- "LOL" especial de Halloween con los hermanos Kaulitz y Sasha

Bill y Tom Kaulitz son algunos de los estrellas del especial de Halloween de la serie de comedia "LOL" en Amazon Prime. Los gemelos de Tokio Hotel se enfrentan a otras tres parejas en el 'Desafío de No Reírse' en octubre. Las estrellas compiten en equipos, no como individuos. Según el servicio de streaming, también se unirán a ellos los cómicos Mirja Boes y Torsten Sträter, la actriz Palina Rojinski y el cómico Olaf Schubert, y la actriz Annette Frier y la cantante Sasha. Los tres episodios especiales de Halloween volverán a ser presentados por Michael Bully Herbig.

Bajo el tema "Sustos permitidos - no reír", el especial, además de la regla de que las estrellas compiten en parejas, se desarrolla como las temporadas regulares de la serie. En "LOL: Last One Laughing Halloween Special", los participantes intentan hacer reír a los otros equipos durante tres horas en un escenario de Halloween. Si un participante se ríe dos veces, queda eliminado. El último en reírse gana un premio de €50,000 para una buena causa.

Varias estrellas returning

El especial de "LOL" también cuenta con varias estrellas returning: aparte de los hermanos Kaulitz y Sasha, todas las demás estrellas han aparecido en episodios anteriores del show de sus cinco temporadas.

"LOL: Last One Laughing" es uno de los formatos de comedia más exitosos de Alemania. Ha ganado el Premio Alemán de la Comedia, el Premio Alemán de la Televisión y ha sido nominado para un Emmy Internacional.

Las estrellas, incluidas Sasha y los hermanos Kaulitz, tienen experiencia previa en "LOL" como varias estrellas returning. Durante el "LOL: Last One Laughing Halloween Special", las estrellas intentan hacer reírse entre ellas mientras cumplen con el tema de "Sustos permitidos - no reír".

