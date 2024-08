- Lindner subraya que los principios del FDP son atractivos para la región oriental.

FDP Enfrenta Desafíos en Alemania Oriental a Pesar de su Atractiva Agenda, Admite Lindner

A pesar de las perspectivas decepcionantes en las elecciones en Alemania Oriental, el FDP está convencido de que está ofreciendo a los votantes allí una atractiva agenda política, según el líder del partido, Christian Lindner, citado en su último episodio del podcast "CL+". Según Lindner, "Nuestros principios resuenan profundamente con lo que muchas personas están buscando".

Destaca la postura del partido sobre la libertad personal - "No se les ordenará desde Berlín-Mitte que no pueden conducir un diésel más, o que no pueden asar esa carne, es su elección - y eso incluye su calentador del sótano también". Lindner también destaca las perspectivas del FDP sobre el rendimiento, la libertad de expresión y el control de la migración. "Esto debería ser una propuesta atractiva para muchos ciudadanos de Alemania Oriental", subraya Lindner.

Sin embargo, las encuestas sugieren que los Liberales lucharán por superar el umbral del 5% en las próximas elecciones estatales en Turingia, Sajonia y Brandeburgo en septiembre. Actualmente están promediando entre el 2 y el 3 por ciento.

El profesor de literatura Dirk Oschmann, entrevistado durante el podcast, culpa a la FDP y a los Verdes por su persistente dificultad para conectar con los votantes locales en Alemania Oriental debido a su incapacidad para relacionarse con la región. "La FDP y los Verdes nunca han logrado establecer una base en el Este, en ningún sitio, excepto perhaps en las ciudades más grandes", afirmó Oschmann. Él etiquetó a la FDP como un partido "donde el Este no se siente del todo en casa".

Oschmann se hizo famoso con su libro, "El Este: Una construcción occidental".

