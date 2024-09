Lexus RX 500h híbrido de lujo: abrazando la practicidad exótica con una figura sólida

En aquellos tiempos, el número 500 era sinónimo de un Mercedes robusto equipado con un potente motor V8. El pionero Lexus, una prestigiosa rama de Toyota, adoptó esta terminología y la aplicó a su gran SUV, el RX, aunque no viene con un V8 real bajo su capó.

Lexus es conocido por sus vehículos de alta gama que lucen potentes motores envueltos en diseños elegantes. Y cuando se trata de trenes de potencia híbridos, Lexus tiene numerosas opciones que combinan motores eléctricos y, en ocasiones, incluso V8s.

Actualmente, tenemos el Lexus RX 500h, que se extiende a 4.89 metros y sigue luciendo un exterior excéntrico lleno de líneas caóticas y arrugas pronunciadas. Sin embargo, la sorpresa está debajo del capó – un compacto motor V4 de 2.4 litros, aunque potente con 271 hp. Este poder se complementa con dos robustos motores eléctricos (87 hp en el eje delantero y 103 hp en el trasero).

Si te preguntas sobre el rendimiento de esta potencia única en este vehículo de lujo, no te decepcionará. El motor puede no proporcionar el sonido rico tradicional que se asocia con los coches de lujo, pero tiene su propio atractivo distintivo. Además, los ingenieros agregaron un borde más deportivo al RX superior, lo que se evidencia en la etiqueta "F Sport+".

Además, este RX cuenta con una característica revolucionaria para los híbridos de Lexus – reemplaza el sistema CVT convencional (de rendimiento) con una transmisión automática de seis velocidades. El motor V4 también es turboalimentado.

Un Interior Estilizado

Conducir este RX evita el famoso "efecto de goma elástica" donde las RPM se mantienen altas, lo que lo hace un viaje más suave. El interior está diseñado para ser cómodo y elegante, ideal para aquellos largos viajes. Los asientos de cuero suave de alta gama, el espacio para las piernas generoso y la atmósfera de alta gama aseguran un viaje placentero.

Los diseñadores de Lexus hanPriorizado la practicidad recientemente, como en este caso con el monitor central facing al conductor – una decisión que podría ser criticada en términos de la experiencia de visualización del pasajero. Sin embargo, el sistema de infotainment de Lexus viene con sus características distintivas – los controles del touchpad en el volante, por ejemplo, requieren una curva de aprendizaje debido a su baja precisión y perhaps la ubicación confusa de los leveres de la columna de dirección.

Pero algunos aspectos mejoraron claramente, como el reemplazo del joystick anticuado con una opción de navegación de menú en la gran pantalla. La presencia de una pantalla táctil mejora significativamente la experiencia del usuario.

Potencia, pero no un Exceso

Las especificaciones de los componentes de conducción individuales y el rendimiento del sistema en general están fácilmente disponibles antes de la primera prueba de conducción. Con 371 caballos de fuerza, el RX 500h puede parecer moderado en comparación con sus competidores V8, pero es suficiente para Lexus, que prefiere caminar por su propio camino y no necesita validación de otros.

Sin embargo, la competencia V8 puede sentirse más afirmativa cuando se necesita acelerar fuertemente en pendientes de autopista empinadas. Pero el turbo asegura una partida poderosa desde cero, lo que permite al RX alcanzar los 100 km/h en 6.2 segundos, lo que es decente para un vehículo de 2.2 toneladas.

Los componentes híbridos funcionan eficientemente, demostrando un consumo de combustible WLTP promedio de alrededor de ocho litros. Sin embargo, la durabilidad puede verse comprometida si se usa el poder máximo de forma consistente en situaciones de alta velocidad.

El RX combina lujo con confort, ofreciendo una suspensión controlada electrónicamente que navega incluso por las carreteras más accidentadas. Su sistema de dirección todas las ruedas mejora la agilidad y la maniobrabilidad.

En última instancia, la decisión de elegir Lexus en lugar de otras marcas puede surgir del deseo de destacar entre otros propietarios de automóviles. Lexus representa una mezcla única de individualismo y lujo de alta gama, a pesar de su diseño llamativo.

El RX 500h no es barato, comienza en 94,250 euros. Características adicionales, como asientos traseros con aire acondicionado, pueden elevar el costo a 97,400 euros para el "paquete de confort". Afortunadamente, los pasajeros en la segunda fila también pueden viajar cómodamente con esta actualización.

thus, while the RX focuses on aesthetics, it delivers as a practical vehicle with ample luggage space and air-conditioned seating arrangements. Its distinctiveness and metrics make it a preferred choice among its fans, and an increase in admirers would only benefit the brand.

Lea también: