Líderes de derechos civiles y grupos de salud pública presionan al gobierno de Biden para que actúe sobre la prohibición del mentol

Los grupos dijeron que la administración podría estar dando largas para evitar alienar a los votantes negros, que son desproporcionadamente más propensos a fumar mentolados.

"Nuestra preocupación por el retraso es que no hay razón para ello", dijo a la CNN Yolonda Richardson, presidenta y directora ejecutiva de la Campaña para Niños Libres de Tabaco, que intervino en la reunión. "No estoy en su posición, pero creo que si estás sopesando dos tipos diferentes de intereses contrapuestos que son importantes para ti, entonces haz lo correcto, ¿qué te parece?".

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. declaró a la CNN en octubre que la prohibición es una "prioridad máxima para la FDA", y Richardson afirmó que, en un principio, la administración se había comprometido a actuar antes de finales de año.

"Esta es su norma", afirmó. "Uno esperaría que hubieran considerado que la ciencia era suficiente".

Tras la reunión del martes, Richardson se mostró "bastante satisfecha" de que se hubieran escuchado las preocupaciones de los grupos, pero también dijo que seguían pensando que tenían que seguir presionando a la administración para que actuara.

Preocupación por los retrasos

Aunque la FDA lleva casi una década estudiando la posibilidad de prohibir los cigarrillos mentolados, no fue hasta octubre cuando finalmente dio lo que los grupos antitabaco calificaron de "trascendental" paso adelante al enviar a la Casa Blanca las normas definitivas sobre el tema para su revisión.

En el extenso proceso de elaboración de normas del gobierno federal, la agencia que regula el tabaco no puede simplemente finalizar una norma y hacer que la prohibición entre en vigor. La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca tiene que aprobar el texto propuesto por la FDA.

Pero cuando el gobierno federal publicó a principios de diciembre su lista de tareas pendientes en materia de regulación, denominada Agenda Unificada de Acciones Reguladoras y Desreguladoras, indicó que la norma definitiva sobre el mentol no se esperaba hasta marzo.

Ante esta preocupación, una coalición de más de una docena de grupos de derechos civiles y de salud pública de alto nivel se reunió el martes con el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, y con dirigentes de la Casa Blanca para animarles a promulgar ya la prohibición.

"Se trata de una cuestión de salud pública que no tenía nada que ver con la política, pero que ahora lo tiene todo", afirmó Carol McGruder, miembro fundador y copresidenta del Consejo de Liderazgo Afroamericano para el Control del Tabaco, que asistió a la reunión en la Casa Blanca.

"Se trata de un producto que ha matado a un millón de negros en los últimos 20 años. Es el asesino número uno, por lo que debe figurar siempre entre las cinco principales prioridades políticas", afirmó McGruder.

En la reunión virtual participaron la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana del Pulmón, la Iniciativa por la Verdad, el Consejo de Liderazgo Afroamericano para el Control del Tabaco, el Consejo Nacional de Mujeres Negras, la NAACP, la Coalición Nacional para la Participación Cívica de los Negros y otras organizaciones que desean una acción inmediata contra el tabaco aromatizado.

La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, que supervisa los reglamentos del poder ejecutivo, no respondió a la petición de CNN de que comentara el estado de la norma.

"Como es práctica habitual para todas las normas, OIRA trabaja para programar reuniones con todos los solicitantes, mientras que la regla está bajo revisión. OIRA no aprueba a los asistentes", dijo un funcionario de la administración, refiriéndose a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, una parte de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

La posibilidad de salvar vidas

Aunque el número de personas que fuman cigarrillos en EE.UU. ha descendido a uno de los niveles más bajos de la historia, la proporción de los que fuman mentolados ha ido en aumento, según los CDC. El tabaquismo sigue siendo la primera causa de muerte evitable en Estados Unidos.

La cuestión es especialmente importante para la comunidad negra porque, durante décadas, la industria tabaquera ha comercializado agresivamente los mentolados entre ellos, una medida que ha dado sus frutos. Un estudio de 2020 demostró que, aunque el 43% de todos los fumadores adultos fumaban mentolados, más del 83% de los fumadores negros lo hacían.

Según un estudio de 2022, la prohibición de los cigarrillos mentolados salvaría hasta 654.000 vidas en EE.UU. en 40 años, incluidas las de 255.000 miembros de la comunidad negra .

También eliminaría algunas de las importantes disparidades sanitarias existentes en EE.UU. entre blancos y negros, según un estudio del Consejo de Relaciones Exteriores.

La población negra representa el 12% de la población estadounidense, pero es responsable del 41% de las muertes prematuras relacionadas con el tabaquismo y del 50% de los años de vida perdidos asociados al consumo de productos de tabaco mentolados entre 1980 y 2018, según un estudio.

Si se prohibieran los mentoles, la brecha entre las muertes por cáncer de pulmón de negros y blancos se reduciría en cinco años, según el estudio del Consejo de Relaciones Exteriores.

La prohibición de los cigarrillos mentolados también evitaría que los niños se iniciaran en el hábito. Los estudios demuestran que los cigarrillos mentolados resultan atractivos para los nuevos fumadores porque su sabor enmascara el gusto y el olor fuertes que desaniman a algunos de ellos. El mentol también anestesia la garganta, lo que facilita la inhalación profunda del peligroso humo.

Más de la mitad de los niños que fuman eligen cigarrillos mentolados, según los CDC. Los estudios han descubierto que los niños que fumaban mentolados tenían más probabilidades de convertirse en fumadores habituales que en fumadores ocasionales.

La coalición repasó muchas de estas estadísticas en la reunión de esta semana y McGruder se mostró esperanzada. Los funcionarios de la Administración parecían "comprometidos y prestaban atención", afirmó. También ayudó el hecho de que entre los asistentes hubiera poderosas organizaciones "que gozan de la estima de nuestro pueblo", dijo, y que representan a los votantes negros, a quienes la administración necesitará en las elecciones del próximo año.

La Dra. Kimberly Jefferies Leonard, vicepresidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer, también se sintió optimista tras la reunión.

"Creo que por la cantidad de gente que se presentó y que acudió, creo que la administración nos ha oído y ha escuchado nuestra súplica y nuestro clamor", afirmó.

La Asociación Americana del Corazón, que también estuvo representada en la reunión, dijo que agradecía la oportunidad de hablar con la Casa Blanca.

"Mientras seguimos esperando las normas definitivas, las empresas tabaqueras continúan dirigiéndose a las comunidades y enganchando a nuevos consumidores con cigarrillos mentolados y puros de sabores. La investigación está completa. Las pruebas son claras. La espera debe terminar", declaró Nancy Brown, directora general de la Asociación Americana del Corazón, en un correo electrónico enviado a la CNN.

Oposición de otros grupos

La coalición esperaba que la reunión sirviera para contrarrestar el discurso de grupos que reciben financiación de la industria tabaquera, como la Red de Acción Nacional del reverendo Al Sharpton, que también se reunió recientemente con la Casa Blanca para oponerse a la regulación.

A principios de diciembre, el calendario público de reuniones de la administración Biden mostraba una reciente presión a ultranza por parte de la industria tabaquera. De las 41 reuniones sobre la norma del mentol celebradas el mes pasado, 38 fueron con grupos de la industria tabaquera y sus aliados.

Uno de los argumentos de estos grupos es que una prohibición criminalizaría a los fumadores de mentol y fomentaría más interacciones mortales con la policía. La FDA y los defensores antitabaco dicen que eso no es cierto.

"No se trata de la persona que está en la calle", afirma McGruder. "Fumar un cigarrillo mentolado no es ilegal. Si consigues uno o lo fabricas, es asunto tuyo. Se trata de la industria tabaquera, y están haciendo todo lo que pueden para mantener sus ganchos en nuestra comunidad."

Justin Bibb, alcalde de Cleveland, una ciudad clave en un estado clave en cualquier elección presidencial, también estuvo en la reunión del martes con la Casa Blanca. La prohibición del mentol es importante para él a nivel personal y político.

"Perdí a mi padre demasiado pronto porque era adicto a los cigarrillos, concretamente a los Newports, y mi abuelo también murió de cáncer de pulmón, así que he visto muchos casos, como niño que crecía en la ciudad y como alcalde, en los que las tabacaleras se aprovechan de la comunidad negra", dijo Bibb.

Cleveland, que tiene más de un 46% de población negra, está a la cabeza del país con una tasa de tabaquismo del 35%, más del triple de la media nacional.

Este año, Bibb presentó un plan para prohibir la venta de productos de tabaco aromatizados en su ciudad, pero los republicanos de la cámara de representantes del estado de Ohio afirman que les gustaría impedir que los gobiernos locales promulgaran prohibiciones de este tipo. Con una autoridad limitada, dijo Bibb, la acción federal es absolutamente necesaria.

"Ya es hora de que el Presidente y el Congreso ejerzan un verdadero liderazgo para que se produzca un cambio real en este asunto", afirmó.

Según Jefferies Leonard, una prohibición sería una declaración importante.

"Sería una declaración de que la administración se preocupa por las vidas de los negros y enviaría el mensaje a nuestras comunidades de que la administración considera que las vidas de los negros realmente importan", afirmó.

RJ Reynolds, fabricante de los cigarrillos Newport, la marca de cigarrillos mentolados más popular del país, declaró a la CNN a principios de diciembre que una prohibición perjudicaría mucho más a los fumadores negros que beneficiarlos.

"Reynolds ha dejado clara su postura sobre la prohibición de los cigarrillos mentolados: creemos firmemente que hay formas más eficaces de reducir los daños del tabaco que prohibir productos. Una prohibición de los cigarrillos mentolados perjudicaría, no beneficiaría, a la salud pública", dice el comunicado.

A McGruder le irritan las declaraciones de las tabacaleras sobre el daño que la prohibición causaría a la comunidad: "Es muy cínico que cambien su enfoque racista y pernicioso contra nuestra comunidad", afirma.

La prohibición no puede dejarse en manos de los Estados. Dos de ellos, Massachusetts y California, prohibieron los cigarrillos mentolados con cierto éxito, pero no sin oposición.

Cuando California aprobó la prohibición de los cigarrillos mentolados, la industria presentó un referéndum en las urnas para mantener los productos en las estanterías. Los votantes rechazaron la propuesta, pero las empresas idearon nuevos productos con sustancias químicas "mentoladas no mentoladas", según McGruder, para imitar el mentol. La industria también demandó al Estado.

"Es interminable. Por eso tenemos que tomar medidas a nivel federal", afirma McGruder. "Necesitamos protección contra esta industria que es rabiosa y no se detendrá".

Su grupo y los demás dicen que piensan mantener la presión. El 18 de enero habrá un "funeral del mentol " en Washington para reconocer a los 45.000 negros que mueren cada año por enfermedades relacionadas con el tabaco y para animar a la Casa Blanca a actuar ya.

Si se establece una prohibición, entonces "empieza el verdadero trabajo", dijo McGruder. Se necesitarán recursos adicionales, programas para dejar de fumar culturalmente apropiados y esfuerzos para eliminar el racismo sistémico y abordar mejor los determinantes sociales de la salud.

"Necesitamos el mismo vigor y la misma atención que nos dio la industria al sembrar nuestra comunidad de adicción", afirmó McGruder. "Necesitamos esa misma atención y cariño de nuestro país, de nuestro gobierno, de la FDA, de los CDC, para ayudar a la gente a dejar estos productos adictivos".

Betsy Klein, René Marsh y Brenda Goodman de CNN han contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com