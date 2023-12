William J. Barber II

Líder de los derechos civiles: Por qué no pude ver "El color púrpura" con mi madre

Nuestro viaje al cine también fue un regalo para mí. No sé cuántos años me quedan con mi madre. Estos momentos son preciosos, y estaba agradecido de estar de vuelta en casa, en el este de Carolina del Norte, para disfrutar de esta película junto a ella. Por desgracia, nuestros planes se vieron interrumpidos cuando el gerente del cine AMC local decidió llamar a la policía en lugar de atender a mi discapacidad.

Desde hace más de 30 años padezco una forma de artritis llamada espondilitis anquilosante. Camino con dos bastones y tengo que pedir a un ayudante que me lleve una silla alta a todas partes porque tengo la cadera fusionada y no puedo inclinarme para sentarme en una silla baja.

Cuando esta enfermedad me incapacitó de joven, luché contra una grave depresión. Temía tener que vivir el resto de mis días en una cama de una residencia de ancianos. Pero mi madre, pianista, vino al hospital y tocó himnos mientras un equipo de médicos y terapeutas y entrenadores de natación y guerreros de la oración se unían para ayudarme a ver que, aunque mi cuerpo estaba roto, podía aprender una nueva forma de moverme en el mundo.

Mirando hacia atrás, ahora comprendo que mi ministerio público ha sido moldeado por una atención a los vulnerables que nunca habría apreciado si yo mismo no me hubiera vuelto vulnerable.

Hoy enseño a estudiantes que se preparan para el ministerio en la Yale Divinity School. Les digo que deben esforzarse por comprender la Biblia, la teología, la historia y la práctica pastoral si quieren asumir el ministerio de Jesús; pero también les enseño que no hay forma de seguir a Jesús sin aprender a prestar atención a las personas rotas y vulnerables de la sociedad. "Todo lo que hicisteis al más pequeño", dice Jesús en el Evangelio de Mateo, "a mí me lo hicisteis". Si la imagen de Dios está en cada persona, la teología enseña que nos perdemos algo de la verdad sobre Dios si se excluye a alguna persona.

Esto no es sólo un valor cristiano; es un principio fundacional del experimento de democracia de Estados Unidos. Las promesas de libertad e igualdad se basan en el compromiso compartido de hacer oír todas las voces, una práctica democrática que requiere adaptaciones para los discapacitados.

Aunque la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) tardó siglos en convertirse en ley, se basó en la disposición de la enmienda 14 sobre la igualdad de protección ante la ley para garantizar los alojamientos públicos a todas las personas en virtud del Título III. Estados Unidos no hace estos alojamientos sólo como concesión a las demandas de quienes protestan. Nos comprometemos a ello como pueblo porque creemos que somos mejores con las aportaciones de quienes de otro modo podrían quedar excluidos.

Cuando la encargada del cine AMC me dijo que no podía utilizar la silla que me permite participar en la vida pública, alegando que no era una silla de ruedas, no la desafié simplemente porque quisiera ver una película con mi madre. La desafié porque sé que he llevado esta misma silla a salas de conferencias y púlpitos de todo el país; a reuniones en la Casa Blanca y en el Capitolio. Si yo no puedo sentarme en mi silla en un cine de Greenville, Carolina del Norte, sé que hay miles de personas que quedarán excluidas de los espacios públicos de esta nación. Y yo también sé lo que se siente al no poder salir con mi familia o asistir a una reunión porque un espacio no es accesible.

Por eso no pude marcharme sin más cuando el gerente de un teatro me dijo que no podían acomodar mi discapacidad. Me alegró tener noticias del director general de AMC, Adam Aron, que se disculpó en nombre de la empresa y ha hecho planes para viajar a Carolina del Norte y reunirse conmigo.

Me decepciona que mi madre y yo no hayamos podido disfrutar juntas de "El color púrpura", pero también creo que la democracia depende del compromiso de avanzar juntas. No quiero que esta historia trate del error de un directivo o de mi decepción. Quiero que sea sobre todos nosotros, que veamos lo importante que es incluir a personas que quizá no puedan participar en actividades públicas sin adaptaciones especiales. Quiero ver nuevas políticas, formación y un compromiso corporativo renovado para que, cada vez que cualquier estadounidense vea "AMC", pueda saber que significa "Acomódame con Cortesía".

Cuando salimos del cine, mi madre me dijo: "No entiendo por qué la gente no puede ser decente". No me avergüenzo de mi discapacidad, pero me avergüenza que, en un momento en el que nos enfrentamos a la guerra, la pobreza y una serie de retos reales en este mundo, alguien decida utilizar su poder para negar a una persona discapacitada un ajuste razonable.

A algunos les resulta fácil desesperarse ante tal inhumanidad, lamentando que el experimento estadounidense de democracia multiétnica parezca estar deshaciéndose por las costuras. Pero cada vez que me enfrento a la desesperación, mi mente se remonta a aquella cama de hospital en la que me sentía tan solo y desesperanzado, y recuerdo lo que he aprendido de mi propia experiencia: cuando todos nos unimos, hay un Poder más grande de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar que puede aparecer para hacer un camino de la nada. Esto no sólo es cierto en nuestras vidas personales; es la buena noticia que necesitamos también en nuestra política. Cuando los rotos y rechazados se unen e insisten en que se les escuche, hay poder para resucitar huesos secos e insuflar vida a una democracia que algunos consideran demasiado deteriorada.

Esta es la esperanza que me permitió rezar por la gerente del AMC y la policía a la que llamó esta semana, y es la esperanza que me mantiene luchando por el corazón de la democracia estadounidense mientras nos adentramos en 2024.

