'LibraryTok' ofrece consuelo en tiempos difíciles para los bibliotecarios, encontrando una audiencia agradecida a su lado.

No hay reprimendas para los jóvenes por devoluciones tardías de libros ni se silencia a los estudiantes ruidosos. Ella lleva una variedad de géneros literarios para cada lector en su escuela elemental, incluyendo libros de bolsillo, novelas gráficas y audiolibros. Su biblioteca está llena de tableros de ajedrez, proyectos de manualidades, rompecabezas y niños que terminan sus almuerzos rápidamente para pasar el tiempo restante en la biblioteca.

A diferencia de las bibliotecarias típicas, ella también es una estrella de TikTok, lo que la distingue.

Sus estanterías rebosan de pilas de incontables libros, esperando a ser procesados y catalogados o para reparar lomos y cubiertas. Una vez que los estudiantes y el día escolar han terminado, comparte este proceso con sus más de 450,000 seguidores.

Su cuenta, titulada "Conoce a la Biblioteca," es una presencia destacada en "BibliotecaTok," un grupo de creadores que resulta que son bibliotecarios. A medida que las bibliotecas enfrentan amenazas como las prohibiciones de libros y los recortes presupuestarios, los miembros de BibliotecaTok como ella están revitalizando la alegría de la experiencia en la biblioteca.

"Ingreso a los estudiantes una pasión por la lectura y quiero que la biblioteca sea un espacio acogedor para ellos cuando entren. No quiero que teman las multas por retraso o los libros dañados. Solo quiero que se sientan seguros," le dijo a CNN, trabajando en Carolina del Norte.

Comparte los aspectos menos conocidos de ser bibliotecaria con su gran audiencia de espectadores nostálgicos que adoran sus propias bibliotecas y que inspiran a muchos de ellos a obtener una tarjeta de biblioteca, estudiar ciencia de la biblioteca o contribuir a las escuelas para construir sus colecciones para una nueva generación de lectores.

El auge viral de una bibliotecaria en TikTok

Las bibliotecas pueden ser percibidas como aburridas o desactualizadas por algunos, pero se han convertido en populares lugares digitales para los jóvenes espectadores de TikTok. Ella informó a CNN que el 84% de sus espectadores tienen entre 18 y 34 años.

Bibliotecarias como ella están utilizando TikTok para conectarse con los jóvenes y renovar su interés en las bibliotecas. Es importante tener en cuenta que más de la mitad de todos los adultos estadounidenses de 18 a 34 años están en TikTok, según el Centro de Investigación Pew. La presencia de bibliotecarias como ella en TikTok podría animar a esta demografía a visitar bibliotecas offline: un informe de 2023 de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos (ALA) encontró que el 54% de los Gen Z y Millennials habían hecho una visita a una biblioteca física en los últimos 12 meses.

La presidenta de la ALA, Cindy Hohl, aplaudió la habilidad de los profesionales de la biblioteca para adaptarse a la tecnología emergente en un comunicado a CNN: "Los profesionales de la biblioteca han sido rápidos en adaptarse a la tecnología emergente, y la forma en que han aprovechado una plataforma poderosa como TikTok es un testimonio de eso. A través de BibliotecaTok, la audiencia tiene una visión de los diversos recursos que ofrece una biblioteca y se les recuerda el papel central que desempeña una biblioteca en la comunidad."

Desde que se unió a TikTok en 2023, ha reunido una audiencia dedicada que disfruta viéndola realizar diversas tareas de la biblioteca, como reparar libros y revisar devoluciones tardías. Comparte videos de desembalaje de suministros donados, incluso compartiendo un vistazo a su vida personal, como llevar a su hija a la universidad.

Su contenido diario resuena con muchos espectadores que se sienten nostálgicos de sus días escolares. Los sonidos familiares de un libro que se devuelve a tiempo o la alegría de encontrar libros en sus estanterías que amaban leer en la escuela media despiertan la nostalgia en los espectadores.

Ella a menudo se refiere a sí misma como una "creadora de confort," un sentimiento que ella considera "el mayor cumplido jamás recibido."

Después de que un video de reparación de ella se volvió viral en enero, comenzó a recibir más comentarios y mensajes de alabanza. Muchos expresaron su deseo de convertirse en bibliotecarios o de registrarse para obtener una tarjeta de biblioteca, mostrando el impacto de su contenido.

"Creo que la mezcla de nostalgia y la asociación de la biblioteca con la positividad y la inclusión convergen para crear un espacio invitador en BibliotecaTok," dijo ella.

'BibliotecaTok' proporciona consuelo durante las crisis

La biblioteca escolar de Jenifer Rice es el "corazón de su escuela."

Sus estudiantes de escuela elemental participan en una amplia variedad de actividades, como leer, estirarse, cantar y jugar con rompecabezas, para nombrar algunas.

"Es el lugar donde todos quieren estar durante el día," le dijo a CNN, también conocida como "La Bibliotecaria Contorneada" en TikTok.

A pesar de su popularidad inesperada, aprecia el apoyo, especialmente cuando oye de los comentaristas que está cambiando su percepción de las bibliotecas escolares. Muchos le dicen que tuvieron experiencias negativas en las bibliotecas cuando eran niños.

"Encontré una carrera donde me siento exitosa y disfruto haciéndolo todos los días, y creo que la idea de que puedes encontrar una carrera que se sienta como en casa resuena con muchas personas," dijo. "Me gusta pensar que ver contenido de bibliotecas saludable donde los niños se sienten amados y seguros es algo que resuena con la gente."

La comunidad de BibliotecaTok también le ha proporcionado sentimientos de unidad en medio de desafíos "desalentadores" como las prohibiciones de libros en su estado natal de Texas y trabajar con un presupuesto restrictivo, dijo ella.

Las remociones de libros están aumentando significativamente, con regiones como Texas y Florida experimentando un aumento notable. Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos en 2023, una cantidad impresionante de 4.240 títulos únicos fueron señalados y propuestos para eliminación de las bibliotecas públicas y educativas de todo Estados Unidos. Esta cifra es un aumento significativo en comparación con los 2.571 libros desafiados en 2022.

Texas experimentó más de 1.500 prohibiciones de libros entre julio de 2021 y diciembre de 2023, según PEN America, una organización dedicada a preservar la libertad de expresión para los escritores. Por otro lado, los datos de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos mostraron solo tres títulos desafiados y tres intentos de limitar el acceso a libros específicos para las bibliotecas públicas y educativas de Texas en 2020.

Los libros bajo escrutinio parecen centrarse predominantemente en temas que destacan a comunidades subrepresentadas. A nivel nacional, PEN America informó casi 10,000 libros prohibidos durante el mismo período, con el 37% centrado temáticamente en la raza, el racismo o personajes de color, y el 36% que presenta personajes o temas LGBTQ.

En respuesta a estas prohibiciones de libros, los oponentes están tomando medidas e instituyendo sus propias prohibiciones para combatir la censura. Por ejemplo, el candidato a vicepresidente demócrata y gobernador de Minnesota, Tim Walz, firmó una legislación en mayo de 2023 que prohíbe la prohibición o eliminación de "un libro o otro material basado únicamente en su punto de vista o los mensajes, ideas o opiniones que transmite". Esta legislación requiere la participación de un bibliotecario capacitado en cada situación de desafío.

Fomentando conexiones a través de ‘LibraryTok’

Algunos miembros del público han sido motivados a apoyar a sus influencers favoritos de LibraryTok fuera de línea. Miller inició la serie "Library Love" para destacar a various bibliotecarios de todo el país que buscan donaciones para artículos como adhesivos, libros ilustrados, escritorios y suministros de limpieza. Sus seguidores lograron cumplir con las listas de deseos de siete bibliotecas, según Miller.

Grace reveló que sus seguidores también han extendido su apoyo en el contexto de "library love". Como bibliotecaria en una escuela Title I, muchos de sus estudiantes no pueden participar en la popular Feria del Libro de Scholastic cada año debido a restricciones financieras. Sin embargo, generosos "hadas del libro" en TikTok han financiado la participación de los estudiantes de Grace en la feria del libro, asegurando su acceso a una tradición escolar agradable. Este acto de bondad se ha replicado, con otros bibliotecarios y maestros lanzando initiatives similares para financiar la experiencia de la feria del libro de sus estudiantes.

Grace expresó su alegría por el impacto de TikTok, diciendo: "Es algo hermoso de ver, y todo comenzó en TikTok". Miller no tenía experiencia previa con TikTok antes de crear su cuenta y solo había oído historias negativas sobre la aplicación. Al unirse a la comunidad de LibraryTok, descubrió que estaba compuesta por personas extraordinarias.

"Las mejores personas se encuentran en LibraryTok", dijo Miller. "Es una comunidad única".

Las figuras queridas de LibraryTok están trabajando para redefinir lo que significa ser un "bibliotecario típico", un video a la vez.

"Los bibliotecarios son amables", dijo Miller. "Quieren hacerte sentir reconocido. Quieren proporcionar libros que muestren representación. Quieren que veas tu reflejo en los libros, y también quieren construir una colección en la que no solo veas tu reflejo en los libros, sino que también veas a otros en los libros".

Fomentar que los estudiantes visiten la biblioteca es la base de cómo los bibliotecarios escolares pueden cambiar la perspectiva de un niño sobre la lectura. Los libros, según Miller, funcionan como "ventanas y espejos", una idea presentada por la renombrada experta en literatura infantil Rudine Sims Bishop. Fomentan la creatividad y el autoestima de los lectores. Además, mostrar sus bibliotecas escolares y a las personas que las mantienen puede ser un método efectivo para avivar la pasión de los jóvenes por la lectura.

Sus seguidores de TikTok, que principalmente consisten en jóvenes adultos, comparten su entusiasmo por las bibliotecas y a menudo visitan sus bibliotecas locales después de inspirarse con su contenido. La "bibliotecaria 'Meet Me in the Media Center'" anima a sus espectadores a obtener tarjetas de biblioteca y incluso a considerar la ciencia de la biblioteca como una carrera.

En respuesta a las prohibiciones de libros y recortes presupuestarios, la comunidad de LibraryTok proporciona apoyo y una plataforma para que los bibliotecarios compartan su amor por la literatura y las bibliotecas, fomentando un sentido de unidad entre sus miembros.

