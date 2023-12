Londres será el escenario del partido internacional número 100 de la NFL

Con Justin Jefferson y los Vikings enfrentándose a Alvin Kamara y los Saints en el Tottenham Hotspur Stadium, el partido del domingo marcará el número 100 jugado fuera de la liga regular y la pretemporada estadounidenses.

Tras imponerse por la mínima a los Detroit Lions en la 3ª semana, los Vikings buscan reeditar la magia del "Milagro de Minneapolis " -Stefon Diggs anotó un extraordinario touchdown de 61 yardas en una semifinal de la División de la NFC hace cuatro años- contra unos Saints en apuros, que no podrán contar con el quarterback titular Jameis Winston ni con el receptor All-Pro Michael Thomas.

Este año, 10 equipos viajarán a tres países diferentes, incluido el primer partido de la temporada regular en Alemania, cuando Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers reciban a los Seattle Seahawks en el Allianz Arena, sede del club de fútbol de la Bundesliga Bayern de Múnich, en noviembre.

Durante las semanas 4 y 5, más de 200 jugadores, entrenadores y directivos celebrarán su herencia luciendo banderas internacionales en sus cascos y atuendos.

Jugadores como la estrella de los Arizona Cardinals Kyler Murray, que lucirá una bandera de Corea del Sur, y el receptor de los Detroit Lions Amon-Ra St. Brown -la bandera de Alemania estará en su casco- destacarán la diversidad global de la NFL dentro de la liga.

"Mi madre es de Alemania, así que tener abuelos alemanes, hablar alemán, cada verano la herencia y la cultura han formado parte de toda mi vida", dijo St. Brown.

"Soy medio alemana. Forma parte de mí. Me encanta. En mi joven carrera, ya me ha sorprendido ver la influencia que han tenido mi cultura y mi herencia, y me entusiasma seguir viendo cómo la representación alemana tiene un impacto dentro de nuestro juego."

Los Bucs regresan a casa tras el paso del huracán Ian

Brady y los Bucs (2-1) jugarán en el Raymond James Stadium el domingo por la noche contra Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs (2-1).

A principios de esta semana, los Bucs se vieron obligados a practicar en las instalaciones del equipo de los Miami Dolphins debido al impacto del huracán Ian, dejando el partido en Tampa en el limbo.

A pesar de la destrucción causada por el huracán, el equipo confirmó que el partido seguiría como estaba programado, y Brady destacó cómo el partido podría servir como un momento en el que los aficionados pueden unirse.

"Siempre he sentido que el deporte ha unido a la gente durante mucho tiempo", dijo Brady el jueves durante una sesión de prensa programada regularmente.

"Viendo diferentes adversidades, ya fuera el 11-S, ya fuera el Katrina, el deporte tiene una manera increíble de curar heridas y unir a la gente y unir a las comunidades y empezar a animar por un interés común por el bien común".

Dejando a un lado los problemas meteorológicos, ambos equipos llegan a la cuarta semana tras sufrir sus primeras derrotas de la temporada.

En una revancha de la Super Bowl LV, en la que Brady ganó el séptimo campeonato de su carrera, los dos quarterbacks superestrella volverán a enfrentarse por sexta vez y primera desde el partido por el título.

Brady, que tiene un récord de 3-2 sobre Mahomes, entrará en el juego del domingo con el regreso de algunas armas ofensivas muy necesarias - el receptor abierto estrella Mike Evans está de vuelta de su suspensión de un juego por una refriega en el campo con el cornerback de los New Orleans Saints Marshon Lattimore.

Sin embargo, los receptores Chris Godwin y Julio, que han estado de baja desde el inicio de la temporada por lesiones en los isquiotibiales y las rodillas, son dudas para los Bucs.

"Cada vez que recuperas a tus titulares te alegras de tenerlos de vuelta y tenerlos sanos", dijo el entrenador en jefe de los Bucs, Todd Bowles, el viernes sobre la posibilidad de tener a los tres receptores abiertos de vuelta en el campo. "Así que sólo queremos asegurarnos de que todos estén sanos cuando regresen".

El partido del domingo es a las 8:20 p.m. ET en NBC.

Lamar Jackson y Josh Allen se enfrentan en un duelo de pesos pesados de la AFC

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson , ha comenzado la temporada a un ritmo histórico, sumando 12 touchdowns totales a través de las primeras tres semanas de la temporada mientras lidera al equipo a un récord de 2-1.

Jackson, que está jugando el último año de su contrato, liderará a los Ravens contra el también candidato al MVP Josh Allen y la dura defensa de los Buffalo Bills.

Ambos equipos han sufrido sus únicas derrotas esta temporada en enfrentamientos épicos contra los resistentes Miami Dolphins.

Las selecciones de primera ronda de la NFL de 2018 han sido una gran parte del éxito temprano de su equipo, ya que Allen viene de un juego de pase de más de 400 yardas contra los Dolphins, y con nueve touchdowns de pase solo está detrás de Jackson para la mayoría esta temporada.

Jackson y Allen son los dos únicos jugadores en los 103 años de historia de la NFL que han logrado nueve pases de touchdown y 100 yardas de carrera en los tres primeros partidos de una temporada.

El duelo del domingo comienza a la 1 p.m. ET en CBS.

Revancha del Campeonato de la NFC: Los Rams, campeones de la Super Bowl, visitan a su rival estatal, los 49ers

Los Rams de Los Ángeles (2-1), vigentes campeones de la Super Bowl, viajarán a San Francisco para enfrentarse a los 49ers (1-2), rivales de división y de su estado, en el Monday Night Football.

En los últimos años, los 49ers han sido el talón de Aquiles de los Rams, ya que Los Ángeles no ha logrado una victoria en el Levi's Stadium desde 2018.

En particular, antes de su victoria en el Campeonato de la NFC la temporada pasada, los Rams habían perdido seis partidos seguidos contra San Francisco.

Después de perder al mariscal de campo Trey Lance para la temporada con una lesión en el tobillo en la semana 2, Jimmy Garoppolo y los 49ers buscarán continuar con su éxito reciente contra los Rams para arreglar un duro comienzo de temporada en el que ostentan un récord de 1-2 en la altamente competitiva NFC Oeste.

El partido entre los rivales de la NFC Oeste comienza el lunes a las 8:15 p.m. ET en ESPN.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com