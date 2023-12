Locura de Marzo 2023: Una Final Four masculina sin igual

La culminación de la temporada de baloncesto universitario masculino de la NCAA se acerca rápidamente, con sólo cuatro equipos finalistas que lucharán por coronarse campeones nacionales.

Y después de un March Madness que ha deparado sorpresas en cada esquina, no tener cabezas de serie número 1, 2 ó 3 en la penúltima ronda parece lo más apropiado: es la primera vez que ocurre desde que se introdujeron los cabezas de serie hace 44 años.

La Final Four del sábado comienza con el equipo "cenicienta" del torneo, la No. 9 Florida Atlantic University (FAU), enfrentándose a la No. 5 San Diego State antes de que la No. 5 Miami juegue contra la No. 4 University of Connecticut.

Aparte de UConn, ninguno de los otros tres equipos ha estado nunca en esta ronda; la primera vez en 53 años que la Final Four tiene tres debutantes.

No. 9 FAU contra No. 5 San Diego State

FAU ha sido la historia del torneo hasta ahora.

Antes de que comenzara, 237 escuelas del país podían presumir de haber ganado un torneo de la NCAA en su historia. FAU no era una de ellas.

Una canasta a falta de 2,5 segundos en la ronda inicial contra Memphis puso el balón en movimiento, antes de que las victorias contra Fairleigh Dickinson (nº 16) y Tennessee (nº 4) prepararan el choque de Elite Eight contra Kansas State (nº 3).

Los tiros libres del escolta de los Búhos Michael Forrest ayudaron a asegurar un famoso 79-76 sobre Kansas State y el primer pase de la escuela a la Final Four.

Son el quinto equipo desde 1979 que llega a la Final Four sin haber ganado ningún partido.

A pesar de ganar cuatro partidos por una diferencia combinada de 19 puntos, el escolta de la FAU Alijah Martin dice que los jugadores no se sienten como el típico equipo desvalido.

"No nos sentimos como Cenicienta", dijo Martin. "Sentimos que se supone que debemos estar aquí, haciendo exactamente lo que se supone que debemos hacer".

En semifinales, FAU se enfrentará a San Diego State, que se clasificó por primera vez para la Final Four con una ajustada victoria por 57-56 contra Creighton, cabeza de serie número 6, el domingo.

El escolta de los Bluejays Ryan Nembhard cometió una falta sobre el escolta de los Aztecs Darrion Trammell a falta de 1,2 segundos para el final del partido. Las repeticiones mostraron la mano izquierda de Nembhard en la cadera derecha de Trammell mientras saltaba para el intento de tiro.

Trammell lanzaría dos tiros libres, fallando el primero pero acertando el segundo para dar la ventaja a los aztecas.

En su carrera de ensueño hasta las semifinales, San Diego State venció a Alabama, cabeza de serie número 1, en la ronda de los Dulces 16; antes nunca había ganado un partido de los Dulces 16, nunca había vencido a un cabeza de serie número 1, nunca había eliminado a un rival de primera fila.

El equipo ha prosperado gracias a su excelente defensa, manteniendo a Creighton en 2 de 17 tiros desde detrás del arco de tres puntos, incluyendo 0 de 10 en la segunda mitad, sólo dos días después de mantener a Alabama en 3 de 27.

"Estamos dando el siguiente paso y es algo de lo que siempre hemos hablado y estoy seguro de que había gente que dudaba de que pudiéramos hacerlo, pero nosotros no lo hemos dudado ni un minuto", dijo el entrenador de San Diego State, Brian Dutcher.

No. 5 Miami contra No. 4 UConn

El otro lado del cuadro también incluye a dos equipos que muchos no veían llegar a esta fase.

Miami es el tercer equipo que llega a la Final Four por primera vez en su historia.

Dirigidos por Jim Larrañaga, de 73 años, en su duodécimo año como entrenador jefe, los Hurricanes entraron en el torneo de forma poco propicia, con un balance de 3-4 en enero y una perjudicial derrota en casa ante Florida State.

Pero desde el comienzo del torneo, hace más de dos semanas, Miami se ha mostrado casi imparable, arrasando a sus rivales y ganando sus tres primeros partidos por un margen combinado de 37 puntos.

En la Elite Eight, Miami se enfrentó al cabeza de serie nº 2, Texas, un rival formidable tras una excelente temporada.

Pero una racha clave de 37-17 en los últimos 13 minutos contra los Longhorns ayudó a llevar a los Hurricanes a una famosa victoria por 88-81 y a sellar su pase a la final a cuatro.

Para Larrañaga, que recuerda muchas de las sacudidas sísmicas a lo largo de los años, el positivismo de principios de año ha sido vital en su trayectoria por el torneo.

"Es la misma euforia, la misma actitud de júbilo, porque te encanta cuando tus jugadores logran un objetivo que se propusieron antes de la temporada", dijo Larrañaga.

"Lo que dijimos el primer día de entrenamiento es que tenemos que empezar a visualizar ahora mismo lo que queremos lograr y trabajar para conseguirlo cada día. Y eso es lo que han hecho estos chicos".

La UConn, pese a ser cuarta cabeza de serie, estaba llamada a continuar una racha de resultados decepcionantes en la March Madness, habiendo perdido en primera ronda en los dos años anteriores.

Sin embargo, desde su primer partido, el equipo ha brillado con luz propia. Los Huskies ganaron sus dos primeros partidos por un margen anotador medio de 19,5 puntos, antes de arrasar a Gonzaga, cabeza de serie nº 3, por 28 puntos en la Elite Eight.

La aplastante victoria supuso el mayor margen de victoria en la Elite Eight en 31 años.

Al ser el único equipo de la competición que cuenta con un título en su palmarés, la presión recae sobre los hombros de UConn, que debe hacer valer su experiencia y pedigrí para volver a levantar el trofeo de campeón nacional por quinta vez en la historia de la escuela.

Pero incluso con esa expectativa, el delantero Adama Sanogo dice que siguen demostrando un punto a sus escépticos.

"Tenemos algo sobre nuestros hombros", afirma Sanogo. "Cada vez que jugamos al baloncesto intentamos demostrar que la gente se equivoca".

Fuente: edition.cnn.com