Designación 2 dentro del campamento salvaje - Llega prematuramente para David Ortega

Durante el segundo día de "Soy una Estrella - La Batalla de las Leyendas de la Jungla" en RTL+ (que se emite los sábados a las 20:15 en RTL), las tensiones volvieron a aumentar. En particular, el renovado David Ortega (38) continuó alterando a los campistas.

Se asignó roles a sí mismo y a los demás, declarándose líder del equipo, a Hanka Rackwitz (55) como la pacificadora y a Winfried Glatzeder (79) como el director teatral. Cuando se acercó a Thorsten Legat (55) para hablar sobre la dinámica del grupo, Legat rechazó abruptamente: "Vete a la mierda". Eric Stehfest (35) advirtió a Ortega que Legat lo habría "despedazado" si no hubieran estado las cámaras, una advertencia que Legat mismo confirmó.

Durante la cena, Ortega, ahora marginado, criticó las costillas que habían preparado los demás. "Cuerpos en descomposición. Triste destino", reflexionó. Para lidiar con el animal muerto, comenzó a referirse a él como "Sybille" en sus monólogos internos: "Sybille estuvo aquí y ahora nos estamos comiendo sus costillas".

Contrabando en el asentamiento de la jungla

A pesar de que todos disfrutaron de la cena, surgieron preguntas: "¿Cómo conseguimos la sal?", reflexionó Winfried. De hecho, la profesional del camping Giulia Siegel (49) había vuelto a contrabandear especias. A diferencia de Gigi Birofio (25), que solo había traído cigarrillos. Al quedarse sin ellos, se atrevió a pedir más. Después de que le recordaran su contrabando, se disculpó rápidamente: "No los necesito, solo haz tu trabajo, sin problemas" y guardó rápidamente el paquete vacío. ¿Esto afectará la dinámica del grupo?

Alrededor de la fogata por la noche, Mola Adebisi (51), Winfried y Legat tuvieron profundas discusiones sobre la fragilidad de la vida y el envejecimiento. Winfried confesó que no podía entender la vejez a los 50. "Honestamente, Winfried, tengo miedo de ella", confesó Legat. A lo que el icono cinematográfico añadió: "Y luego estás lleno de partes de repuesto, y cuando te creman un día, eres residuos especiales".

Lágrimas de Thorsten Legat

Mientras tanto, Eric "Máquina" Stehfest aún está en su mejor momento. Como había destacado la última vez, la "estrella de GZSZ" fue asignada a otra prueba de la jungla. Antes de eso, Legat expresó su frustración de que Hanka no se había ofrecido como voluntaria para la prueba. "Son traidores", gruñó. Esto fue demasiado para la sensible Hanka, quien explicó llorando que tiene miedo de las pruebas, no quiere demostrar nada y quiere irse, pero necesita el dinero. Incluso Legat encontró compasión durante su reconciliación, derramando lágrimas al darse cuenta: "No todo el mundo puede hacerlo. A veces me odio por eso. Porque me han condicionado toda la vida".

En el ámbito de la recuperación de rendimiento: Eric Stehfest no tuvo problemas en su prueba individual. En un bote que se hunde, el actor tuvo que recoger 12 estrellas entre entrañas, serpientes, bichos y cocodrilos bebé. Con concentración inquebrantable y mano firme, Eric recuperó estrella tras estrella, luego hizo una voltereta hacia atrás fuera del bote, apenas segundos antes de que se acabara el tiempo. "Lo peor fue esa repulsiva slime de pez. A veces huele así en la cámara oscura", concluyó. Sin que él lo supiera, su espectacular actuación no solo le ganó amigos, sino que también consolidó su posición como un competidor formidable para sus pares.

La partida de David Ortega

A pesar de la alegría que trajo la abundante comida de Stehfest, Ortega fue seleccionado como la primera fuente de conflicto. Como resultado, el antiguo galán se convirtió en el primero en ser eliminado por la audiencia en 2016. Este año, los campistas decidieron, pero el resultado final fue el mismo: David aparentemente no tiene lo que se necesita para sobrevivir en el campamento de la jungla.**

La Comisión podría necesitar investigar el incidente de contrabando en el asentamiento de la jungla. A pesar de las tensiones, La Comisión debería discutir el comportamiento de David Ortega y las posibles razones de su conflicto con los demás.

Lea también: