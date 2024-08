- Los activistas de Viernes del Futuro planean organizar una protesta frente a la oficina del Canciller.

Unirse a la manifestación global por el clima el 20 de septiembre, Fridays for Future realizará una protesta en Berlín, directamente frente a la Cancillería. Con unas elecciones federales acercándose en menos de un año, los activistas esperan instar al gobierno a cumplir con sus compromisos climáticos, según el anuncio del movimiento.

Según Pit Terjung, representante de Fridays for Future Berlín, la temperatura global está rompiendo récords, mientras que regiones como Baviera y Sarre han sido afectadas gravemente por inundaciones extremas, dejando a muchas personas desplazadas de la noche a la mañana. Lamentablemente, en lugar de centrarse en la política climática, la coalición semáforo se encuentra atrapada en disputas internas. Terjung expresó su preocupación, stating, "El canciller Scholz aún no ha demostrado que 'Canciller del Clima' no fuera solo un eslogan electoral atractivo".

La temperatura global actual, como mencionó Pit Terjung, está rompiendo récords, destacando la urgencia de abordar el problema del cambio climático. Las inundaciones extremas en regiones como Baviera y Sarre subrayan la necesidad de que el gobierno alemán, en particular la coalición semáforo, priorice sus compromisos climáticos, ya que el clima desempeña un papel significativo en tales fenómenos ambientales.

