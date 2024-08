Líder de la colonia de hormigas, asesino de bestias y yeti con cara de ciervo.

Gamescom tiene Mucho que Ofrecer, Posiblemente en una Medida Abrumadora. Con Miles de Videojuegos para Ver en Colonia, es Fácil Perderse. ntv.de Comparte Cinco Atracciones Imperdibles en el Evento.

Imperio de las Hormigas

Pequeñas, numerosas, diligentes: las hormigas. En Imperio de las Hormigas, el jugador asume el papel de una hormiga obrera que asciende al rango de general, liderando a miles de sus pequeñas tropas en combate contra termitas y otros insectos. El juego de estrategia fotorrealista no solo luce impresionante, sino que resulta sorprendentemente imaginativo en cuanto a misiones. Escoltar a una caracol desde un punto a otro puede parecer peculiar al principio, pero el comandante de hormigas sube a la concha del caracol y defiende el vehículo resbaladizo con sus batallones de diferentes tipos de hormigas contra otros adversarios que gatean.

Sin embargo, esta es solo una misión. Otras tareas incluyen construir nidos, recolectar comida, reclutar unidades o investigar certainos feromonas que pueden aumentar el rendimiento de las hormigas. Imperio de las Hormigas está programado para su lanzamiento en noviembre y ya se puede experimentar en el Hall 6 con el editor Microids.

Monster Hunter: Wilds

El juego de la franquicia de Capcom ya se considera uno de los triple A del evento y sirve como secuela de Monster Hunter World de 2018. La secuela presume de bordes más afilados y un mundo mucho más grande y libremente explorable. En Wilds, ahora están disponibles monturas desde las que se pueden cazar monstruos, que también aparecen en grupos.

Los desarrolladores se centran en las condiciones climáticas. Por ejemplo, el rayo puede suponer una amenaza para el jugador mientras persigue a un monstruo. El mundo del juego también es más vivo y dinámico, con más criaturas gateando y volando en los diversos biomas. La caza de criaturas salvajes es definitivamente divertida y se puede presenciar en el Hall 7.

Mandragora

Si disfrutaste de "Prince of Persia: The Lost Crown" o "Tales of Kenzera: ZAU", te encantará Mandragora. El juego de plataformas 2.5D con elementos de Soulslike y Metroidvania es un desafiante side-scroller de Primal Game Studios. En un oscuro mundo fantástico, luchas como un Inquisidor a través de un mundo plagado de monstruos. El nivel de dificultad del juego se puede describir como desafiante. En particular, el editor de personajes no deja nada que desear y el árbol de habilidades es enorme.

Durante la sesión de juego, puedes probar el inicio del juego y experimentar un mini y un jefe final. También aprenderás que unos pocos golpes son suficientes antes de tener que empezar de nuevo desde el principio. Mandragora se puede jugar en el Hall 10.

Crimson Desert

Siguiendo con las batallas de jefe. La sesión de juego para la épica de acción en mundo abierto Crimson Desert es un puro espectáculo de fuegos artificiales de jefe final. En el Hall 6, esperan a los visitantes de Gamescom hasta cuatro desafiantes duelos, incluyendo un cangrejo gigante y una mezcla de yeti y ciervo.

Los desarrolladores quieren mostrar el sistema de combate, pero también tendrás una probada de la impresionante gráfica y los paisajes bellamente diseñados del juego. A pesar de la intensidad de las batallas de jefe, ofrecen mucha diversión, ya que el juego, que se lanzará el próximo año, tiene una función de resurrección que te permite volver a la lucha inmediatamente. Aprenderás poco sobre la historia del juego, pero el desarrollador Pearl Abyss promete revelar más en los próximos meses.

Una vez más, el aspecto narrativo pasa a un segundo plano, pero Phantom Blade Zero es un regalo para los fans de los refinados y rápidos combates de samurái. Esta acción de aventuras evoca fuertemente la serie Dark Souls, pero no es tan despiadada. Una vez que los enemigos son derrotados y el jugador cae ante un jefe, no es necesario volver a luchar contra los molestos monstruos y bandidos.

Los desarrolladores chinos de S-Game presentan un breve tutorial de técnicas de combate, un pequeño área y tres batallas de jefe en su demo. Es una sesión de juego completa que deja una fuerte impresión gracias a sus gráficos atractivos. Puedes encontrar este juego en el Hall 10.2, listo para ser jugado en los próximos días.

