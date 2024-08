- Linders propone sanciones por buscar asilo

En opinión del líder del partido FDP, Christian Lindner, el supuesto atentado islamista en Solingen debería impulsar cambios en la política de asilo. "Debemos extraer consecuencias de este acto terrorista", enfatizó durante un evento para las elecciones estatales de Sajonia en Dresde. "Si se considera a individuos en Alemania aptos para la deportación, entonces esta nación constitucional debe llevar a cabo esas expulsiones de manera contundente, garantizando que los ciudadanos puedan confiar en el orden público en todo momento y en todos los lugares".

En una noche del viernes, tres personas perdieron la vida y otras ocho resultaron heridas, algunas de gravedad, en una celebración comunitaria en Solingen con un cuchillo. El presunto atacante, un sirio de 26 años, ha sido arrestado. El fiscal federal está investigando si cometió asesinato y si es miembro de Estado Islámico (IS), que ha reivindicado el atentado.

Lindner: Se debe aplicar la deportación

El sospechoso estaba considerado apto para la deportación, según destacó Lindner. La falta de localización por parte de las autoridades llevó a la indiferencia, lo que permitió una estancia indefinida en Alemania, según Lindner.

Lindner advirtió contra la sospecha generalizada, pero fue firme en que los refugiados no tienen derecho a elegir sus lugares de residencia preferidos en Europa. Según las regulaciones de Dublín, el proceso de asilo tiene lugar en el punto de entrada en la Unión Europea. "No hay opción de gravitar hacia regiones que ofrecen las prestaciones sociales más atractivas", afirmó Lindner. Además, sugirió que los refugiados considerados deportables ya no deberían recibir prestaciones sociales financiadas con impuestos de los contribuyentes. Las elecciones en Sajonia tendrán lugar el próximo domingo.

Dado lo ocurrido en Solingen, Lindner propuso que se expulse a los individuos aptos para la deportación, implícito en su argumento para las elecciones al Landtag en Dresde. El presunto atacante islamista, que estaba considerado apto para la deportación, pasó desapercibido para las autoridades, lo que llevó a Lindner a criticar el sistema actual.

