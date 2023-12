Look de la semana: ¡Una gemela Olsen en color!

En la actualidad, el vestuario de las gemelas es más sutil, aunque no por ello menos influyente. Las galardonadas diseñadoras de moda (que crearon la marca de lujo The Row en 2006) siguen el uniforme negro no oficial de su sector, aunque de vez en cuando hacen una excepción con el marrón, el blanco, el azul marino o el gris. Hasta ahora.

A principios de esta semana, Mary-Kate fue vista con un look realmente tecnicolor: una gabardina rojo fuego, un pañuelo de cachemir dorado y rojo y un par de mocasines dorados metalizados.

Se trata de un cambio significativo con respecto al vestuario monocromático de las hermanas. Dependiendo de a quién preguntes, sus abrigos negros largos y sus bufandas de tamaño nórdico son una fórmula infalible para vestir sofisticadamente y sin esfuerzo, o el blanco de las bromas. "Esto no es un vestido, es una manta eléctrica", dijo la actriz Zooey Deschanel, personificando a Mary-Kate en un sketch de Saturday Night Live en 2014. "Me estoy congelando, todo el tiempo. Pero la encontré en la basura".

Muchos han especulado sobre las razones de su drástico cambio de estilo. Después de pasar una infancia en el centro de atención vistiendo trajes idénticos en colores alternos, ¿están reclamando agencia priorizando la comodidad y la elusividad?

¿Por qué todo de negro? Tal vez se trate de una táctica de cambio de imagen que confiere autoridad a su paso de niños actores a diseñadores noveles. "El negro es modesto y arrogante al mismo tiempo", dijo una vez el diseñador japonés Yohij Yamamoto. "El negro es perezoso y fácil, pero misterioso". Hay mucho misterio en torno a las gemelas Olsen, notoriamente reservadas.

Ese mismo distanciamiento es también la esencia de The Row, que no ha dejado de forjarse un culto gracias a la sastrería experta y los tejidos de calidad. En la página de Instagram de la marca no aparece ninguna celebridad como patrocinadora (está poblada principalmente de imágenes de moodboard, fotos de pasarela y algún que otro editorial de revista), aunque usuarias como Kendall Jenner y Zoe Kravitz no dudan en anunciar su apoyo en sus propias cuentas de redes sociales.

Los llamativos mocasines dorados de Mary-Kate (y el resto de su ardiente look) parecen ir en contra de la marca y el espíritu de The Row. Para algunos fanáticos de la moda, esto podría significar un cambio de dirección. ¿O significa que realmente lo han conseguido? Con cinco premios CFDA en su haber, un puesto en el programa de la Semana de la Moda de París y los críticos de la industria adulando a sus pies, tal vez las gemelas Olsen, o Mary-Kate al menos, estén contentas de aflojar su control.

