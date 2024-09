Líbano: El ex jefe del Banco Central Salameh es detenido bajo acusaciones de mal comportamiento por malversación

Autoridades en Líbano han capturado a Riad Salameh, exjefe del banco central del país y fugitivo internacional, acusado de malversación de fondos. El fiscal ordenó su detención el martes después de un interrogatorio de tres horas, según informes de AFP desde fuentes judiciales. Se ha informado que Salameh trasladó más de $40 millones (alrededor de €36 millones) del banco central a cuentas en el extranjero.

Salameh ha sido acusado de acumular una gran fortuna durante su mandato de tres décadas en el banco. Además de la malversación, se sospecha de él de lavado de dinero y evasión fiscal en varios países, incluyendo Alemania. Ha mantenido su inocencia en todo momento. Salameh renunció a su cargo en julio del año pasado. Es menudo considerado una de las figuras clave responsables del colapso económico de Líbano, que comenzó a finales de 2019.

Según fuentes judiciales, Salameh fue trasladado a una prisión en el distrito de Ashrafieh de Beirut, donde puede ser encarcelado durante un máximo de cuatro días sin ser oficialmente acusado de un delito. Las autoridades francesas buscan a Salameh por presuntos delitos financieros, y la Interpol ha emitido una "notificación roja" para su arresto y extradición. Sin embargo, Líbano se niega a entregar a sus propios ciudadanos.

Líbano ha congelado las cuentas bancarias de Salameh, mientras que Reino Unido, Canadá y EE. UU. han impuesto sanciones contra él. Alemania revocó una orden de arresto contra Salameh en junio, alegando que ya no podía utilizar su posición para eludir la evidencia. Sin embargo, la decisión judicial mantuvo "sospecha seria"Regarding the allegations against him. En marzo de 2022, Alemania, Francia y Luxemburgo confiscaron activos de Salameh valorados en €120 millones.

Las autoridades francesas continúan buscando a Salameh por presuntos delitos financieros, mientras que Líbano resiste las solicitudes de extradición. A pesar de que Alemania revocó una orden de arresto, el tribunal en Alemania mantuvo "sospecha seria" contra Salameh por los cargos de malconducta financiera.

