- Literatura para jóvenes que ofrece orientación sobre el manejo de perros

En un viaje de placer en barco por el lago Eder, un niño de solo tres años sufrió numerosas mordeduras y lesiones graves por parte de un Border Collie a principios de agosto. Incidentes similares siguen ocurriendo, a menudo debido a la negligencia o falta de comprensión. Perdita Lübbe-Scheuermann, adiestradora de perros con tres décadas de experiencia al frente de una academia de perros en Griesheim, en el sur de Hesse, y especializada en el adiestramiento de perros de rastreo de rinocerontes en Sudáfrica para combatir la caza furtiva, destacó la importancia de fomentar la conexión entre los perros y las personas, especialmente los niños. Para difundir este mensaje, publicó el libro para niños "Paw Team - Dogs Explained for Kids Simply".

Lo que los perros prefieren y odian

Inspirado en su propio perro, Maru-a-Pula (que significa "nube de lluvia" en un idioma africano), el libro ofrece consejos prácticos y datos interesantes sobre los perros. El Catahoula Leopard dog comparte lo que le gusta, lo que no le gusta y lo que los niños deben recordar al interactuar con los perros. En más de 37 páginas ilustradas con vivos colores, los niños pueden aprender sobre el comportamiento de los perros mientras caminan, la importancia de sus gestos y qué no deben dar de comer a sus mascotas. Por ejemplo, el chocolate, las cebollas y los aguacates pueden causar problemas digestivos.

Lübbe-Scheuermann reconoció que "muchos incidentes relacionados con perros tienen lugar". Su libro tiene como objetivo educar a los niños basándose en el trabajo de su academia, ofreciendo consejos sobre el comportamiento adecuado y métodos para evitar problemas.

¿Cómo deben comportarse los niños?

Si un perro se abalanza sobre ellos, el libro sugiere que se queden quietos o caminen lentamente y tranquilamente, con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos. Antes de acercarse a un perro con correa, es esencial hablar primero con el dueño. Otra recomendación: mantener las manos alejadas de la nariz del perro, ya que podría morder. En ausencia del dueño, es mejor mantenerse a distancia. Además, es mejor no mirar fijamente a los perros ni abrazarlos con excesiva afecto. "No a todos los perros les gusta que los aprieten - ¿a ti te gusta?". El libro aconseja no forzar a los perros a hacer nada. "No nos gustan los juegos de doctor, que nos puxen las orejas o que nos vistan".

Perros contra la caza furtiva

Además de su trabajo en la academia, Lübbe-Scheuermann también adiestra perros de rastreo de rinocerontes en Sudáfrica para combatir la caza furtiva. A diferencia del rastreo de humanos o drogas, la cornamenta de un traficante plantea un desafío poco común para los perros de rastreo, pero pueden aprender. Estos perros trabajan principalmente en las puertas de un área vallada en el Parque Nacional Kruger, inspeccionando vehículos y detectando a los cazadores furtivos.

El libro "Paw Team - Dogs Explained for Kids Simply" también habla de las preferencias del Catahoula Leopard dog de excursión, mencionando sus actividades y comidas favoritas.

