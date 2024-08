Líder de la colonia de hormigas, perseguidor de bestias y un yeti con cara de ciervo.

Mucho que explorar en Gamescom, potencialmente abrumador. Con miles de videojuegos para probar en Colonia, mantenerse al día puede ser un desafío. ntv.de enumera cinco highlights imprescindibles del evento.

Desorden de Colmena de Hormigas

Pequeñas, numerosas, diligentes: las hormigas. En Desorden de Colmena de Hormigas, te pondrás en la piel de un soldado de hormiga que asciende en rango para convertirse en comandante, liderando a miles de sus pequeños compañeros en batalla contra termitas y otros insectos. El juego de estrategia fotorrealista no solo es visualmente atractivo, sino también creativamente único en sus misiones. Escoltar a una caracol desde el punto A al B - suena peculiar al principio. Pero el líder de hormiga sube a la concha del caracol, liderando sus batallones de diferentes tipos de hormigas en defensa contra otros enemigos que gatean.

Y no es todo. Otras tareas incluyen construir nidos, recolectar comida, reclutar unidades o investigar ciertos olores que pueden mejorar la moral del escuadrón de hormigas. Desorden de Colmena de Hormigas está programado para su lanzamiento a principios de noviembre, y ya puedes probarlo en el Hall 6 con el editor Microids.

Monster Hunter: Savannah

Este título de la alineación de Capcom es un juego de primera categoría en el evento y continúa el éxito de Monster Hunter World de 2018. La secuela presume de mejoras visuales y un mundo más grande y libremente explorable. En Savannah, ahora hay monturas desde las que se pueden cazar monstruos, que también tienden a aparecer en manadas.

Los desarrolladores se centran en condiciones climáticas dinámicas. Por ejemplo, el rayo puede ser una amenaza para el jugador mientras persigue a un monstruo. Además, el mundo del juego es más vivo y diverso, rebosante de criaturas en los diversos biomas. La cacería de monstruos salvaje es muy divertida y se puede ver en el Hall 7.

Flor Maligna

Si disfrutaste de "Prince of Persia: The Lost Crown" o "Tales of Kenzera: ZAU", te encantará Flor Maligna. Este plataforma 2.5D que combina elementos de Soulslike y Metroidvania es un desafiante side-scroller de Dark Chambers Studios. En un oscuro entorno de fantasía, te aventuras como un inquisidor a través de un mundo plagado de monstruos. El nivel de dificultad es bastante intenso. En particular, el editor de personajes no deja deseos insatisfechos, y el árbol de habilidades es enorme.

Durante la sesión de juego, puedes probar la introducción del juego y enfrentar a un mini-jefe y un jefe final. También descubrirás que unos pocos golpes te enviarán de vuelta al principio. Flor Maligna está disponible en el Hall 10.

Crimson Desert

Nos quedaremos con las batallas de jefe. La sesión de juego para la épica de acción en mundo abierto Crimson Desert es un espectacular duelo de jefe final. Cuatro desafiantes enfrentamientos esperan a los visitantes de Gamescom en el Hall 6. Además, un cangrejo gigante y una mezcla de yeti y ciervo.

Los desarrolladores quieren mostrar principalmente el sistema de combate, pero también tendrás una idea de las gráficas impresionantes y los diseños de paisajes intrincados. A pesar de las batallas de jefe implacables, son entretenidas, ya que la función de resurrección permite un regreso inmediato a la lucha cuando eres derrotado. Sin embargo, la historia del juego no se profundizará hasta su lanzamiento el próximo año.

Aquí, el aspecto narrativo pasa a un segundo plano, pero Phantom Blade Zero es un placer para los fans de la combate de samurái pulido y veloz. Esta aventura de acción tiene un striking resemblance con la serie Dark Souls, pero es menos implacable. Una vez que los enemigos son derrotados, el jugador no tendrá que repetir la derrota de monstruos y bandidos molestos.

Los desarrolladores chinos de Shadow Game Studio presentan un breve tutorial para técnicas de combate, un área pequeña y tres batallas de jefe en su demo. Es una sesión de juego completa que deja una impresión fuerte con sus gráficas impresionantes. Puedes encontrar este título escondido en el Hall 10.2, listo para ser jugado en los próximos días.

