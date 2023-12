Lo más destacado de la historia

Lexi Thompson dice que ser "adicta" a hacer ejercicio le ha ayudado en su juego

Lexi Thompson ha ganado dos torneos en 2017

Fue decisiva en la victoria del Team USA en la Solheim Cup

La golfista de 22 años ha pasado por los altibajos del deporte y también ha soportado momentos difíciles lejos del campo de golf.

En el primer Major de la temporada, el ANA Inspiration de California, la jugadora de Florida llevaba una ventaja de dos golpes cuando en los últimos compases de la ronda final le comunicaron que sería penalizada con cuatro golpes por una infracción que un telespectador había detectado en la ronda anterior.

Su compostura en el campo -se recuperó para forzar un desempate que finalmente perdió en la muerte súbita contra la surcoreana So Yeon Ryu- le valió nuevos admiradores, y las redes sociales se llenaron de indignación.

Pero durante un año difícil -en mayo le diagnosticaron cáncer a su madre y en septiembre falleció su abuela- Thompson se ha mantenido constante en el campo.

La carrera de Lexi Thompson en imágenes

Una chica normal de 22 años

Ahora clasificada número 3 del mundo, la ganadora de majors ha ganado dos torneos en 2017 y ha disfrutado de nueve top 10, mientras que en agosto fue fundamental para que el Team USA retuviera la Solheim Cup.

Pero a pesar de los éxitos y los sinsabores, la estadounidense mantiene que sigue siendo una "chica normal de 22 años".

Reflexionando sobre el hecho de ser uno de los nombres más importantes de su deporte, Thompson declaró al programa Living Golf de la CNN: "Es algo a lo que me he acostumbrado. No me considero famosa en ese sentido.

"Sólo juego al golf profesionalmente para ganarme la vida. Supongo que es muy diferente a lo normal a los 22 años, pero es genial ver la cantidad de apoyo de los aficionados que recibo y es parte de un atleta profesional. Eso es lo que conlleva".

A lo largo de los años, la golfista ha publicado regularmente fotos de sí misma en Instagram en el gimnasio y es su dedicación a la formación que ha sido uno de los factores detrás de su éxito, con su régimen de fitness que conduce a, dijo, mejoras "dramáticas" en su distancia de conducción.

Disfruta mostrando a sus fans una parte diferente de su vida, aunque la golfista publicó en su página de Instagram el mes pasado que se alejaría de las redes sociales tras la muerte de su abuela para "centrarme en mi familia y nada más".

Thompson, cuyos ingresos en su carrera superan los 7 millones de dólares, dijo: "Cuando llego a casa, me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, ya que no puedo verlos muy a menudo, pero hay mucha práctica involucrada y mucho entrenamiento".

"Definitivamente, soy adicto al entrenamiento.

"Me encanta hacer ejercicio. Es como mi válvula de escape: correr. Me pongo los auriculares, pongo música a todo volumen y me evado.

"Pero creo que es muy importante para el golf, porque los días son muy largos. Estamos cinco horas en el campo y luego, con el calentamiento, son una o dos horas más, así que es importante estar en buena forma para poder aguantar el día. es mucho más fácil y te sientes mejor contigo mismo".

"Desde que me he puesto a trabajar he visto cambios drásticos en la distancia de mi swing de golf.

"Obviamente, por la forma en que me veo y creo, eso es lo que me hizo adicto a ella, pero creo que es una gran parte del estilo de vida aquí.

"Muchas de las chicas hacen ejercicio y se mantienen en forma, ya sea haciendo ejercicios de espuma, estiramientos o ejercicios, asegurándose de mantenerse en buena forma porque a veces estamos 10 semanas en la carretera".

