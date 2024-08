- Linda Zervakis estaba charlando con su avatar - "silencioso"

Presentadora de TV Linda Zervakis (49) ha hecho historia al comunicarse con su propio avatar por primera vez durante la filmación de un reportaje de ProSieben sobre Inteligencia Artificial (IA). "Al principio, estaba bastante escéptica. Es completamente diferente a estar en la televisión, donde también me veo en la pantalla", le dijo Zervakis a la agencia de prensa alemana en Hamburgo sobre su encuentro con su doble de internet artificial. Agregó: "Al principio, me quedé sin palabras. Pero luego fue como conocer a alguien con quien no hay química de inmediato - y decides darle otra oportunidad".

Reportaje de ProSieben

Durante el encuentro, Zervakis se acercó al avatar de IA llamado KI-Linda. Y al final, incluso sintió una sensación de triunfo. "Está ahí - pero también puedes apagarla. No puedes apagarme a mí. Y a pesar de todas las similitudes, lo que falta actualmente es emoción - lo cual es notorio", dijo la expresentadora de "Tagesschau" que ha trabajado para ProSieben desde 2021.

En su primer gran reportaje "ProSieben.Thema" "¿Puede la IA salvar la democracia?", Zervakis será vista junto a KI-Linda el martes 20 de agosto a las 8:15 p.m. Antes de la filmación, al avatar se le alimentó con sus noticias y lenguaje cotidiano, lo que la IA procesa y se vuelve cada vez más parecida a la presentadora con el tiempo.

