaron a California a finales de los años 60. "No San Francisco. Oakland".

Ahora, la franquicia sigue el camino de los Raiders y se mudará a Las Vegas, donde se espera que jueguen sus primeros partidos en casa en 2028. Hasta entonces, el equipo jugará en Sacramento durante tres años, aproximadamente a 137 kilómetros del Coliseum de Oakland. Los propietarios de la MLB aprobaron el movimiento el pasado noviembre.

El año pasado, Hanks ya había expresado su frustración. No pudo detenerlos. "Primero los Raiders, luego los Warriors se mudaron a San Francisco, y ahora quieren expulsar a los A's de Oakland", dijo: "Deberían irse al infierno".

Cómo Oakland revolucionó los deportes

Además de Hanks, el rapero MC Hammer (nombre real: Stanley Burrell) también era un gran fanático de los A's. La estrella del rap de la década de 1990 ganaba dinero trabajando en el Coliseum, al igual que Hanks. En los últimos días, ha compartido todos sus recuerdos de los A's en Twitter. Después de todo, les debía su carrera. Porque: algunos jugadores de Oakland financieron el lanzamiento de su primer álbum.

El cantante de Counting Crows, Adam Duritz, también creció con los A's. El ex presidente de EE. UU., Barack Obama, también era fanático antes de declararse fanático de los White Sox después de mudarse a Chicago. Todos estos nombres son solo algunos de los nombres que ahora solo pensarán en el pasado, porque los A's ya no tienen futuro en Oakland.

La franquicia dejó su huella en los deportes a través de los "años de Moneyball". A principios de la década de 2000, aplicaron por primera vez a gran escala una estrategia basada en datos que compensaba las desventajas financieras de los A's. Además de una película con Brad Pitt, la revolución en los deportes también surgió de ello. El método aún se utiliza en otros deportes hoy en día.

