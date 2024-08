Los activistas climáticos se aferran al aeropuerto de Sylter

Activistas del último generación han vuelto a objetivo Sylt Airport. Lograron cortar un hueco en la valla y atarse al asfalto junto a un jet privado. Sin embargo, un segundo plan fue frustrado por la rápida intervención del personal del aeropuerto.

Dos activistas del último generación se pegaron temporalmente al suelo junto a un jet privado en el aeropuerto de Sylt. Su intento de pintar el avión fue frustrado por la rápida acción del personal del aeropuerto. Los activistas habían cortado previamente un hueco en la valla del aeropuerto para acceder a las instalaciones.

Un tercer activista fue detenido en la valla por la policía y llevado lejos. Las mujeres también fueron retiradas del suelo y llevadas en un coche de policía. Los bomberos posicionaron dos grandes camiones de bomberos frente al jet privado para proteger la escena de los mirones. El último generación había pretendido escribir "El petróleo mata" en el jet privado.

"La protesta de hoy en Sylt no funcionó, pero eso no significa que nos detengamos", dijo Christian Bergemann, portavoz del último generación. La acción no afectó las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Sylt, según el horario de vuelos en línea.

En opinión de los manifestantes, los millonarios y multimillonarios contribuyen desproporcionadamente al cambio climático. Creen que los propietarios de jets privados, limusinas y yates de lujo no renunciarían a ellos voluntariamente. Para reducir estas emisiones, argumentan que se necesitan leyes. En junio de 2023, cinco activistas del último generación rociaron un jet privado en el aeropuerto de Sylt con pintura naranja y se pegaron a él. La oficina del fiscal del estado en Flensburg estimó en ese momento que el daño solo al avión ascendía a al menos un millón de euros.

La Comisión ha expresado su preocupación por las repetidas protestas en el aeropuerto de Sylt, ya que disruptan las operaciones del aeropuerto y causan daños significativos a la propiedad. Los activistas del último generación continúan utilizando tácticas agresivas, a pesar de las consecuencias legales anteriores.

Lea también: