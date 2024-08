- Lindner: Desventajas para las parejas "100% excluidas"

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner (FDP), ha tranquilizado a las parejas asegurando que la eliminación prevista de las clases fiscales 3 y 5 no les acarreará desventajas financieras. "Es 100% seguro que las parejas no saldrán perjudicadas", dijo Lindner al grupo de periódicos Funke. "En particular, la deducción por matrimonio no se eliminará, ya que eso supondría un aumento significativo de los impuestos".

El gobierno federal decidió a finales de julio eliminar las populares clases fiscales 3 y 5 para las parejas. En su lugar, los cónyuges y parejas registradas pasarán automáticamente a la clase fiscal 4 mediante el llamado procedimiento de factor a partir de 2030. La oficina de impuestos calculará entonces exactly who contributes what to the net income. La carga fiscal se distribuirá de manera más equitativa entre los cónyuges y parejas registradas. Sin embargo, la carga fiscal total para las parejas no cambiará.

Lindner destacó que las parejas no tienen que hacer nada en este momento. "Pero los que quieran ya pueden discutir hoy cómo se vería una distribución justa de la carga fiscal. Porque la clase fiscal 4 con el procedimiento de factor ya existe", dijo el ministro de Finanzas. Con la clase fiscal 4 y el procedimiento de factor, la carga fiscal se distribuiría proporcionalmente, y también se eliminarían los habituales pagos finales del año a la oficina de impuestos.

La mayoría de las parejas eligen actualmente las clases fiscales 3 y 5. Esto se refleja en los datos de las estadísticas de salarios e impuestos sobre la renta para el año fiscal 2020, según lo informado recientemente por la Oficina Federal de Estadística.

Según esto, de los aproximadamente 5,3 millones de parejas casadas y parejas registradas que fueron evaluadas conjuntamente con solo ingresos de trabajo no autónomo, alrededor de 2,1 millones eligieron esta combinación de clases fiscales. Esto representa una participación del 39 por ciento.

En el caso de otros 1,3 millones de parejas (25 por ciento), solo una de las dos personas tenía ingresos laborales y por lo tanto se asignó a la clase fiscal 3. 1,9 millones de personas evaluadas conjuntamente estaban registradas en la clase fiscal 4. Con una participación del 36 por ciento, esta elección solo quedó detrás de la combinación de 3 y 5.

