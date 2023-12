Liverpool vs. Chelsea: Sadio Mané, en el centro del accidentado empate en la Premier League, que deja al Manchester City en primera posición para ganar el título

Sadio Mané aprovechó un error de Trevoh Chalobah y Mo Salah amplió la ventaja del Liverpool con un remate sublime.

El Chelsea se metió de nuevo en el partido gracias a una sensacional volea de Mateo Kovačić, y luego Christian Pulisic remachó a la red tras quedar libre tras un pase de N'Golo Kanté.

La segunda parte fue igual de frenética, con ocasiones para ambos equipos. Édouard Mendy salvó brillantemente un disparo lejano de Salah, mientras que Caoimhín Kelleher reaccionó con agilidad para blocar un remate a bocajarro de Pulisic.

El empate dejó al Chelsea, segundo clasificado, a 10 puntos del líder de la Premier League , el Manchester City, y al Liverpool un punto por detrás, tras haber jugado un partido menos que sus dos rivales por el título.

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, había dejado al delantero Romelu Lukaku fuera de su convocatoria para el partido del domingo después de que el internacional belga revelara la semana pasada que estaba descontento con la situación actual en el club y expresara su deseo de regresar algún día a su antiguo equipo, el Inter de Milán.

"La cosa se puso demasiado grande y demasiado ruidosa cerca del partido, así que decidí proteger la preparación del partido y por eso está fuera", dijo Tuchel a Sky Sports antes del comienzo del partido del domingo.

"Por supuesto que hemos hablado, dos veces. He hablado con los principales jugadores y nos hemos dado cuenta de que falta muy poco para el partido. Es demasiado importante. Hemos retrasado la decisión y mientras lo hacemos tenemos que proteger la preparación del partido".

'Una roja clara'

Mané fue amonestado en el primer minuto de juego después de que su brazo agitado alcanzara a César Azpilicueta en la cara, aunque el capitán del Chelsea dijo que el delantero senegalés del Liverpool debería haber sido expulsado.

"No me importa si es a los cinco segundos de juego... es roja", dijo Azpilicueta a Sky Sports. "No lo entiendo, el otro día hemos tenido este tipo de decisiones. Es una tarjeta roja clara. Estamos teniendo este tipo de decisiones en nuestra contra y puede cambiar el rumbo del partido".

He visto la repetición, pero no me ha hecho falta, porque en directo sabía que era roja".

"Tuvimos que remontar", Azpilicueta. "Lo dejamos todo en el campo pero no fue suficiente".

"Los dos equipos tuvieron sus momentos. Cuando iban 2-0 arriba piensan que tienen una ocasión clara para marcar el tercero y quizá eso podría matar el partido, pero después jugamos bien."

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se perdió el partido del domingo debido a un presunto positivo por coronavirus, por lo que el segundo entrenador del club, Pepijn Lijnders, se hizo cargo del equipo en Stamford Bridge.

"Nunca es aburrido con nosotros. Una intensidad increíble desde el principio con los dos equipos. Hubiéramos querido tener más control, tuvimos muchos buenos contraataques, pero nos faltó el último pase", declaró Lijnders a Sky Sports.

En las próximas semanas, el Liverpool no podrá contar con Salah, Mané y Naby Keita, ya que el trío de jugadores disputará con Egipto, Senegal y Guinea, respectivamente, la Copa Africana de Naciones en Camerún.

Fuente: edition.cnn.com