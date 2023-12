Lorena Ochoa: cómo la familia se impuso al estrellato deportivo

Habría conmocionado al deporte.

Pero en 2010, la mejor jugadora del mundo hizo precisamente eso.

Tras 158 semanas consecutivas en lo más alto de la clasificación mundial y dos grandes títulos, la mexicana Lorena Ochoa anunció que dejaba el deporte.

"Tu vida parece genial y disfruté de los viajes, del glamour, fue increíble", dijo Lorena Ochoa cuando habló recientemente con Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf.

LEA: La gran golfista Annika Sorenstam lucha contra los estereotipos de género

"Pero para mí, casarme y tener una familia, eso era más importante. Ahora que soy madre, no lo cambiaría por nada del mundo y me siento bendecida. Estoy muy, muy contenta de haber tomado la decisión en el momento adecuado y ahora puedo disfrutar al 100% de esta segunda etapa de mi vida."

Para muchas deportistas profesionales, la decisión de tener hijos llega justo cuando están en la plenitud de su carrera, como le ocurrió a Ochoa.

"Creo que es fácil olvidar que en cualquier deporte una mujer deportista puede tener el deseo de tener hijos, y cuando lees un titular de prensa en el que se anuncia que una golfista profesional está esperando un bebé, la revelación lleva aparejada la sorpresa, asumiendo quizá erróneamente que se trata del final de su carrera como jugadora", afirma Alison Root, editora de Women & Golf.

"Las mujeres ejecutivas pueden compaginar los hijos con la vida en la sala de juntas, pero el deporte es diferente dado el nivel de forma física que requiere y la práctica continua para mantener tu juego en forma para competir al más alto nivel, de ahí que sea una decisión difícil en cuanto a cuándo es el momento adecuado".

LEER: Lexi Thompson, "adicta" a hacer ejercicio

El LPGA Tour de Estados Unidos cuenta con varias mamás golfistas, entre ellas Juli Inkster, Cristie Kerr y Catriona Matthew, mientras que Stacy Lewis acaba de anunciar recientemente que está embarazada.

La LPGA ha puesto en marcha una serie de iniciativas para las madres y sus hijos en el circuito. "Como organización deportiva femenina, es importante para nosotros tener políticas y programas que ofrezcan opciones a nuestras atletas que quieren tener familia", afirma Heather Daly-Donofrio, directora de comunicaciones y operaciones del Tour de la LPGA.

"Nuestra política de maternidad flexible permite a nuestras atletas el tiempo que necesitan con sus bebés sin la presión de perder su condición de jugadoras".

"Una vez que vuelven a la competición, el Smucker's Child Development Center itinerante ofrece un entorno seguro y cariñoso para los niños mientras la madre trabaja en el campo.

"Nuestro objetivo final es capacitar a nuestros atletas para que puedan tener éxito en ambas pasiones: el golf profesional y la maternidad".

La rivalidad de Ochoa con Annika Sorenstam, que se retiró a la edad relativamente temprana de 37 años, definió el juego femenino a principios de la década de 2000.

Mientras Sorenstam llegaba al final de su carrera, Ochoa estaba en ascenso. A pesar de ser rivales, también eran grandes amigas.

"Cuando empecé a jugar en el Tour, sólo veía a Annika y quería ser como ella", dice.

"Tuvimos todas esas batallas juntas, perdí muchas veces contra ella, pero siempre me decía: 'No te preocupes, lo vas a conseguir, estás muy cerca'. Ella sólo mostraba respeto y tenemos grandes recuerdos juntas. La admiro mucho, no sólo dentro del campo de golf, sino también fuera".

Al igual que Sorenstam, Ochoa ha estado ocupada en la llamada "jubilación", construyendo una marca para mejorar su legado en el juego.

La mexicana empezó a organizar su propio torneo en el LPGA Tour en 2008, mientras que su empresa familiar también se ha ramificado en la gestión de jugadoras, las operaciones de torneos y una fundación benéfica.

"Creo que lo mejor que me ha pasado es poder tener una fundación, la Fundación Lorena Ochoa", dice.

"En la escuela que tenemos, La Barranca, ya se han graduado más de 4.000 niños. Así que las vidas que cambiamos, no sólo los estudiantes, sino las familias, la comunidad, las mejoras, vemos claramente cómo les ayudamos a tener una vida mejor, un futuro mejor."

La mujer con 27 victorias en el LPGA Tour, dos majors y tres hijos no podría ser más feliz.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com