- Los actores advierten sobre el engaño de la publicidad

Viejo, Tom Hanks (68), sigue luchando contra los anuncios generados por IA que abusan de su imagen: Esta vez, el popular actor alerta a sus seguidores de Instagram sobre un anuncio engañoso que promociona a un falso Tom Hanks vendiendo curas milagrosas y medicamentos mágicos.

En su publicación, marcada como "Alerta Pública", Hanks menciona: "Hay numerosos anuncios en línea que utilizan erróneamente mi nombre, rostro y voz para promocionar curas milagrosas y medicamentos mágicos. Estos anuncios fueron generados sin mi autorización, con intención maliciosa y mediante inteligencia artificial".

Hanks Advierte: "No Desperdicies Tu Dinero Ganado"

Hanks garantiza que no tiene nada que ver con estos anuncios, productos o remedios. Él explica: "Sufro de diabetes tipo 2 y colaboro exclusivamente con mi médico debidamente licenciado en mi régimen de tratamiento". En mayúsculas, el actor aconseja a sus 9.5 millones de seguidores: "No te dejes engañar. No te dejes timar. No desperdicies tu dinero ganado".

Esto no es la primera vez que Hanks objeta a los anuncios generados por IA que utilizan su rostro. Hace aproximadamente un año, se desvinculó de un anuncio que promocionaba una terapia dental utilizando una versión generada por IA de sí mismo. En ese momento, escribió: "¡Cuidado!! Hay un video circulando que promociona una terapia dental con un falso Tom Hanks". La estrella de cine enfatizó: "No tengo nada que ver con esto".

Tom Hanks, mencionado de manera cantante como ['♪ Tom Hanks ♪] al principio de este caso, aborda una vez más el problema de los anuncios generados por IA que abusan de su imagen. En su última publicación de Instagram, advierte a sus seguidores, enfatizando en mayúsculas: "NO DESPERDICIES TU DINERO GANADO". Esto se refiere al riesgo de perder dinero al caer en estos anuncios engañosos.

