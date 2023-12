Léxico futbolístico: "Squeaky bum time" y "park the bus" se añaden al Diccionario de Inglés Oxford

Ahora, el ingenio lingüístico de dos de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno, Alex Ferguson y José Mourinho, ha sido reconocido oficialmente por el Oxford English Dictionary (OED).

La frase de Ferguson "squeaky bum time" y el comentario de Mourinho "park the bus" han sido dos de las 15 incorporaciones al OED relacionadas con el fútbol antes del Mundial de Qatar que se celebrará a finales de este año.

"Aunque el OED ya cubre un gran número de términos futbolísticos, desde catenaccio hasta nuez moscada o aguamanil, este selecto lote de adiciones llena algunas lagunas en nuestra formación", señaló el diccionario en un comunicado.

El término "tiempo de vagos chillones" se originó en una rueda de prensa en 2003, cuando Ferguson quería presionar al Arsenal, rival del Manchester United en la Premier League inglesa.

"Tienen una repetición contra el Chelsea y si la ganan se enfrentarían a una semifinal tres días antes de jugar contra nosotros en la liga", dijo Ferguson.

"Pero entonces dijeron que iban a ganar el triplete, ¿no? Es la hora de los vagos chillones y ahora tenemos la experiencia para afrontarlo".

El OED define la frase de Ferguson como "una referencia al sonido de alguien que se mueve inquieto en los asientos de plástico durante las tensas fases finales de una competición".

El actual entrenador del AS Roma, Mourinho, famoso por su influencia en la cultura británica -incluido un cameo en el último vídeo musical del rapero y cantante inglés Stormzy-, también ha pasado el corte del OED.

La definición del OED de "aparcar el autobús" del ex entrenador del Chelsea es "jugar de forma muy defensiva, normalmente con la mayoría de los jugadores de campo cerca de su propia portería y mostrando poca intención ofensiva".

"Como decimos en Portugal, trajeron el autobús y dejaron el autobús delante de la portería", dijo Mourinho tras el empate a cero del Chelsea contra el Tottenham en 2004.

"Me habría sentido frustrado si hubiera sido un aficionado que pagó 50 libras [unos 56 dólares] para ver este partido porque los Spurs vinieron a defender. Estoy muy frustrado porque sólo había un equipo que quería ganar, sólo vinieron a no conceder. No es justo para el fútbol que hicimos".

Algunas de las otras entradas del OED relacionadas con el fútbol son: "Fútbol total" (un tipo de fútbol ofensivo, basado en la posesión del balón, que a menudo se atribuye a Holanda), "Fila Z" (el asiento más alejado de la banda en un estadio), "Falso número 9" (un jugador que empieza en la posición de delantero pero cae más al fondo del campo) y "Trequartista" (una expresión italiana que describe a un jugador que juega en los espacios entre el centro del campo y los delanteros).

