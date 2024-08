Lo que pueden hacer los viajeros

Con Trajes Reflectantes y con Carteles: Activistas Climáticos Objetivan Aeropuertos en Varios Ciudades. ¿Qué Derechos Tienen los Viajeros si su Vuelo se Retrasa o se Cancela?

Los activistas climáticos han perturbado el tráfico aéreo en varios lugares de Alemania, causando preocupación entre aquellos que planean viajar en avión durante sus vacaciones de verano. Si tales protestas provocan retrasos o cancelaciones en su día de viaje, ¿qué derechos tienen?

¿Qué Derechos Tengo en una Situación así?

Incluso en tales casos, los pasajeros tienen ciertos derechos según el Reglamento UE 261/2004. Dependiendo de la distancia del vuelo, los pasajeros tienen derecho a una comida y una bebida gratis en el aeropuerto con un retraso de dos horas o más.

Para retrasos de dos horas en vuelos de corta distancia, tres horas en vuelos de media distancia y cuatro horas en vuelos de larga distancia, la aerolínea debe ofrecer un medio de transporte alternativo al destino final tan pronto como sea posible. Esto se suele hacer automáticamente, o la aerolínea puede ofrecer la opción de convertir el billete en un billete de tren para vuelos nacionales.

En caso de cancelaciones de vuelos, los pasajeros pueden elegir entre un reembolso o un transporte alternativo a su destino. Si eligen lo segundo, la aerolínea está obligada a transportarlos a su destino lo antes posible.

¿Dónde puedo Encontrar más Información?

El Centro Europeo de Consumidores ofrece una herramienta de autoayuda en línea para problemas de vuelo (selfhelp.evz.de/en/travel/flight/). El sitio web de la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria de Alemania (bvk.de/EN/Service/Rechte_im_Flugverkehr/Rechte_im_Flugverkehr_node.html) también ofrece una buena visión general. También puedes contactar con el centro de forma gratuita si tienes una disputa con una aerolínea en relación con los reembolsos.

Para obtener información detallada, los pasajeros también pueden consultar el sitio web de los centros de consumidores. La aplicación Flightright del centro de consumidores de NRW puede ayudar a verificar los reclamos.

¿Puedo Reclamar una Indemnización como Daños?

Probablemente no en este caso. Según el portal de indemnización de vuelos Flightright, las protestas de los activistas climáticos probablemente se considerarán una circunstancia extraordinaria. En otras palabras, las aerolíneas no son responsables de los problemas, y por lo tanto, no están obligadas a pagar una indemnización de 250, 400 o 600 euros, como se establece en muchos casos de cancelaciones o retrasos significativos a corto plazo, según la distancia del vuelo.

También es poco probable que prosperen los reclamos de daños contra el aeropuerto, ya que el aeropuerto solo sería responsable "en caso de negligencia grave en la regulación de la seguridad", lo que no suele esperarse.

¿Y si mi Paquete Turístico se Retrasa?

Para los turistas en paquete, el operador turístico es el primer punto de contacto incluso en caso de interrupciones de vuelo causadas por activistas climáticos. El operador turístico es responsable de organizar vuelos alternativos y cubrir cualquier gasto adicional de comida y alojamiento en caso de retrasos significativos.

A pesar de las perturbaciones causadas por los activistas climáticos, los viajeros aún tienen ciertos derechos cuando sus vuelos se retrasan o se cancelan. Según el Reglamento UE 261/2004, los pasajeros tienen derecho a una comida y una bebida gratis si su vuelo se retrasa dos horas o más, dependiendo de la distancia del vuelo. Además, para ciertas duraciones de retraso, la aerolínea debe ofrecer un medio de transporte alternativo al destino final lo antes posible.

Lea también: