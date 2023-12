Lionel Messi dice a CNN que cree que el PSG es el mejor lugar para volver a ganar la UCL

El astro argentino firmó el martes un contrato de dos años con el club francés, poniendo fin a su etapa de 19 años en el Barcelona.

En declaraciones a Amanda Davies, de CNN Sport, Messi subrayó que tanto sus ambiciones como las de su nuevo club están alineadas: ganar el trofeo que hasta ahora ha eludido al PSG y que el propio Messi ha ganado cuatro veces.

"Soy consciente de mi trayectoria y del objetivo que tiene este club: luchar durante un tiempo por ganar una Liga de Campeones, y estuvo cerca los últimos años", declaró a la CNN.

"Para mí, a nivel personal, me encantaría ganar otra Champions, como he dicho en años anteriores, y creo que he llegado al lugar ideal que está preparado para ello. Tenemos los mismos objetivos. Tiene jugadores impresionantes, una de las mejores plantillas del mundo y, ojalá, podamos conseguir ese objetivo que tanto desea París, que tanto deseo yo y ojalá podamos disfrutarlo también con la gente de París."

Pocos días antes, Messi lloraba en una emotiva rueda de prensa de despedida del Barcelona, el club en el que se dio a conocer en el fútbol europeo y floreció.

Durante su etapa en el gigante catalán, Messi ganó diez títulos de la liga española, así como seis Balones de Oro.

Aunque admitió en su rueda de prensa que su marcha del Barcelona fue "muy dura", también dijo estar "muy contento" en su nuevo club y con ganas de futuro.

"La verdad es que es difícil expresar con palabras lo que he tenido que vivir esta semana", dijo Messi a Amanda Davies.

"Fue muy difícil lo que pasó con el Barcelona: despedirme después de haber estado toda mi vida en un mismo lugar. Y a los tres días -sin olvidar lo que pasó- todo cambió. Vivía con muchas dudas, muchos nervios, mucha expectativa de que esto pasara y bueno... mucha ilusión y ganas de empezar.

"Fue una llegada muy especial, la acogida de la gente que me recibió, que salió a la calle. Estoy muy emocionado por empezar esta nueva etapa que voy a vivir y estoy listo para empezar mi nueva vida aquí en París."

Al dejar el Barcelona, Messi admitió que sus amigos en el PSG -entre ellos su ex compañero en el Barça Neymar y sus compatriotas argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes- le ayudaron en última instancia a tomar la decisión de venir a la "Ciudad de las Luces".

La llegada de Messi a París forma una temible delantera de tres junto a Neymar y la superestrella francesa Kylian Mbappé. Y la perspectiva de alinearse junto a esas dos superestrellas compañeras entusiasma al jugador de 34 años.

"Es una locura poder compartir el día a día con ellos, con toda la plantilla, hay fichajes increíbles (que se han producido este verano), y tengo muchas ganas de entrenar y competir ya porque voy a jugar con los mejores", añadió Messi.

Sin embargo, ha habido rumores que vinculan a Mbappé, de 22 años, con una salida del Parque de los Príncipes, aunque el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, espera que la llegada de Messi le convenza para quedarse.

"Creo que todo el mundo conoce el futuro de Kylian, quiere ganar, quiere ganar trofeos", dijo Al-Khelaifi.

"Lo ha dicho en público, quiere tener un equipo competitivo y nosotros tenemos el más competitivo del mundo. Ahora no tiene excusa, no puede hacer otra cosa que quedarse".

Dentro de las normas

Con tantos jugadores caros y de alto nivel en la plantilla del PSG, se le planteó a Al-Khelaifi la cuestión de cómo el club puede permitirse otro jugador superestrella y seguir cumpliendo la normativa del Juego Limpio Financiero (FFP) de la UEFA.

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó cómo podía permitirse el club fichar a Messi, Al-Khelaifi dijo que el club no prometería algo que no pudiera hacer dentro de las normas.

Explicó que el club se mantendría en el reglamento "desde el primer día hasta el final".

Khelaifi dijo que el acuerdo sería beneficioso no sólo para el PSG, sino para la ciudad de París, así como para la liga francesa desde una perspectiva deportiva y comercial, entre otras.

"Espero que Leo no pida un salario mayor", bromeó Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi declaró a la CNN que "ya es el paraíso" desde que Messi aceptó fichar por el PSG, señalando el impacto que su llegada ya ha tenido en el club, sin ni siquiera haber hecho acto de presencia.

"Quiero decir, no voy a decirte ni siquiera las cifras que los patrocinadores nos ofrecen hoy. Es algo increíble", declaró a CNN Sport.

"Si además ves nuestras redes sociales, antes teníamos 35 millones y ahora tenemos 42 millones. Incluso en menos de tres días. Es increíble. Sé que los dos últimos años fueron una crisis con Covid-19, pero creo en una cosa: cada crisis es una oportunidad.

"Y fichamos a cuatro jugadores gratis y el valor de esos cuatro jugadores más (Achraf) Hakimi aumentó los activos del club a casi 3.000 millones de dólares. Es fantástico. La gente no lo reconoce, no lo sabe, pero creo que deberían saberlo los que cuestionan nuestra capacidad financiera".

