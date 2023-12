Lindsay Lohan comparte que está casada

La actriz, de 36 años, que celebró su cumpleaños el sábado, publicó una foto con Bader Shammas, un financiero, llamándole su marido.

"Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Estoy asombrada de que seas mi marido", escribió.

La pareja hizo público su compromiso en noviembre.

"Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro", escribió Lohan en un post en el que etiquetó a Shammas.

Lohan es conocida por sus papeles protagonistas en los remakes de éxito de "The Parent Trap" y "Freaky Friday", así como por la comedia adolescente de 2004 "Mean Girls".

"Mi vida y mi todo. ❤️every woman should feel like this everyday", concluía Lohan su post del sábado.

