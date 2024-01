Los 10 escaños del Senado con más probabilidades de cambiar en 2024

¿Por qué? Por el mapa. La decisión del senador demócrata Joe Manchin de no presentarse a la reelección en Virginia Occidental puso de relieve lo ventajoso que es el terreno de juego de 2024 para los republicanos. Pero la reelección del presidente Joe Biden daría a los demócratas del Senado un ligero colchón -énfasis en ligero- debido al papel de desempate del vicepresidente en una cámara dividida por igual.

El Partido Republicano sólo necesita uno o dos escaños -dependiendo de qué partido gane la Casa Blanca- para hacerse con el control del Senado. Virginia Occidental ha sido durante mucho tiempo el escaño con más probabilidades de cambiar, y con la marcha de Manchin, los republicanos tienen ahora casi la certeza de conseguirlo.

La atención se ha desplazado a los otros dos escaños rojos que defienden los demócratas: Montana y Ohio, que son el segundo y tercer escaño con más probabilidades de cambiar, respectivamente. (Las clasificaciones se basan en los informes de la CNN, las cifras de recaudación de fondos y los datos históricos sobre cómo se han comportado los estados y los candidatos).

La carrera por el control del Senado este año ofrecerá una prueba política crucial: ¿Están las contiendas tan nacionalizadas que lo único que importa es la cabeza de lista y los factores que influyen en la contienda? (Esto es especialmente importante este año debido al solapamiento entre los cinco estados en los que se celebran las principales elecciones al Senado y los campos de batalla presidenciales). ¿O son igual de importantes los candidatos individuales, sus carreras y los problemas locales? La respuesta probablemente decidirá quién gana la cámara.

Los demócratas defienden siete de los 10 escaños del Senado con más probabilidades de cambiar. El octavo, Arizona, está en manos de una antigua demócrata, la senadora independiente Kyrsten Sinema, que todavía pertenece a su antiguo partido y no ha dicho si se presentará a la reelección. La decisión de Manchin ha tenido el efecto inmediato de hacer que los dos únicos objetivos demócratas de esta lista -Texas y Florida- sean mucho más prominentes en la estrategia del partido para 2024.

Suponiendo que Virginia Occidental desaparezca del mapa para los demócratas, esto es lo que puede tener que ocurrir para que mantengan el control del Senado: Podrían defender todos sus escaños restantes y retener la presidencia (debido al voto de desempate del vicepresidente en un Senado 50-50); podrían mantener todos sus escaños restantes, perder la presidencia, pero voltear Florida o Texas; o podrían perder otro escaño, ganar la presidencia y voltear tanto Florida como Texas. Ganar cualquiera de esos estados y perder la presidencia significaría que el candidato demócrata al Senado tendría que superar con creces al cabeza de lista.

Las matemáticas son desalentadoras. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en una hipotética revancha, varias encuestas nacionales y de estados indecisos muestran a Biden por detrás de su predecesor y actual favorito del Partido Republicano, Donald Trump.

Los senadores demócratas sobre los que recae el control de la cámara -en concreto Jon Tester, de Montana, y Sherrod Brown, de Ohio- probablemente necesiten distanciarse de la carrera presidencial tanto como sea posible. Ambos son titulares bien establecidos con marcas individuales en su país, pero queda por ver si eso será suficiente para que se desmarquen de la tendencia partidista de sus estados como han hecho en el pasado.

Los demócratas esgrimen el mismo argumento -la importancia de la personalidad sobre el partidismo- para explicar cómo pueden derrotar a los senadores Rick Scott en Florida y Ted Cruz en Nueva York. Rick Scott en Florida y Ted Cruz en Texas. Pero esos son estados caros que han eludido a los demócratas durante años, e invertir allí podría desviar recursos de escaños que están defendiendo.

Si hay un rayo de esperanza para los demócratas, es que las primarias del Partido Republicano están burbujeando, a pesar de la nueva estrategia del Comité Senatorial Republicano Nacional de lanzar su apoyo temprano detrás de un candidato que identifica como el nominado más fuerte para las elecciones generales. Unas primarias tan disputadas importan menos en Virginia Occidental. Pero en Montana existe la posibilidad real de que se produzca una contienda dividida entre los republic anos, y en Ohio, Nevada y Michigan hay muchos candidatos en liza. En Wisconsin, el Partido Republicano ha perdido a su primer candidato y está esperando a que un rico hombre de negocios se presente a las elecciones. El candidato republicano al Senado por Arizona es un ferviente negacionista de las elecciones. Sólo en Pensilvania el GOP ha evitado una batalla intestina, permitiendo que su candidato se enfrente ya cara a cara con el titular demócrata. Pero está por ver si la estrategia del GOP de reclutar candidatos ricos -algunos de los cuales no se habían enfrentado a mucho escrutinio hasta ahora- da sus frutos.

Ahora que empieza el año electoral, hay varias cosas clave que vigilar. Los informes de recaudación de fondos del último trimestre de 2023 saldrán a finales de este mes. ¿Podrán los demócratas mantener su impulso recaudatorio? ¿Los ricos reclutas del GOP se autofinancian de forma significativa? ¿Consiguen los republicanos un candidato en Wisconsin y resuelven sus primarias con un daño mínimo para sus nominados finales?

Estas clasificaciones se irán actualizando a lo largo del año a medida que obtengamos más datos.

Por ahora, aquí están los 10 escaños del Senado con más probabilidades de cambiar:

1. 1. Virginia Occidental

Senador demócrata Joe Manchin de Virginia Occidental

La decisión del senador demócrata Joe Manchin de no presentarse a la reelección hundió cualquier posibilidad que su partido aún tuviera de mantener este escaño en un estado que Trump ganó en dos ocasiones por unos 40 puntos.

Los republicanos están bien posicionados para hacerse con el escaño, ya sea con el gobernador Jim Justice o con el representante Alex Mooney como candidato. Mooney y sus aliados del Club for Growth Action, que ha prometido gastar millones en impulsar al congresista, están tratando de vincular a Justice, un ex demócrata, con Biden y su partido.

Un grupo llamado Conservative Americans PAC está devolviendo el golpe a Mooney, destacando sus raíces en Maryland y señalando que el club también se ha opuesto a Trump. Justice tiene el respaldo tanto del Comité Senatorial Republicano Nacional como de Trump, cuyo respaldo tiene un peso significativo en este estado profundamente rojo.

2. Montana

Senador demócrata Jon Tester de Montana

La candidatura a la reelección del senador demócrata Jon Tester será el mayor barómetro de si los titulares con marcas fuertes todavía pueden resistirse al partidismo de sus estados, una prueba que ya ha superado tres veces.

Los republicanos están entusiasmados con su recluta para enfrentarse a Tester. El marino retirado Tim Sheehy se ha apresurado a salir al aire y presentarse a los votantes, lo que su campaña atribuye a la mejora de la posición del recién llegado político en unas hipotéticas primarias contra el representante estadounidense Matt Rosendale. Un anuncio reciente se apoya en el servicio militar de Sheehy mientras ataca a Tester (y a Biden) por ser "demasiado liberales para mantenernos seguros". Sheehy también cuenta con el apoyo de un super PAC.

Pero el nativo de Minnesota se ha enfrentado a algunos titulares negativos - que los demócratas se han abalanzado sobre - incluyendo una historia de Semafor sobre los comentarios que hizo en agosto acerca de querer volver a la asistencia sanitaria a la "privatización pura." (Su portavoz ha dicho que estaba atacando a las compañías de seguros y que apoya la protección de las enfermedades preexistentes, así como el cumplimiento de los compromisos con Medicare y la Seguridad Social).

Esta carrera también ofrece el mejor caso de prueba para la nueva estrategia de los republicanos nacionales de tomar partido temprano en unas primarias. Rosendale, que perdió ante Tester en 2018, es el tipo de candidato que el NRSC está tratando de evitar este ciclo. Pero el miembro del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes está haciendo cada vez más ruido para entrar antes de la fecha límite de presentación del 11 de marzo.

Después de que el NRSC anunciara la jubilación del ex presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy con una declaración en la que atacaba a Rosendale (uno de los ocho republicanos que votaron para desbancar al californiano como presidente en octubre), el congresista grabó un mensaje de vídeo en el que decía que estaba "considerando seriamente" presentarse al Senado. Dos días después, publicó en X fotos en las que se cruzaba con Trump en Mar-a-Lago para promocionar una posible candidatura al Senado, lo que, según ha informado la CNN, frustró al ex presidente, ya que el congresista aún no le había apoyado en ese momento. (Rosendale lo hizo poco después, pero eso fue meses después de que Sheehy hubiera declarado su apoyo a Trump).

¿Una cosa que podría ayudar a Rosendale? Un super PAC llamado Last Best Place, que aún no ha tenido que revelar sus donantes, ha estado atacando a Sheehy en el aire. Los republicanos lo han acusado de ser un grupo de fachada demócrata. Senate Majority PAC - el super PAC demócrata vinculado al liderazgo - ha declinado hacer comentarios cuando se le ha preguntado si está involucrado.

Los demócratas insisten en que Tester puede ganar a cualquiera de los dos republicanos. Por su parte, el senador está en el aire con anuncios biográficos positivos, recordando a los votantes sus antecedentes agrícolas y su compromiso con las tierras públicas, los derechos de la Segunda Enmienda y la defensa de la forma de vida de los montaneses. Otro anuncio promociona su trabajo en la Ley PACT, que amplía las prestaciones sanitarias para los veteranos expuestos a fosas de quema tóxicas.

3. Ohio

Senador demócrata Sherrod Brown de Ohio

El senador Sherrod Brown es el otro demócrata que se enfrenta a la reelección en un estado que Trump ganó dos veces y, por tanto, uno de los principales objetivos del Partido Republicano. Pero hasta las primarias del 19 de marzo, el senador Brown, que lleva tres mandatos en el cargo, tiene que ver cómo sus posibles oponentes republicanos se pelean entre ellos mientras él los tacha de demasiado extremistas.

El día después de que los ciudadanos de Ohio aprobaran por abrumadora mayoría una medida electoral que garantizaba el derecho al aborto en noviembre, el equipo de Brown publicó un vídeo recopilatorio de citas de sus contrincantes republicanos que sugerían que apoyarían una prohibición nacional del aborto.

El Partido Republicano nacional no ha tomado partido en esta carrera, pero Trump intervino a finales del año pasado, apoyando al rico empresario Bernie Moreno. Moreno también cuenta con el apoyo del otro senador del estado, J.D. Vance, que recibió un impulso de Trump en sus propias primarias del Partido Republicano en 2022. Un reciente anuncio de Moreno abre y cierra con el ex presidente elogiando al aspirante del GOP, que llega a decir: "Lo primero que tenemos que hacer es terminar el muro."

El senador estatal Matt Dolan, el candidato más moderado de la contienda, también abre su publicidad centrado en la seguridad fronteriza, pero sin ningún llamamiento explícito similar al de Trump. Ambos candidatos tienen una riqueza personal significativa: cada uno prestó a sus campañas 3 millones de dólares en el tercer trimestre.

El secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, el único cargo electo a nivel estatal en liza, comenzó la campaña en una posición más destacada. Pero sus rivales han querido poner en duda su capacidad para cumplir con los conservadores tras el fracaso de una medida electoral en agosto que fue vista como una lucha por poderes para el referéndum de noviembre sobre el derecho al aborto.

4. Pensilvania

Senador demócrata Bob Casey de Pensilvania

Pensilvania es el raro escaño republicano que no tiene unas primarias republicanas complicadas, lo que explica por qué ocupa un lugar relativamente alto en esta lista. Debido a que el GOP consiguió al ex ejecutivo de fondos de cobertura Dave McCormick y evitó un desafío del fallido candidato a gobernador de 2022 Doug Mastriano, el partido fue capaz de lanzar su lucha contra el senador demócrata Bob Casey mucho antes de que comenzara el año electoral. Es probable que ésta sea la carrera más dura de Casey hacia el Senado, ya que aspira a un cuarto mandato.

China ya ha surgido como motivo central en esta carrera. McCormick, veterano del Ejército, ha propuesto "seis prohibiciones" para acabar con "el viaje gratis de China". Pero, como informó KFile de CNN, su fuerte posicionamiento antichino parece ser ahora una evolución de su época en Bridgewater Associates, donde supervisó inversiones masivas en empresas y participaciones chinas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Casey presentó recientemente una ley (junto con el senador republicano por Florida Rick Scott, que también opta a la reelección) que, según él, exigiría a los fondos de inversión privados que revelaran los activos invertidos en China.

Casey, que cuenta con el respaldo de la AFL-CIO, trata de poner de relieve su identidad populista, mientras que los demócratas utilizan los antecedentes de McCormick en fondos de alto riesgo para tacharlo de desubicado. Más recientemente, ambos candidatos se han mostrado contrarios a la venta de US Steel a una empresa japonesa. Pero con Biden luchando en las encuestas en Pensilvania, que ganó por poco en 2020, y con los votantes preocupados por la economía, la elección puede no ser tan clara como a los demócratas les gustaría que fuera.

5. Arizona

La senadora independiente Kyrsten Sinema de Arizona

La senadora independiente Kyrsten Sinema está manteniendo a todos adivinando sobre sus planes de reelección y si será una carrera de tres vías. Tendrá que presentar su candidatura en la oficina del secretario de Estado antes del 8 de abril.

Si se presenta, los republicanos esperan que reste más votos a la demócrata que a su eventual candidato. Eso es evidente en un anuncio digital del NRSC que ataca al representante demócrata Ruben Gallego, incluso en términos personales, y hace que Sinema -que ha sido una espina en el costado del liderazgo demócrata del Senado- suene como una liberal.

Kari Lake, que acaba de perder la gobernación en 2022, es la principal candidata del Partido Republicano. A pesar de las súplicas de los republicanos nacionales para que mire hacia adelante - y el respaldo de las voces más establecidas del partido, como el senador de Wyoming John Barrasso, miembro de la dirección del GOP en el Senado - Lake sigue impugnando su derrota anterior. Perdió otro caso legal en noviembre por una petición para examinar los sobres de las papeletas de 2022.

Pero con el respaldo de Trump y su atractivo para los votantes de base del GOP, Lake será difícil de batir en las primarias de agosto, y el partido nacional no ha descartado ponerse detrás de ella. Postularse contra Lake es una perspectiva emocionante para los demócratas, pero el partido nacional está esperando a ver cómo se agitan las cosas con Sinema antes de involucrarse.

6. Nevada

Senadora demócrata Jacky Rosen de Nevada

Nevada presenta otra oportunidad para los republicanos, a quienes les gustaría desbancar a la senadora demócrata Jacky Rosen después de quedarse cortos contra la senadora Catherine Cortez Masto en 2022, cuando lograron cambiar la oficina del gobernador.

Hay un campo lleno de republicanos que se presentan a las primarias de junio, pero el partido nacional está detrás del capitán retirado del Ejército Sam Brown, que terminó segundo en las primarias del Senado del año pasado.

Nevada apoyó a Biden por cerca de 2 puntos en 2020, y los demócratas tienen la esperanza de que su juego de tierra aquí durante un año presidencial - combinado con la relevancia de la cuestión del aborto - ayudará a su billete completo. Pero las primeras encuestas de un hipotético enfrentamiento entre Biden y Trump hicieron saltar algunas alarmas para los demócratas, con el ex presidente liderando al actual presidente 52% a 41% entre los votantes registrados en una encuesta de New York Times/Siena College realizada a finales de octubre. Los votantes hispanos estaban divididos a partes iguales, al igual que los votantes blancos con estudios universitarios, normalmente un grupo clave para los demócratas.

Los republicanos saben que los recientes resultados de las elecciones federales no les han favorecido, pero ven una oportunidad de abrirse camino entre los votantes hispanos. E incluso si no pueden ganar este escaño, obligar a los demócratas a gastar dinero aquí que no irá a Montana u Ohio podría ser su propia victoria.

7. Wisconsin

Senadora demócrata Tammy Baldwin de Wisconsin

Los republicanos aún no tienen un candidato importante para enfrentarse a la senadora demócrata Tammy Baldwin después de que su principal opción -el representante estadounidense Mike Gallagher- pasara de la carrera. Pero desde entonces, todas las miradas están puestas en el empresario Eric Hovde, de quien el presidente de la NRSC, Steve Daines, ha dicho que se presenta. Hovde, que perdió la nominación del Partido Republicano para este escaño en 2012, tiene la capacidad de autofinanciarse, una opción atractiva para los republicanos, sobre todo porque es relativamente tarde en el ciclo para que entre un aspirante.

Queda la duda de si otro acaudalado empresario republicano, Scott Mayer, entraría en la carrera, pero Daines ha dejado claro que no quiere unas primarias aquí. "Si Eric se mete en la carrera", dijo a The Washington Examiner, "estaríamos detrás de Eric". El temprano apoyo del NRSC a Hovde también ha enfadado a David Clarke, el ex sheriff del condado de Milwaukee alineado con Trump, que podría complicar el camino del GOP aquí si entra en la carrera.

Los demócratas no pueden consolarse demasiado con la ausencia de un candidato importante del GOP hasta ahora. A pesar de que Biden ganó por poco el estado en 2020, los demócratas no pudieron desbancar al senador republicano Ron Johnson el ciclo pasado. Y una encuesta de Marquette de noviembre encontró a Biden en una carrera cerrada con Trump entre los votantes registrados de Wisconsin.

8. Michigan

Senadora demócrata Debbie Stabenow de Michigan

Los demócratas de Michigan se han unido en gran medida en torno a la diputada Elissa Slotkin -una poderosa recaudadora de fondos- en la carrera para suceder a la senadora demócrata Debbie Stabenow.

Los republicanos, sin embargo, tienen unas primarias cada vez más reñidas en un estado en el que no ganan unas elecciones al Senado desde 1994. Los republicanos nacionales han abrazado el regreso del ex representante estadounidense Mike Rogers, que dejó el Congreso en 2015. Pero el expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes apenas ha despejado el campo. El ex representante estadounidense Peter Meijer -que perdió unas primarias por su voto a favor de destituir a Trump tras la insurrección del 6 de enero de 2021- anunció su campaña a principios de noviembre. Su voto contra Trump acarrea responsabilidades en unas primarias, algo que la NRSC ha destacado abiertamente en sus intentos de que no se presente.

Otros republicanos que lanzaron campañas después de que Rogers entrara en la carrera incluyen al ex jefe de policía de Detroit, James Craig, quien fue descalificado de la carrera del gobernador de 2022 por problemas de recolección de firmas, y el empresario Sandy Pensler, quien perdió el nódulo del GOP para el escaño en 2018.

A los demócratas les fue bien en Michigan en 2022, y el GOP estatal está en desorden. Pero Biden no parece tan fuerte aquí como lo hizo en 2020, cuando ganó el estado por alrededor de 3 puntos. En una encuesta reciente de CNN sobre el estado de Wolverine, por ejemplo, Trump aventajó a Biden 50% a 40% entre los votantes registrados, con incluso los votantes jóvenes rompiendo a favor de Trump. El director de campaña de Slotkin rechazó la información del New York Times de diciembre de que la congresista estaba preocupada por estar en el boleto con Biden, diciendo que ella "espera con interés" correr con el presidente.

9. Texas

El senador republicano por Texas Ted Cruz

Texas -junto con Florida- ha cobrado aún más importancia para los demócratas nacionales como una rara oportunidad de dar la vuelta a un escaño en el Senado y mitigar la probable recogida republicana en Virginia Occidental. El Comité Demócrata de Campañas Senatoriales ha invertido en personal de comunicación e investigación en ambos estados y ha difundido anuncios digitales contra los titulares republicanos.

El representante demócrata Colin Allred se enfrenta a unas primarias el 5 de marzo, pero su gran recaudación de fondos y su perfil como antiguo jugador de la NFL le han convertido en el hombre a batir para la nominación. Allred ya ha ganado carreras difíciles en el pasado, desbancando a un titular republicano para ganar por primera vez la elección al Congreso. Y su campaña argumenta que, al igual que en las elecciones al Congreso de 2018, la sanidad será un tema clave en la contienda senatorial de este año. Además de pregonar su apoyo a la Ley de Asistencia Asequible, Allred ha estado hablando sobre el caso de Kate Cox -la mujer de Texas que luchó contra el Estado para interrumpir su embarazo de alto riesgo- para tratar de crear un contraste con Cruz sobre el derecho al aborto.

Cruz, que ganó su última contienda por menos de 3 puntos, es un hombre del saco atractivo para la izquierda. Pero las donaciones masivas de sus detractores no se traducen necesariamente en una derrota del candidato en el poder. Incluso demócratas bien financiados (véase Beto O'Rourke) se han quedado cortos en Texas, que no ha elegido a un demócrata en todo el estado desde 1994. Así que a pesar de la mayor prominencia de la contienda para los demócratas nacionales, sigue siendo la carrera de Cruz para perder.

10. Florida

Senador republicano Rick Scott de Florida

Es una historia similar en Florida, donde los demócratas nacionales han hecho inversiones con la esperanza de desbancar al senador republicano Rick Scott. Pero es una lucha cuesta arriba en el estado de tendencia roja. Si no que se lo pregunten al ex representante demócrata Val Demings, un recluta de alto perfil que perdió ante el senador Marco Rubio en 2022 por 16 puntos. Además, Scott contará con su enorme fortuna personal para aspirar a un segundo mandato.

Pero los demócratas perciben una oportunidad potencial dado que Scott, exgobernador durante dos mandatos, nunca ha ganado ninguna de sus contiendas por más de un punto, y esta será la primera vez que se presente en un año presidencial. También fue el autor de un plan político que proponía una cláusula de caducidad para todos los programas federales, que fue tan impopular que incluso sus compañeros republicanos del Senado tuvieron que desautorizarlo. (Más tarde lo revisó para eximir a la Seguridad Social y a Medicare de la disposición). Es de esperar que los demócratas le dediquen mucho tiempo en el estado, donde abundan los jubilados.

La ex diputada Debbie Mucarsel-Powell ha generado la mayor parte de la atención en el lado demócrata antes de las primarias de agosto. Mucarsel-Powell ha demostrado su habilidad en la recaudación de fondos, superando por poco a su contrincante, excluyendo su contribución personal, durante el primer trimestre parcial en el que estuvo en la carrera, pero su recaudación de fondos de final de año será analizada de cerca para ver hasta qué punto será sostenible ese impulso.

Fuente: edition.cnn.com