- Los activistas ambientales han promulgado una prohibición en la isla de Sylt.

Tras un incidente en el Aeropuerto de Sylt, los individuos involucrados en el grupo ambiental "Last Generation" han sido restringidos de la isla: "Se ha impuesto una prohibición de estancia de 14 días a los tres individuos", informó un representante de la Dirección de Policía de Flensburg a la Agencia de Prensa Alemana. Esta prohibición se extiende hasta el 23 de agosto.

Es importante destacar que las personas que llegan a Sylt en tren, ferry o avión no serán revisadas debido a esta prohibición, según explicó el portavoz, citando limitaciones de recursos. El cumplimiento de la prohibición se supervisará durante la presencia diaria en la isla.

La policía ha aumentado su presencia en Sylt durante el verano, con oficiales al tanto de la situación de "Last Generation", según informó el representante. Si se localizan a los individuos durante patrullas o operaciones en la isla, se tomarán las medidas adecuadas.

Investigación por parte de la Fiscalía

La Fiscalía Pública de Flensburg está investigando actualmente a los tres miembros de la alianza "Last Generation". Se les acusa de daños a la propiedad y allanamiento de morada. Un portavoz de la fiscalía señaló que ninguno de los acusados ​​es de Schleswig-Holstein. La fecha del juicio aún no ha sido anunciada.

Dos manifestantes de "Last Generation" se fijaron temporalmente al suelo cerca de un avión privado en el Aeropuerto de Sylt el 10 de agosto. Su plan de rociar el avión con color fue frustrado por la rápida intervención del personal del aeropuerto.

Un tercer activista fue detenido por la policía y llevado a la línea de la valla. Las mujeres fueron retiradas del suelo y llevadas en un vehículo policial. Los activistas habían cortado previamente un agujero en la valla del aeropuerto para acceder al área restringida.

"Last Generation": Fallo en la Protesta

"Last Generation" pretendía rociar la frase "El petróleo mata" en el avión privado, según Christian Bergemann, portavoz de "Last Generation". Creen que las personas acaudaladas contribuyen significativamente al cambio climático. En su opinión, los propietarios de aviones privados, limusinas y yates de lujo no renunciarían voluntariamente a tales lujos. Abogan por legislación necesaria para reducir estas emisiones.

Ataque Naranja en el Aeropuerto (junio de 2023)

Cinco activistas de "Last Generation" en Sylt rociaron un avión privado en las instalaciones del aeropuerto con pintura naranja y se pegaron a su superficie en junio de 2023. Los daños estimados solo en el avión ascienden a al menos un millón de euros, según calculations de la Fiscalía Pública de Flensburg.

