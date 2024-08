Lo que sabemos sobre la cancelación de los conciertos de Taylor Swift

En Viena, la conmoción es profunda: un islamista pretendía causar una masacre en un concierto de Taylor Swift hace unos días y ya había avanzado mucho en sus preparativos. Aunque la decepción entre los muchos fans jóvenes de la cantante estadounidense por el concierto cancelado es enorme, también están impactados por lo que podría haber ocurrido. La amenaza del terrorismo en grandes eventos vuelve a estar cerca. A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre los sensibles eventos.

¿Por qué los conciertos grandes se están convirtiendo en un objetivo?

Los perpetradores buscan la máxima atención y el mayor número posible de víctimas que se han reunido para celebrar y pueden haber dejado de lado las preocupaciones o precauciones de seguridad. "Los conciertos grandes son a menudo un objetivo preferido de los atacantes islámicos", dijo el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner. Se refirió, entre otros, al ataque al teatro Bataclan en París en 2015, donde murieron 130 personas. Y también a Mánchester, donde 22 asistentes a un concierto de la cantante Ariana Grande murieron en 2017. En marzo, también murieron 140 personas en un ataque en un concierto de un grupo ruso en un suburbio de Moscú.

¿Cuál es el nivel de amenaza terrorista en Austria?

Después de los devastadores ataques del terrorista Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, con 1200 muertos, el segundo nivel más alto de alerta terrorista está en vigor en Austria. Esto significa una vigilancia aumentada por parte de las autoridades y medidas de seguridad en los eventos. La destrucción de la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza también aumenta la disposición a la violencia entre muchos jóvenes. Viena experimentó una matanza terrorista en 2020, en la que un atacante mató a cuatro personas e hirió a 23, algunos de gravedad. Fue abatido por la policía.

No hay un peligro aumentado para los próximos conciertos de Coldplay en el mismo estadio, dijo el organizador Live Nation. "Debemos tratar de mantener la calma y no calentar aún más la situación con especulaciones", dijo. "Todos los fans pueden asumir que la seguridad de los visitantes, empleados y artistas siempre es lo primero". También no hay indicios concretos de una amenaza específica para el Festival Frequency en St. Pölten que comienza la próxima semana, según la policía.

¿Cuán grande es aún el IS?

El principal sospechoso del ataque en Viena ha jurado lealtad a la organización terrorista Estado Islámico (IS). IS, con sus diversas ramificaciones regionales, sigue siendo una amenaza significativa. Después de su derrota militar en Iraq en 2017 y en Siria en 2019, la red terrorista pudo reclutar a menos seguidores durante un tiempo. Sin embargo, la situación ha cambiado nuevamente entretanto. Sobre todo, los atacantes radicalizados en solitario y las pequeñas células terroristas, que son más difíciles de detectar, son peligrosos - también en Europa.

"El riesgo de ataques yihadistas es tan alto como nunca antes", dijo el presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Thomas Haldenwang, en junio. Nombró varios motivos. Aunque IS y los talibanes islámicos son oponentes, la toma del poder por los talibanes en Afganistán ha promovido en general la idea yihadista, según la evaluación de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Otros factores de refuerzo son las quemas del Corán en Escandinavia y la operación militar israelí contra el Hamas islámico en la Franja de Gaza, dijo Haldenwang.

¿Hay situaciones de peligro concretas actuales en Alemania?

No, pero el peligro abstracto sigue siendo alto. Las autoridades de seguridad intervienen hoy en día en una etapa anterior que hace diez años. Esto también es una lección aprendida del ataque terrorista a un mercado de Navidad en Berlín en 2016. En junio y julio de este año, se arrestaron varios sospechosos de tener simpatías por el IS en Alemania, incluido un joven con ciudadanía alemana-marroquí-polaca. Había solicitado trabajos como steward y personal de seguridad en grandes eventos, incluyendo un festival de música y eventos durante la Eurocopa fuera de los estadios. Fue rechazado porque las autoridades de seguridad lo tenían en su radar debido a las sospechas de simpatías por el grupo terrorista Provincia de Khorasan del Estado Islámico (ISPK). El hombre fue arrestado en el aeropuerto de Colonia/Bonn cuando intentaba salir del país.

En respuesta a la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena, la ministra del Interior federal Nancy Faeser se refirió a la amenaza terrorista continua en Alemania. "Las investigaciones actuales en Viena muestran cuán en serio se debe tomar la amenaza del terrorismo islámico en Europa", dijo la política del SPD al grupo de medios Funke. "Nuestras autoridades de seguridad están intercambiando información de cerca con las autoridades austriacas". El nivel de amenaza del terrorismo islámico sigue siendo alto en Alemania, dijo Faeser. "Esa fue una de las razones por las que, junto con los estados federales, hemos tomado medidas de protección fuertes para la Eurocopa en Alemania".

¿Qué se sabe sobre los sospechosos en Viena?

El principal sospechoso, un simpatizante del IS de 19 años, ya ha confesado completamente. También se arrestó a un joven de 17 años. Aunque no se busca a más sospechosos en este momento, las investigaciones en torno a la pareja siguen a todo vapor, según Franz Ruf, Director General de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior.

El plan de los dos jóvenes, según las autoridades, era matar a sí mismos y a un gran número de personas con explosivos y armas blancas el jueves o viernes, dijo Omar Haijawi-Pirchner, director del Directorio de Seguridad y

El miércoles, la policía arrestó a un joven de 19 años y a otro de 17, y también interrogó a uno de 15. Ambos habían tenido contacto con el joven de 19 años. El joven austriaco de 19 años, con raíces familiares en los Balcanes, había dejado su trabajo el 25 de julio, diciendo que tenía algo grande planeado, según la policía. Luego se preparó intensivamente para un ataque planeado. "Cambió su apariencia notablemente y se adaptó a los estándares de IS", dijo Ruf. El joven de 17 años había dejado a su novia en preparación para el ataque. Ambos sospechosos mostraron un claro cambio social.

El joven de 17 años trabaja para una empresa que suministra espectadores en el Happel Stadium. Fue arrestado el miércoles mientras se dirigía al estadio, donde fue detenido por fuerzas especiales de la policía justo antes del partido. Hasta ahora ha remained callado sobre las acusaciones. Un joven de 15 años con raíces turcas también está en custodia policial y está siendo intensamente interrogado. Se sospecha que al menos sabía sobre los planes terroristas del joven de 19 años. La medida de su participación está sujeta a investigaciones en curso.

Durante un registro de los espacios de vida del joven de 19 años en Ternitz al sur de Viena, se aseguraron sustancias químicas y dispositivos técnicos que indicaban "acciones preparatorias concretas", continuó Ruf. Además, se encontró una luz azul de la policía y un cuerno acústico de la policía. Posiblemente estaban destinados a ayudar al sospechoso a llegar o huir del lugar del crimen.

¿Cómo están reaccionando los partidos políticos de Austria?

Los partidos ven la necesidad de aclarar. El Partido Socialdemócrata SPÖ exigió la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional. La población está siendo mantenida en la oscuridad sobre si todavía hay una situación de amenaza real. Por otro lado, el partido liberal NEOS llamó a una reunión en la Cancillería. La líder de NEOS, Beate Meinl-Reisinger, también está preocupada por la reputación de la República de los Alpes. "Temo que el daño a la imagen de Austria y Viena es enorme. En París, Berlín, Londres, Múnich, ... en todas partes, los organizadores y las autoridades de seguridad pueden organizar conciertos. ¿No aquí? ¿Estamos tan deteriorados?", escribió en X. El Ministro del Interior Gerhard Karner (ÖVP) dijo en una conferencia de prensa que la intervención de los investigadores había evitado una tragedia. "La situación era seria, la situación es seria".

¿Cómo se está preparando Londres para los próximos conciertos de Swift?

La Secretaria de Estado de la Policía Británica Diana Johnson dijo que la policía de Londres revisaría toda la información disponible antes de que Taylor Swift regrese al Reino Unido para una serie de conciertos. Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo que no había informes de nadaremarkable en cuanto a Swift, pero mantendrían informado al público. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que la ciudad estaba siguiendo los conciertos planeados con Swift. "Tenemos mucha experiencia en la policía de tales eventos", dijo Khan. "Hemos aprendido mucho después del terrible ataque en Manchester".

¿Qué están diciendo los fans de Swift?

"Primero la seguridad" - muchos se expresan de manera similar en las redes sociales. Sin embargo, muchos fans están devastados. Una familia alemana viajó desde California específicamente porque solo pudieron obtener entradas para el concierto de Swift en Viena para su hija. La hija ha sido una fan leal de Swift durante diez años y ha estado emocionada por el concierto durante un año, informó su madre. La familia planeó su viaje europeo completo alrededor del concierto y "gastaron miles de euros en hoteles completamente sobrepreciados en Viena".

Algunos "Swifties", como se llaman a sí mismos los fans de la cantante, llamaron a una fiesta en las redes sociales. En Instagram, alguien sugirió usar el atuendo planeado para el concierto y publicar pequeños videos de baile con canciones de Swift con el hashtag #viennaswifties. "Haremos que las redes sociales brillen", dijo. "Es un gran día para estar vivo al mismo tiempo que Taylor Swift".

¿Los fans que cancelen su viaje a Viena recibirán su dinero devuelto?

Se devolverán los costos de las entradas, pero la mayoría probablemente se quede con los costos del hotel y el vuelo. En casos individuales, los afectados deben revisar las condiciones de cancelación del proveedor. "Estimo que muchos han elegido tarifas no reembolsables y ahora están atascados con los costos", dijo la experta en derecho de viajes Karolina Wojtal del Centro Europeo de Consumidores. Aquellos que hayan reservado un paquete con entradas para el concierto, hotel y viaje pueden tener mejores posibilidades de reembolso. Los Ferrocarriles Austriacos querían devolver directamente las entradas compradas para los conciertos "por buena voluntad".

¿El organizador se quedará con sus costos?

El organizador puede quedarse con sus costos, ya que possibly no pueda recuperar los gastos incurridos para el evento.

Barracuda Music ha asegurado a los fans que se les devolverán las entradas en diez días. En cuanto a los costos del alquiler del estadio, los servicios de seguridad y más, los organizadores de eventos typically contratan un seguro de cancelación, según Johannes Everke, CEO de la Asociación Federal de la Industria de Conciertos y Eventos e.V. "Tales seguros cubren daños y pérdidas debido a la cancelación o el fracaso de un evento, siempre y cuando el organizador no sea culpable". El riesgo de terrorismo está entre los riesgos asegurables.

A pesar del ataque planeado en un concierto de Taylor Swift en Viena, no hay indicios concretos de una amenaza específica para sus próximos conciertos en Londres. Las autoridades de seguridad están vigilantes e interviniendo en una etapa anterior de lo que lo hicieron hace diez años, como se demostró con el arresto de varios sospechosos de ser simpatizantes de IS en Alemania este año.

La cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena debido a preocupaciones de seguridad ha dejado a muchos fans decepcionados y a algunos sin el dinero que gastaron en reservas de hoteles y vuelos que possibly no puedan recuperar.

Lea también: