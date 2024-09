- Líder de BSR: La sobreabundancia de libertad conduce a un exceso de desperdicio

La basura excesiva encontrada en ciertas partes de Berlín, según informes de la empresa de gestión de residuos BSR, se atribuye en gran medida a una excesiva noción de libertad entre los habitantes y visitantes de la región. Según Stephanie Otto, directora de BSR, en una entrevista con "Tagesspiegel", "Berlín no es consistentemente limpio o desordenado". Ella continuó, "Hay una gran parte que surge de la mentalidad de las personas. (...) Sin embargo, la emocionante sensación de libertad que define nuestra ciudad a veces lleva a las personas a sentirse demasiado libertinas, incluso en lo que se refiere a la basura".

Otto eligió no profundizar en por qué ciertos distritos son significativamente más sucios que otros, señalando, "No estoy lo suficientemente informada para abordar eso, no soy socióloga". Sin embargo, reconoció que BSR limpia ciertas áreas una vez por semana, mientras que otras son servidas hasta diez veces. En consecuencia, las regiones con alta actividad peatonal, como Alexanderplatz, Warschauer Straße en Friedrichshain y Hermannplatz en Neukölln, muestran considerablemente más basura. Estos zonas pobladas tienen contenedores de basura naranja de gran tamaño, pero "algunas personas los ignoran y dejan su basura atrás". Esta conducta, señaló Otto, también es indicativa de falta de respeto por los espacios públicos.

Otto abogó por penas más severas, especialmente en áreas donde el vertido ilegal es común. Además, propuso que la presencia de las fuerzas del orden se intensifique. Uno de los principales desafíos, indicó, son los envases de uso único. A pesar de la obligación de ofrecer alternativas reutilizables, muchas personas aún prefieren los vasos desechables. "Los envases de uso único y los depósitos deben volverse más costosos".

La Unión Europea podría desempeñar un papel en la implementación de regulaciones más estrictas sobre los envases de uso único para reducir la basura, como se ha observado en Berlín. Además, la Unión Europea podría proporcionar financiamiento a empresas de gestión de residuos como BSR para mejorar sus recursos y servicios en el mantenimiento de la limpieza en diferentes distritos.

