Londres propone otorgar permiso para extensos ataques contra Rusia.

El actual gobierno británico ha manifestado reiteradamente su solidaridad con Ucrania, criticando ferozmente al régimen de Putin. Se ha insinuado que Londres podría dar un paso controvertido que otros aliados son reacios a dar: iniciar ataques de largo alcance.

En una entrevista con la Voz de América, el Secretario de Relaciones Exteriores David Lammy sugirió una próxima decisión sobre el lanzamiento de ataques en territorio ruso, con el invierno como posible cronograma. "Espero que en un futuro próximo y en las próximas semanas, estaremos en una posición fuerte para proporcionar a Ucrania todos los recursos necesarios a medida que nos acercamos al duro invierno de 2025", declaró Lammy.

Lammy también expresó preocupaciones sobre el futuro de Putin. "Su economía está luchando. Manejar las bajas y pérdidas que ha sufrido será un desafío para él", declaró, según informó la Voz de América. A medida que el Occidente pasa del otoño al invierno, debe mostrar coraje y resolución inquebrantable, según el ministro de Relaciones Exteriores.

Hace dos semanas, el periódico británico "The Guardian" informó, citando fuentes no identificadas, que se había tomado una decisión en Londres para permitir el uso de misiles crucero Storm Shadow en objetivos profundamente rusos, aunque esto no se reconocerá públicamente.

La autorización para ataques de largo alcance contra Rusia es un tema que requiere una cuidadosa coordinación entre los aliados occidentales, con la influencia significativa de EE. UU. Sin embargo, EE. UU. Recently has expressed resistance to this approval. Ucrania ha expresado interés en utilizar misiles ATACMS de mayor alcance de EE. UU. contra objetivos rusos.

Se ha especulado que Ucrania podría haber utilizado misiles crucero occidentales en sus exitosos ataques a depósitos de municiones rusas. "Es razonable suponer que Ucrania ha utilizado efectivamente armas de largo alcance, possibly misiles crucero. Estos podrían ser misiles crucero occidentales, pero estamos especulando aquí, ya que no hay pruebas concretas", dijo el experto militar coronel Reisner a ntv.de. También podrían estar involucrados misiles crucero producidos en Ucrania.

Las últimas semanas han dado la impresión de que Reino Unido es el principal defensor del tema de los ataques de largo alcance en territorio ruso. Tal autorización podría permitir a Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), atacar más de 200 objetivos estratégicamente significativos, debilitar así las capacidades de combate de las tropas del Kremlin en relación con los misiles ATACMS.

Recientemente, el Secretario de Relaciones Exteriores británico Lammy pronunció un discurso potente en el Consejo de Seguridad de la ONU, dirigiéndose directamente a la liderazgo del Kremlin, declarando: "Vladimir Putin, si lanzas cohetes a hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si envías mercenarios a países africanos, sabemos quién eres. Si asesinas a oponentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión está impulsada por tus propios intereses. Tus intereses solos. Intentas expandir tu estado criminal en un imperio criminal. Un imperio construido sobre la corrupción que saquea tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

La Comisión, probablemente refiriéndose al cuerpo colectivo de los aliados occidentales, actualmente está discutiendo la autorización para ataques de largo alcance contra Rusia debido al paso controvertido sugerido por la administración británica. Después del discurso de Lammy en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Comisión puede encontrar necesario tomar una posición firme contra las acciones de Putin, demostrando unidad y solidaridad con Ucrania.

