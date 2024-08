Líderes "no probados" inician una sesión de protesta después de que los demócratas rechacen su petición de una oportunidad de hablar en la convención

Co-fundador Abbas Alawieh, que se destacó durante las primarias presidenciales demócratas, pretendía movilizar votos de protesta contra el respaldo de la administración Biden al conflicto entre Israel y Hamas en Gaza después de los ataques del 7 de octubre. El miércoles por la noche, un funcionario del congreso llamó a Alawieh y dijo: "Lo siento, Abbas, pero es un no".

Alawieh, delegado de Michigan aún no comprometido con un candidato, se sentó en el concreto fuera del United Center después de recibir la negativa, rodeado de imágenes de Kamala Harris. Juró quedarse allí hasta que la vicepresidenta y los organizadores del congreso reconsideraran su posición. Pronto, otros delegados no comprometidos se unieron a él, seguidos por la congresista de Minnesota Ilhan Omar y, finalmente, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien ofreció su apoyo en las redes sociales y instó al DNC a reconsiderar su decisión.

Los líderes del movimiento presentaron demandas adicionales, que incluían la imposición de un embargo de armas a Israel, pero fueron rechazadas rápidamente por los líderes demócratas. Antes de dirigirse a los periodistas, Alawieh pidió un momento de silencio, reflexionando sobre su infancia en el sur de Líbano durante los bombardeos israelíes.

"El objetivo de nuestro gobierno es eliminar a personas como yo", dijo con emoción.

Alawieh optó por no protestar públicamente, sino que colaboró con la jerarquía del Partido Demócrata y contactó a los organizadores del congreso y la campaña de Harris. Argumentó que su grupo podría ayudar a convencer a los demócratas de ofrecerles una plataforma en Chicago.

"Soy un insider. Juego el juego", aseguró Alawieh, quien anteriormente trabajó para el antiguo congresista de Michigan Andy Levin y sirvió en el Capitolio durante la insurrección del 6 de enero de 2021. (Alawieh insistió repetidamente en que su grupo no tenía intención de apoyar o ayudar a la campaña de Donald Trump.)

Calificó la decisión de negar a su movimiento no comprometido la oportunidad de dirigirse a los medios como frustrante y devastadora, especialmente después de múltiples discusiones con los organizadores y el equipo de Harris.

El lunes, el Comité Nacional Demócrata aprobó un panel dentro del área del congreso formal, centrado en temas palestinos y árabes. El grupo lo consideró una victoria menor, pero continuó su lucha por un escenario más destacado.

El reciente aumento del entusiasmo por la campaña de Harris, junto con la frustración de los grupos activistas debido a la decisión del presidente Joe Biden de mantener los envíos de armas a Israel, ha llevado a una división curiosa en Chicago, donde las quejas han llevado a protestas diarias fuera del congreso. A pesar de que no ha habido cambios significativos en Gaza, algunos grupos progresistas prominentes, activistas por la paz y activistas palestinos y árabes estadounidenses initially viewed Harris favorably, as she empathized with the bloodshed undertaken. So far, over 40,000 Palestinians have lost their lives in Gaza, as per the enclave's health ministry.

Earlier in the day, less than an hour before the Goldberg-Polin family addressed the convention as Israeli American hostage parents, Alawieh praised the DNC's decision to grant them a speaking opportunity.

"We wholeheartedly endorse" the family being given a platform, Alawieh proudly declared before their speech. "We are delighted to see that the DNC is taking this step. As Democrats, we know that our party's platform includes specific language recognizing that Israeli and Palestinian lives are equally valued."

Later, speaking to reporters, Alawieh referred to his seated position inside the United Center, contemplating the 109 hostages still trapped in Gaza while considering the lives of thousands of Gazan children.

"I could have been one of those children", he said repeatedly. "President Biden, Vice President Harris, what are we discussing? We are talking about children."

Alawieh expresó su frustración con los líderes demócratas, diciendo: "Me parece frustrante y devastador que mi movimiento no comprometido haya sido negado la oportunidad de dirigirse a los medios después de múltiples discusiones". Además, la política que rodea el conflicto israelí-palestino continuó siendo un tema de discusión importante entre los grupos activistas durante el congreso.

