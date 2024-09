Los acontecimientos más recientes en la contienda política Trump-Harris varían según diferentes fuentes.

Siguiendo una serie de noticias destacadas que han llamado la atención desde diferentes perspectivas políticas, como el debate presidencial y el primer intento de asesinato contra Donald Trump, los datos de esta semana revelan un contraste marcado en lo que los republicanos y los demócratas recuerdan sobre el candidato republicano. Los partidarios del GOP se centraron principalmente en el incidente de Florida en el que la vida de Trump estuvo en peligro, mientras que los demócratas continuaron discutiendo sus afirmaciones infundadas sobre los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio.

En encuestas recientes —realizadas entre el 20 y el 23 de septiembre por SSRS y Verasight, en nombre de un equipo de investigación de CNN, la Universidad de Georgetown y la Universidad de Michigan— el 75% de los estadounidenses informó estar al tanto de las actividades de Trump, superando al 69% que mencionó a Harris. Esta cambio en los números no se había visto a finales de agosto e inicios de septiembre, cuando ambas cifras eran casi iguales.

Los republicanos estaban significativamente más inclinados a mencionar el término "asesinato" y frases relacionadas con el incidente, como referencias al campo de golf donde tuvo lugar el intento.

Un encuestado lo expresó de la siguiente manera: "Donald Trump ha estado haciendo campaña y cada vez es más peligroso para él. Recently, he suffered another attempt on his life at a golf course."

Por otro lado, los demócratas tendían a referirse al debate presidencial de septiembre, empleando palabras como "mentira" y recordando las falsas afirmaciones de Trump sobre inmigrantes en Ohio alimentándose de mascotas locales. Esto es lo que escribió otro encuestado: "He keeps pushing the Springfield story about Haitian immigrants feasting on local pets. He continually uses anti-Semitic tropes and spreads falsehoods about his debate performance."

Los independientes, según la encuesta, discutieron ambos conjuntos de temas, con estadounidenses de todos los rincones del espectro político siendo casi iguales en su probabilidad de usar palabras que indican la carrera presidencial, como "campaña" o "elección".

La disparidad entre demócratas y republicanos podría deberse a las fuentes de noticias que están consumiendo. Sin embargo, también podría reflejar las historias específicas que resuenan más con cada grupo y la manera en que las describen, a menudo reflejando sus propias opiniones políticas.

Cuando se les preguntó sobre Harris, los estadounidenses frequently usaron palabras relacionadas con su desempeño en el debate y su expresado deseo de un rematch contra Trump, además de su entrevista con Oprah Winfrey. El tono detrás de las palabras que los estadounidenses usaron para describir lo que habían oído sobre Harris permaneció más positivo que las palabras que usaron en relación con las noticias sobre Trump. Sin embargo, la diferencia en las emociones en torno a ambos candidatos se estrechó significativamente en comparación con la semana pasada, después del debate. Las emociones de Harris fueron ligeramente más negativas que positivas, y su puntuación estaba cerca de donde estaba antes del debate, mientras que las emociones de Trump

Lea también: