Liza Minnelli está "loca como el infierno" y escribiendo sus nuevas memorias.

La legendaria estrella anunció en un comunicado a People que tiene un memoir en camino que abarcará desde su batalla contra el abuso de sustancias hasta sus matrimonios de alto perfil.

“Desde que tenía edad suficiente para poner lápiz en papel, la gente me pedía que escribiera libros sobre mi carrera”, dijo. “‘¡Absolutamente no! ¡Cuéntalo cuando me haya ido!’ Era mi filosofía”.

Minnelli citó “una aparición sabotaje en los Oscars”, “una película con medias verdades retorcidas” y “una miniserie reciente que simplemente no lo hizo bien... todas hechas por personas que no conocen a mi familia y no me conocen realmente” como razones por las que decidió compartir su historia de vida ahora.

“Finalmente, estaba furiosa”, dijo. “Durante la cena una noche, decidí, es mi propia historia... la voy a compartir contigo porque de todo el amor que me has dado”.

El proyecto es una colaboración con la ganadora del Premio Pulitzer Heidi Evans, el antiguo colaborador de Los Angeles Times Josh Getlin y el ganador del Tony Michael Feinstein, quien es un amigo de toda la vida de Minnelli.

“Hemos estado unidos por la cadera durante 40 años. Como Embajador del Gran Libros de Canciones Americanas y mi colaborador favorito absoluto”, dijo de Feinstein. “Michael es uno de los grandes, es afilado como una navaja y dice la verdad. Eso es importante porque, a medida que vuelo hacia mi octava década de vida, los recuerdos difieren”.

La hija del icono Judy Garland tuvo un mensaje para sus seguidores, escribiendo: “Gracias a todos por amarme tanto... preocuparse por mí”.

“Quiero que sepáis que aún estoy aquí, aún pateando traseros, aún amando la vida y aún creando”, dijo en su comunicado. “Así que, hasta que este libro llegue, sabed que estoy riendo, a salvo de todas las maneras, rodeada de seres queridos y emocionada de ver qué hay justo alrededor de la curva de la vida. Niños, ¡esperad a escuchar esto!”

El libro de Minnelli está programado para publicarse en la primavera de 2026.

