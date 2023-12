Lionel Messi dice que su fichaje por el PSG es una "posibilidad" y se despide entre lágrimas del Barcelona

Se ha informado ampliamente de que el PSG ha ofrecido a Messi un contrato de dos años, aunque el argentino de 34 años dijo que no se había llegado a ningún acuerdo con el gigante parisino, ni con ninguno de los otros clubes interesados en su próximo movimiento.

El PSG no respondió a la solicitud de comentarios de la CNN.

En una rueda de prensa en Barcelona, un Messi muy emocionado entró en la sala entre aplausos de los asistentes y pronunció su último discurso como jugador blaugrana, describiéndolo como uno de los momentos más difíciles de su carrera.

"En estos días, en este último día he estado pensando... a ver qué iba a decir, qué podía decir", dijo Messi.

"La verdad es que no me salió nada, estaba bloqueado como sigo estando ahora. Es muy difícil para mí después de tantos años, después de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado para esto".

El seis veces Balón de Oro deja el Barcelona, al que llegó procedente de Argentina con 13 años.

"Hoy me tengo que despedir de esto, como dije antes, fueron muchos años, toda mi vida acá. Después de 21 años me voy con mi mujer y tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, a la que no tengo dudas que después de estar unos años afuera volveremos porque es nuestra casa, porque así se lo prometí también a mis hijos", agregó Messi.

Messi es el máximo goleador histórico del Barcelona, con 682 goles, y ha ganado numerosos premios colectivos e individuales, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y 10 Ligas.

"Lo he dado todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último. Y la verdad es que estoy más que satisfecho. Me hubiera gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida de esta manera", dijo Messi.

Y continuó: "Me hubiera gustado hacerlo con la gente, en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Los extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia que no pudimos jugar con el público. Eché de menos poder tenerlos cerca, el aliento, celebrar un gol con ellos, que dijeran mi nombre".

Aunque tanto el club como Messi habían llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato, la grave situación financiera del Barcelona y la normativa del Fair Play Financiero (FFP) de La Liga impidieron que se firmara.

El viernes, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo que "renovar a Messi conllevaba ciertos riesgos [...] pero no podemos poner al club en un riesgo mayor", dijo Laporta a la prensa.

"Hay que dejar los sentimientos a un lado, hay que mirar los números con la cabeza fría. Queríamos que LaLiga fuera más flexible, pero no es excusa. Conocíamos las normas y lo que nos han dejado de la anterior junta hace que todo sea imposible".

"El club está por encima de todo, incluso del mejor jugador del mundo", añadió Laporta.

Durante la sesión de preguntas y respuestas del domingo con los medios de comunicación, se le pidió a Messi que comentara la tensión en torno a su marcha y si el Barcelona había hecho todo lo posible para retener a su estrella para la próxima temporada.

"Lo que tengo claro es que hice todo lo posible para quedarme, el club, Laporta, dijo que no era posible por un tema de La Liga, pero escuché muchas cosas que se decían de mí, de por qué no seguía, pero te puedo asegurar que hice todo lo posible para quedarme", dijo Messi.

"El año pasado no quería quedarme y también lo dije, pero este año sí quería quedarme y no fue posible", añadió Messi.

Fuente: edition.cnn.com