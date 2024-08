- Lindner: Eliminar las subvenciones a las energías renovables más rápido

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner (FDP), aboga por poner fin antes a las subvenciones para las energías renovables. "En cuanto a la promoción solar, urge actuar. Las subvenciones han aumentado significativamente", dijo Lindner al grupo de medios Funke. "Pero ya no se necesita una promoción a gran escala porque es rentable. Esto debe结束 lo antes posible".

Lindner se refirió al acuerdo de coalición para poner fin a las subvenciones para las energías renovables como muy tarde con la salida del carbón. En su opinión, esto podría ocurrir mucho antes, dijo. "La nueva pequeña placa solar en el tejado de la casa ya está exenta de IVA, lo que es suficiente promoción". La salida del carbón está prevista para 2038. La coalición semáforo se ha propuesto idealmente adelantar esta fecha al 2030.

Lindner también advirtió sobre una nueva crisis de la deuda en Europa si Alemania contrae significativamente más préstamos y pidió a la coalición que tome medidas adicionales para reformar el estado de bienestar. "Necesitamos más empatía con las personas truly necesitadas y socialmente desventajadas, pero también más consistencia con los aprovechados que quieren dinero de este estado aunque podrían trabajar, o que están ilegalmente en nuestro país".

Lindner no se siente abordado por el mensaje del Canciller

En la disputa dentro de la coalición sobre el presupuesto federal de 2025, Lindner no puede reconocer ninguna crítica hacia él por parte del Canciller Federal. "No me siento abordado por el mensaje del Canciller", dijo el presidente del FDP al grupo de medios Funke. El canciller Olaf Scholz (SPD) había dejado claro anteriormente que una opinión jurídica sobre el proyecto de presupuesto sí permite préstamos de la empresa de ferrocarriles y autopistas como medios de financiación.

Scholz agregó en la conversación con "Zeit Online": "Permanece un misterio cómo se pudo entender tan fundamentalmente mal la clara votación de la opinión jurídica". Lindner había dudado de si alrededor de ocho mil millones de euros para ferrocarriles y autopistas podrían financiarse con préstamos.

La disputa dentro de la coalición semáforo sobre el presupuesto federal de 2025 ha vuelto a encenderse en los últimos días. El fondo son proyectos que debían reducir el hueco de financiación en el presupuesto en un total de ocho mil millones de euros. Lindner había encargado opiniones de expertos debido a preocupaciones jurídicas y económicas. Estas confirmaron en parte las preocupaciones, pero también mostraron cómo implementar al menos algunas de las medidas.

Para mediados de agosto, Lindner, el canciller federal Olaf Scholz (SPD) y el vicepresidente Robert Habeck (Verdes) quieren llegar a un acuerdo y lograr una decisión del gabinete en este sentido.

La Unión considera necesario más tiempo para las negociaciones presupuestarias

El vicepresidente de la fracción de la Unión, Mathias Middelberg, considera cuestionable el plan de tiempo para las negociaciones presupuestarias en el Bundestag. Las negociaciones presupuestarias previstas para septiembre deben posponerse si los políticos de la coalición semáforo no presentan a tiempo un "plan honesto", dijo el político de la CDU a la agencia de prensa alemana.

La suposición de Lindner de que solo debe cerrarse un hueco de financiación de cinco mil millones de euros está "lejos de la realidad", criticó Middelberg. De hecho, todavía deben financiarse al menos 13,4 mil millones de euros de los 17 mil millones de euros anteriormente planeados como un llamado hueco global. Y eso aún se calcula muy optimistamente.

Middelberg aboga por un aplazamiento de la semana presupuestaria.

A pesar de que en años anteriores también se habían planeado recortes presupuestarios entre el uno y el dos por ciento, esta vez son significativamente más altos. Ya ha quedado claro este año que se esperan recortes presupuestarios más altos. Se están realizando recortes globales en el presupuesto sin reducciones en los elementos individuales del presupuesto. También se espera que no se gasten todos los fondos asignados. El presupuesto para el próximo año tiene un volumen de 480,6 mil millones de euros -alrededor de ocho mil millones menos que este año. "Sin una reducción significativa de los recortes presupuestarios planeados, la primera lectura del presupuesto en el Bundestag prevista para septiembre tendrá que posponerse", exigió el vicepresidente de la fracción de la Unión.

Lea también: