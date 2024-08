Lo que sabemos sobre los 4 ex trabajadores del hotel Milwaukee acusados de la muerte de D'Vontaye Mitchell

La muerte de Mitchell se ha calificado como homicidio, según un informe de autopsia del despacho del médico forense del condado de Milwaukee.

Las acusaciones del 6 de agosto recayeron sobre Todd Alan Erickson, gerente de seguridad del hotel Hyatt Regency, el agente de recepción Devin W. Johnson-Carson, el guardia de seguridad Brandon LaDaniel Turner y el botones Herbert T. Williamson, quienes han sido despedidos por la empresa que opera el hotel, según una fuente familiarizada con la situación.

La familia de Mitchell cree que estaba en medio de una crisis de salud mental durante el incidente que llevó a su muerte, según un comunicado del abogado de derechos civiles Ben Crump.

La familia esperó 37 días para que la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Milwaukee acusara a los cuatro ex empleados de Aimbridge Hospitality en relación con su muerte, dijo el abogado de la familia, William Sulton, en un comunicado.

“Si bien estamos de acuerdo en que los empleados deben ser acusados de asesinato, tenemos en cuenta el hecho de que esto no habría ocurrido sin que la familia de Mr. Mitchell contratara abogados para investigar el asesinato”, dijo Sulton. “La familia no debería haber tenido que esperar 37 días para que se presenten cargos cuando el asesinato fue grabado en video”.

Erickson, Johnson-Carson, Turner y Williamson, quienes estaban todos bajo custodia el viernes, enfrentan hasta 15 años y nueve meses de prisión si son declarados culpables, según los cargos criminales presentados el 6 de agosto.

A continuación, lo que sabemos sobre la participación de los cuatro hombres acusados en relación con la muerte de Mitchell.

Todd Alan Erickson, exgerente de seguridad

Erickson, de 60 años, era el gerente de seguridad de turno en el Hyatt Regency del centro de Milwaukee el día de la muerte de Mitchell.

Se entregó el 7 de agosto y realizó su primera aparición en la corte al día siguiente, según los registros judiciales. Permaneció en la cárcel con una fianza de $50,000 el lunes con una audiencia preliminar programada para el 19 de agosto. CNN ha contactado a su abogado para obtener comentarios.

Erickson le dijo a los detectives de Milwaukee que había trabajado en el Hyatt como oficial de seguridad desde abril de 2018 antes de su reciente despido, según una denuncia criminal presentada el 6 de agosto por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Milwaukee.

Su trabajo era monitorear las cámaras de seguridad y patrullar las instalaciones, dijo a los detectives, según la denuncia.

Él y otros miembros del personal de seguridad del hotel no estaban ni licenciados ni certificados, aunque el Hyatt les proporcionó capacitación en RCP, según la denuncia.

Erickson, quien le dijo a las autoridades que llevaba su propia porra plegable, dijo que el Hyatt no proporcionaba equipo de seguridad al personal y que “asumió que sus supervisores inmediatos estaban al tanto de su porra y consintieron en que la llevara”, según el documento.

“Erickson declaró que tiene conocimiento de ciertas técnicas de escolta, puntos de presión y que ha sido entrenado para aplicar la porra para mover las manos detrás de la espalda de una persona”, según el documento.

El 30 de junio, Erickson estaba trabajando como supervisor de seguridad cuando recibió la alerta de que Turner, un guardia fuera de servicio, estaba peleando con un hombre en el lobby, según la denuncia.

Erickson le dijo a las autoridades que podía ver la pelea en la cámara de seguridad y fue al lobby a ayudar. Dijo que llegó para encontrar a Turner, Williamson y Johnson-Carson “luchando” con Mitchell, a quien se hace referencia en la denuncia como “DM”.

Erickson le dijo a las autoridades que intentó ayudar a los tres hombres a “hacer que DM cayera al suelo” y agregó que no podía recordar si había propinado algún golpe a Mitchell, pero recordó haber utilizado su porra en un momento para quitar las manos de Mitchell de debajo de él para poner las manos de Mitchell detrás de su espalda, según la denuncia.

El exgerente de seguridad mencionó la fuerza de Mitchell y dijo a las autoridades que Mitchell “siguió resistiendo”, según el documento.

“Si bien no mencionó a los detectives que DM lo haya golpeado o amenazado al personal, sí dijo que en algún momento, DM intentó morderlo”, según la denuncia.

Las imágenes de seguridad del hotel que muestran el incidente en el camino de entrada del hotel muestran a Erickson tratando de golpear a Mitchell con el puño y luego pateándolo en el torso, según la denuncia.

“Erickson declaró que estaba junto a la cabeza de DM, Turner estaba del lado izquierdo de la víctima, Williamson estaba del lado derecho y Johnson-Carson estaba a los pies de DM”, según la denuncia.

Erickson dijo que una vez que él, Turner, Williamson y Johnson-Carson lograron que Mitchell cayera al suelo, Erickson lo sostuvo por los hombros y dijo que Mitchell continuó forcejeando con ellos, por lo que siguió sosteniéndolo, según el documento.

En un momento durante el incidente, Erickson aparece golpeando a Mitchell con una porra plegable, según la denuncia.

Erickson afirma que no hizo nada para herir o matar intencionalmente a Mitchell, según la denuncia.

Herbert T. Williamson, exbotones

Aimbridge Hospitality, que opera el hotel Hyatt Regency, despidió a Williamson, de 52 años, el 10 de julio debido a “violación de las normas de conducta y código de conducta”, según una copia de la carta de despido que compartió con CNN.

Se emitió una orden de arresto para Williamson el 6 de agosto y remained under custody with a $15,000 bond Monday, jail records show.

El exbotones, que trabajó en el hotel durante un mes y medio, le dijo a CNN el 7 de agosto que se sentía injustamente acusado.

“Lo único que quiero expresar a la familia (de D’Vontaye Mitchell) es que me disculpo profundamente. No sabía que iba a perder la vida. Realmente lamento haberme involucrado en la situación”, dijo Williamson.

Williamson le dijo a CNN que estaba "terrorizado de perder mi trabajo si no me involucraba" después de que un superior le pidiera ayuda para sujetar a Mitchell durante el incidente.

Según la denuncia penal, Williamson le dijo a la policía que estaba ayudando a un huésped con su equipaje el 30 de junio cuando vio a miembros del personal involucrados en una pelea, agregando que no vio cómo comenzó el incidente, pero le informaron por un gerente que Mitchell se había encerrado en el baño con dos mujeres.

Williamson dice en la denuncia que vio a Mitchell intentando volver a entrar al hotel mientras "era muy agresivo con los guardias de seguridad". El antiguo botones le dijo a las autoridades que luego vio a Mitchell cargando contra los guardias y vio a los guardias sacando a Mitchell afuera.

Al igual que Erickson, Williamson le dijo a la policía que Mitchell era "muy fuerte" y se negaba a tranquilizarse mientras los miembros del personal intentaban calmarlo.

"Williamson dijo que puso su rodilla derecha en el brazo derecho de DM, y Williamson puso su rodilla izquierda en el medio de la espalda de DM" mientras el grupo sujetaba a Mitchell boca abajo, dice la denuncia. "Dijo que DM seguía forcejeando y preguntando qué había hecho mal".

Williamson dijo que vio a Mitchell intentando morder a Erickson y vio a Erickson golpear a Mitchell tres veces con una porra.

En la declaración de Johnson-Carson a las autoridades, dijo que le dijo a Williamson en un momento "que dejara de aplicar presión en (DM), en ese momento finalmente retiró su presión", dice la denuncia.

Williamson le dijo a los detectives que se bajó de Mitchell y pensó que el hombre aún estaba consciente. "Sin embargo, 'la próxima cosa que supe, me di cuenta de que estaba inconsciente'", dice la denuncia.

Le dijo a CNN que le pidió a la policía que le dieran hasta el pasado jueves para entregarse por el cargo de homicidio calificado, pero le dijeron que lo hiciera de inmediato.

"Quiero el mejor resultado en este caso, y el mejor resultado es que me absuelvan de todos los cargos", le dijo Williamson a CNN. "Y si estos tipos miran el video de cerca, no estoy involucrado en nada dentro (del hotel)".

Brandon LaDaniel Turner, antiguo guardia de seguridad

Turner, de 35 años, se entregó el 8 de agosto y realizó su primera aparición en la corte más tarde esa mañana, según los registros judiciales.

Fue retenido con una fianza de $30,000 y se programó una audiencia preliminar para el 19 de agosto, según los registros. En un comunicado a CNN, el abogado de Turner, Matt Last, expresó su decepción por la decisión de acusar a Turner. "Sin embargo, estamos seguros de que será absuelto de cualquier mala conducta", dijo Last.

El antiguo guardia de seguridad estaba fuera de servicio en el momento del incidente y parecía ser el primero de los cuatro hombres acusados en encontrar a Mitchell el 30 de junio. Turner le dijo a las autoridades que "observó a DM suplicando y acosando a un huésped del hotel", según la denuncia penal.

En la denuncia, Turner dijo que le dijo a Mitchell que no entrara al hotel pero lo vio hacerlo y suplicar dinero. Mitchell "se fue corriendo" hacia la tienda en el lobby del hotel después de ver a Turner, dijo el guardia a los detectives, agregando que luego vio a Mitchell corriendo hacia el baño de mujeres.

Según las grabaciones de seguridad del hotel, Mitchell cerró la puerta del baño y aproximadamente cinco segundos después, una mujer salió del baño corriendo, dice la denuncia.

Cuando ella salió, Turner entró y sacó a Mitchell del baño, lo agarró de la camisa y comenzó a escoltarlo hacia el lobby del hotel, según la denuncia.

Turner le dijo a la policía que Mitchell "se abalanzó" sobre él y lo golpeó en la mandíbula. Dice que "admitió haber golpeado a DM varias veces y DM cayó al suelo", dice la denuncia.

Una vez que Mitchell está afuera, Turner golpea a Mitchell seis veces, incluyendo varios golpes mientras está de rodillas, dice el documento judicial, citando el video.

Mitchell se levanta y intenta volver a entrar al hotel pero es empujado hacia afuera, donde Turner, Johnson-Carson y Williamson lo rodean.

Erickson llegó y los cuatro hombres derribaron a Mitchell en la entrada, dice la denuncia. Turner golpeó a Mitchell tres veces, mientras que Johnson-Carson lo hizo una vez y Erickson le pateó el torso, según la denuncia.

Las grabaciones de seguridad mostraron que Turner hizo una llamada que luego se determinó que era al 911 mientras él y los otros hombres sujetaban a Mitchell, dice la denuncia.

Devin W. Johnson-Carson, antiguo agente de recepción

Johnson-Carson, de 23 años, trabajó en el mostrador de recepción del hotel Hyatt Regency durante aproximadamente dos meses antes del incidente, según la denuncia penal.

Fue detenido el 8 de agosto y su fianza se fijó en $5,000, según los registros judiciales. Johnson-Carson ya no estaba en la cárcel el lunes por la mañana, según los registros. Fue liberado después de pagar la fianza, informó la afiliada de CNN, WISN.

Johnson-Carson le dijo a los detectives de Milwaukee que su turno estaba terminando el 30 de junio cuando oyó una voz masculina gritando desde dentro del hotel mientras esperaba un aventón.

Según la denuncia, Johnson-Carson dijo que " THEN HEARD THE DOORS BEING FORCIBLY PUSHED OFF THEIR TRACKS".

Dice que vio a Turner luchando con Mitchell mientras Turner intentaba推 Mitchell, quien Johnson-Carson dice que gritaba, hacia afuera, según la denuncia.

"Johnson-Carson dijo que era consciente de que había personas mayores y niños presentes, y que el personal de turno consistía principalmente en mujeres", según la denuncia, que continúa diciendo "También era consciente de que Turner era físicamente más pequeño que DM, por lo que Johnson-Carson tomó la decisión de intervenir y ayudar".

El hombre dice que lanzó un puñetazo a Mitchell, pero se echó para atrás porque "pensó que no debería golpear a la víctima", según la denuncia. Las imágenes de seguridad del hotel parecían mostrarlo golpeando a Mitchell una vez con un puño cerrado, según el documento.

Erickson y Williamson respondieron después de que Mitchell estuviera en el suelo de lado, y Erickson decidió que los hombres necesitaban darle la vuelta para ponerlo boca abajo, según Johnson-Carson.

"Johnson-Carson pensó que esto debía ser porque los guardias de seguridad tenían esposas", según la denuncia.

En un momento, el antiguo recepcionista le dijo a la policía que recordaba haber sostenido los pies de Mitchell y podía escuchar que gemía y decía, "Detente" y "¿Por qué?", según la denuncia.

Johnson-Carson dijo que se dio cuenta de que Mitchell estaba muerto para cuando llegó la policía, según el documento.

En una declaración jurada del 8 de julio ante el abogado William Sulton, Johnson-Carson dijo que había visto a Mitchell mostrar "claros signos de extrema angustia, incluyendo arcadas, respiración agitada y reiteradas peticiones de ayuda" durante el incidente del 30 de junio, según la denuncia.

