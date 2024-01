Lo que sabemos de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel sobre la reforma judicial de Netanyahu

El tribunal dictaminó, por ocho votos contra siete, que una enmienda del gobierno a la llamada ley de razon abilidad no debía mantenerse. El proyecto de ley había despojado al Tribunal Supremo de la facultad de declarar irrazonables las decisiones del gobierno, y fue la primera pieza importante de un esfuerzo múltiple para debilitar el poder judicial aprobado por la Knesset, el parlamento de Israel, el año pasado.

La reforma judicial de Netanyahu había provocado meses de furiosas protestas en Israel, cuando los ciudadanos acusaron a su gobierno de intentar debilitar la democracia israelí.

El fallo sin precedentes del Tribunal Supremo podría causar divisiones en el gabinete de guerra de Israel, formado por Netanyahu y dos destacados críticos de sus esfuerzos por revisar el tribunal, mientras el conflicto en Gaza hace estragos.

Esto es lo que sabemos sobre la sentencia y sus efectos.

¿Qué es la ley de razonabilidad?

La Knesset, el parlamento israelí, aprobó en julio la ley de razonabilidad, que despoja al Tribunal Supremo de la facultad de declarar irrazonables las decisiones del gobierno.

La doctrina de la razonabilidad no es exclusiva del poder judicial israelí. El principio se utiliza en varios países, entre ellos el Reino Unido, Canadá y Australia.

Los tribunales de esos países utilizan habitualmente la norma para determinar la constitucionalidad o legalidad de una determinada legislación, y permite a los jueces asegurarse de que las decisiones tomadas por los funcionarios públicos son "razonables".

La norma se utilizó este año cuando Netanyahu destituyó a su aliado clave, Aryeh Deri, de todos los puestos ministeriales, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior israelí que declaraba que no era razonable nombrarle para puestos en el gobierno debido a sus condenas penales y a que el año pasado había dicho ante los tribunales que se retiraría de la vida pública.

Netanyahu dijo a Deri que había acatado la sentencia "con el corazón encogido, con gran pesar".

El proyecto de ley de razonabilidad formaba parte de un paquete más amplio de reformas del sistema judicial israelí. Otras partes pretendían dar al gobierno de coalición de extrema derecha más control sobre el nombramiento de jueces, y eliminarían a los asesores jurídicos independientes de los ministerios del gobierno.

¿Qué dictaminó el Tribunal Supremo?

El Tribunal dictaminó que una enmienda del gobierno a la ley de razonabilidad no debía mantenerse. El tribunal dijo que rechazaba la enmienda porque supondría un "golpe grave y sin precedentes a las características fundamentales del Estado de Israel como Estado democrático".

El proyecto del gobierno modificaba una de las Leyes Fundamentales de Israel, que, en ausencia de una constitución formal, actúan como una constitución informal. Hasta la sentencia del lunes, el Tribunal Supremo nunca había anulado una Ley Fundamental o una enmienda a una de ellas.

En su sentencia, 12 de los 15 magistrados coincidieron en que el tribunal tenía autoridad para anular una Ley Fundamental en "casos extremos". Sólo ocho de los 12 pensaban que éste era un caso extremo.

¿Cuál ha sido la reacción?

Los aliados de Netanyahu criticaron el lunes la decisión del tribunal. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó el fallo de "ilegal" y dijo que perjudicaba a las fuerzas israelíes que combaten en Gaza.

"Se trata de un hecho peligroso y antidemocrático, y en este momento, sobre todo, de un fallo que perjudica el esfuerzo bélico de Israel contra sus enemigos", dijo Ben-Gvir.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, artífice de los planes de revisión judicial, lo calificó de "lo contrario del espíritu de unidad necesario en estos días para el éxito de nuestros combatientes en el frente." El partido del primer ministro israelí, el Likud, calificó la sentencia de "desafortunada", ya que "va en contra de la voluntad de unidad del pueblo, especialmente en tiempos de guerra."

El presidente de la Knesset, Amir Ohana, añadió que "un tiempo de guerra no es ciertamente el momento de establecer un primer precedente de este tipo en la historia del país".

Sin embargo, el Tribunal Supremo debía dar a conocer su fallo antes del 12 de enero, ya que dos de los magistrados que instruían el caso se han jubilado y están obligados por ley a presentar sus fallos definitivos en un plazo de tres meses tras su cese.

El líder de la oposición, Yair Lapid, dijo en un post en X que el Tribunal Supremo tenía todo su respaldo, ya que "cumplió fielmente su papel de proteger a los ciudadanos de Israel."

"Si el gobierno israelí comienza de nuevo la disputa sobre el Tribunal Supremo entonces no han aprendido nada", dijo. "No aprendieron nada el 7 de octubre, no aprendieron nada de 87 días de guerra por nuestro hogar".

