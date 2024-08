Lindner aboga por que no se dé ninguna compensación financiera a los refugiados que deben irse <unk> Los verdes muestran cautela.

La Administración de Tráfico Ligero está actualmente elaborando un "paquete de medidas" en respuesta a los acontecimientos en Solingen. Recientemente, un sospechoso de 26 años de origen sirio mató a tres personas con un cuchillo y dejó a varias más heridas, algunas de gravedad, un viernes.

Debería haber sido trasladado a Bulgaria, la UE nación donde aterrizó por primera vez en Europa, según las pautas de Dublín de la Unión Europea del año pasado. Desafortunadamente, no se le encontró en su alojamiento y no se hicieron más esfuerzos por parte de las autoridades.

Lindner expresó su descontento el miércoles por la noche en el programa de debate de ARD "maischberger", proponiendo que no se debe proporcionar ayuda social a los deportados, excepto los costos de viaje, si aún están en Europa. Además, argumentó que no hay "derecho de los solicitantes de asilo en el proceso de Dublín a elegir su ubicación en Europa".

Según el Gobierno Federal, alrededor de 3043 deportaciones de refugiados tuvieron lugar en la primera mitad del año bajo las reglas de Dublín. Sin embargo, 4952 traslados planeados no se llevaron a cabo debido a diversas razones, como la falta de refugiados, apelaciones legales o problemas de salud.

El líder del FDP instó a no ofrecer incentivos a las personas que llegan inicialmente a Bulgaria. "No debería haber incentivos para querer venir a Alemania en absoluto".

La portavoz del grupo parlamentario de Los Verdes, Katharina Dröge, argumentó en NDR que tales propuestas, incluidas las del líder de la CDU, Friedrich Merz, a menudo parecen "precipitadas". "Ya es ley establecida que las personas sujetas a deportación tienen un derecho reducido y solo reciben beneficios en especie".

Sin embargo, es posible que ulteriores reducciones no sean factibles según la jurisprudencia, según la coportavoz de los Verdes. "Hay directrices muy claras del Tribunal Constitucional Federal sobre la pregunta de hasta dónde se puede reducir por debajo del nivel de subsistencia".

Ni el SPD ni su grupo parlamentario quisieron comentar la propuesta de Lindner debido a las negociaciones de la coalición en curso. Esto también se aplica a un informe del periódico "Bild" que indica que tales recortes de beneficios en el procedimiento de Dublín están "concretamente planificados" en las negociaciones de la coalición de semáforo para el paquete de medidas planeado.

Además, según el periódico, se prevé una deportación más sencilla para los refugiados que han utilizado armas. Otros aspectos incluyen la prohibición planeada de cuchillos más largos por la ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), y medidas contra el islamismo violento.

El FDP es cauteloso regarding the toughening of gun laws. El secretario general Bijan Djir-Sarai confirmó en la revista "Focus" que considera esto un "debate simbólico". Sin embargo, no hay "tabúes" en la discusión de cuestiones de seguridad interna. El problema principal sigue siendo la "migración incontrolada".

Los Verdes en el Bundestag abogan por un "cambio de rumbo" en la política interior y de refugiados después del ataque en Solingen. En un documento de posición, el vicepresidente del grupo parlamentario, Konstantin von Notz, y la portavoz del grupo, Irene Mihalic, pidieron una mejor cooperación entre el gobierno federal y los estados en cuestiones de seguridad. Ambos pueden imaginarse definir la seguridad interior como una responsabilidad conjunta en la Ley Fundamental.

Los representantes de los Verdes criticaron a la ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD), por perseguir una "política de seguridad en gran medida obsoleta". Está "demasiado centrada en debates simbólicos" en lugar de abordar las deficiencias.

