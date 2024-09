Lituania considera el despliegue de la brigada de combate alemana como una forma de asistencia, según Wiegold a las 10:03.

09:28 Kim Se Compromete a Fortalecer las Relaciones con MoscúEl líder norcoreano Kim Jong Un ha manifestado su intención de fortalecer los lazos con Rusia, según informó la prensa estatal. Tras las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal informó sobre una amplia discusión sobre "fortalecer el diálogo estratégico entre las dos naciones y consolidar la cooperación para garantizar sus intereses de seguridad comunes", así como sobre asuntos regionales e internacionales. Sin embargo, Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur han acusado a Corea del Norte de proporcionar armas y misiles a Rusia para el conflicto de Ucrania. Pyongyang ha descartado estas acusaciones como "infundadas".

08:59 Starmer y Biden Debatirán el Uso de Armas de Largo Alcance Occidentales por Parte de UcraniaEl primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente de EE. UU. Joe Biden discutirán si Ucrania debe tener permiso para utilizar armas de largo alcance occidentales contra objetivos rusos. Habían pospuesto una decisión sobre este tema anteriormente, pero ahora lo discutirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana, junto con un grupo más amplio de personas, dijo Sunak. Los informes de los medios de comunicación del Reino Unido sugieren que Biden, debido a los temores de una confrontación nuclear, está dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense, pero no cohetes estadounidenses.

08:23 Zelenski sobre el Plan de Trump: "Promesas de Campaña Electoral"El candidato presidencial republicano de EE. UU. Donald Trump ha afirmado reiteradamente que podría poner fin al conflicto de Ucrania en un día, pero nunca ha presentado una estrategia. Cuando se le preguntó sobre la declaración de Trump durante una entrevista de CNN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió: "No puedo entenderlo hoy porque no estoy al tanto de los detalles y qué implica". Zelensky dijo que, en su opinión, hay una campaña electoral en EE. UU. "Y las promesas de campaña son promesas de campaña", añadió. "A veces no son del todo realistas". Sin embargo, Zelensky también mencionó que había hablado con Trump hace dos meses, y que Trump le había asegurado su apoyo a Ucrania.

07:27 ISW: Rusia Necesita Más Tropas en Kursk para Superar a los UcranianosRusia continúa sus contraofensivas en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no espera una operación a gran escala para expulsar a los ucranianos de Kursk. El ISW, con sede en Washington, señala que las autoridades rusas han confiado principalmente en reclutas mal entrenados y mal equipados, junto con secciones modestas de las fuerzas armadas regulares de Rusia y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. En una evaluación, el think tank sostiene que "una contraofensiva rusa para recuperar el terreno capturado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente necesitará más personal y recursos de los que Rusia ya ha reunido en esta área, especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia combatiente".

06:49 Ucrania Sufre Ataques Persistentes de Drones

Según el ejército ucraniano, Rusia ha lanzado drones Shahed contra Ucrania durante toda la noche. El ejército ruso desplegó varios grupos de ataques con drones, informó la fuerza aérea ucraniana. Se activaron alarmas antiaéreas en casi todas las regiones del país, incluidas la región de Odesa. La marina informó haber derribado nueve drones allí. Hubo explosiones en la ciudad de Odesa, pero no se han informado víctimas hasta ahora.

06:13 Mützenich Apoya una Iniciativa Internacional de PazEl líder de la fracción SPD, Rolf Mützenich, aboga por un grupo de contacto internacional para iniciar una iniciativa de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento adecuado para que los aliados occidentales inicien un grupo de contacto para establecer un proceso de paz", dijo a la "Rheinische Post". "El Canciller Federal y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es un momento adecuado para intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia también debe ser incluida en la cumbre de paz posterior". Cuando se le preguntó sobre los posibles miembros de un grupo de contacto, Mützenich mencionó países como China, India, Turquía y Brasil que podrían asumir la responsabilidad. "En estos países, la creencia de que la guerra de agresión rusa podría convertirse en una carga está creciendo. Por lo tanto, el trabajo de un grupo de contacto 'podría ser prometedor', y podría desempeñar un papel importante como mediador".

05:41 UE Considera una Nueva Estrategia de Prórroga de SancionesLos diplomáticos de la UE dicen que la comisión está revisando tres opciones sobre cómo podrían prorrogarse las sanciones contra Rusia en el futuro. Se presentaron escenarios correspondientes a los diplomáticos europeos el viernes, dijeron varios informantes. El impulso detrás de esto son los activos congelados del banco central ruso, que desempeñan un papel crucial en la concesión de un préstamo multimillonario de los países del G7 a Ucrania por un valor de 50.000 millones de dólares. Estos activos han estado congelados desde el ataque ruso a Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de Drones Impactan Estructuras de la Ciudad de KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone impactaron un edificio municipal en la capital ucraniana. Los escombros cayeron en un edificio municipal en el distrito de Obolon al norte de Kyiv por la mañana. Klitschko escribió que los servicios de rescate estaban en camino al lugar. Antes, el alcalde había informado sobre la actividad de las unidades de defensa aérea en la capital.

01:35 Kim Jong Un Planea una Cooperación más Cerrada con ShoiguEl líder norcoreano Kim Jong Un ha comprometido una cooperación más cercana con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres tuvieron un intercambio de opiniones intensivo durante la visita de Shoigu a Pyongyang y llegaron a un consenso satisfactorio sobre matters regarding closer "cooperation to safeguard mutual security interests". Shoigu, quien aún era ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, había iniciado relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio del año pasado.

11:36 Zelensky compartirá "estrategia de victoria" con Biden en septiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha programado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden. "Expondré nuestra estrategia para lograr la victoria", declaró durante un discurso en Kyiv. Este plan implica un proceso de toma de decisiones coordinado para dotar a Ucrania de suficientes fuerzas para dirigir el conflicto hacia la paz. "Estos tipos de conflictos pueden concluir justamente mediante la expulsión por la fuerza del ejército invasor o mediante la diplomacia", elucidó Zelensky. Este movimiento busca garantizar la verdadera independencia de Ucrania. Sin embargo, Kyiv cuenta con el respaldo de EE. UU. para adoptar una postura fuerte.

23:27 Las fuerzas rusas cambian su enfoque a un impulso hacia el surPersisten intensos enfrentamientos en el este de Ucrania, según el ejército ucraniano. El Estado Mayor en Kyiv informó de 115 escaramuzas en su actualización de la situación vespertina. "La acción más intensa hoy tuvo lugar cerca de Kurachove, además, los adversarios también fueron activos en las direcciones de Lyman y Pokrovsk", indicó el informe. Kurachove es un pequeño pueblo situado al sur de Pokrovsk. Durante mucho tiempo, Pokrovsk se percibió como el principal objetivo de ataque de las tropas rusas. Sin embargo, Recently, however, the Russians have only managed limited territorial gains in that area. Instead, they broadened their offensive front to the south, aiming to capture the mining town of Hirnyk near Kurachove.

21:58 Zelensky: Avance en el área de Kursk trae alivioSegún el presidente Volodymyr Zelensky, el avance de Ucrania en la región rusa de Kursk está dando resultados positivos. En la región de Cherkasy, el enemigo ha sido repelido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, afirma Zelensky. Rusia aún no ha logrado avances significativos en su contraofensiva en Kursk. Anteriormente, había dudas sobre la movilización de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recapturado 10 de las 100 aldeas ocupadas.

20:30 "Occidente tiene miedo" - Crítica de Zelensky a la aproximación de los aliadosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Occidente de mostrar "miedo" a la hora de ayudar a Ucrania a derribar misiles rusos. "Si los aliados colectivamente derriban misiles y drones en regiones del Oriente Medio, ¿por qué no hay una decisión similar para derribar misiles rusos y drones Shahed en el cielo ucraniano?", cuestionó durante una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esta vacilación ocurre incluso cuando los misiles y los drones están amenazando directamente los territorios de nuestros vecinos", lamentó el líder ucraniano. Este OCCIDENTE es "embarazoso para el mundo democrático".

20:18 Rusia ha desplegado más de 8000 drones iraníesSegún el gobierno de Kyiv, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Todavía no se han emitido declaraciones oficiales por parte de Irán o Rusia. Ucrania acusó por primera vez al gobierno iraní de suministrar los drones suicidas a Rusia en el otoño de 2022.

19:11 EE. UU. se resiste a revelar la decisión sobre armas de largo alcance para UcraniaEn Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU., Joe Biden, mantendrán conversaciones. El mundo espera ansiosamente cualquier anuncio sobre la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Fuentes del periódico británico "Guardian" sugieren que Kyiv ha recibido permiso para llevar a cabo ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, ninguna de las partes espera revelar detalles sobre este asunto durante la reunión de hoy. "No esperaría una declaración hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, definitivamente no de EE. UU.", dice John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Simplemente menciona que las discusiones están en curso con Reino Unido, Francia y otros aliados "sobre el tipo de capacidades que se proporcionarán a Ucrania". También se niega a ofrecer una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. planea hacer algún anuncio. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no podríamos decir en un momento determinado".

