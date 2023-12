Lo más destacado

Lewis Hamilton se disculpa por un vídeo que "avergüenza" a su mujer

Lewis Hamilton pide perdón por el vídeo publicado

Pregunta por qué su sobrino llevaba un vestido de princesa

En su disculpa en Twitter, el tetracampeón del mundo dijo que el vídeo de Instagram fue un "lapsus de juicio."

El vídeo de Hamilton mostraba a su sobrino con un vestido de princesa morado y rosa y agitando una varita con forma de corazón rosa. Después de que su sobrino responde que sí, Hamilton dice: "¿Por qué pediste un vestido de princesa para Navidad?".

El piloto de F1 añade a continuación: "Los chicos no llevan vestidos de princesa", antes de que su sobrino le tape los oídos con las manos.

Hamilton borró más tarde el vídeo y pidió disculpas.

"Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras eran inapropiadas, así que eliminé la publicación", escribió en Twitter el piloto de Mercedes, de 32 años.

"No quería hacer daño y no pretendía ofender a nadie en absoluto. Me encanta que mi sobrino se sienta libre de expresarse como todos deberíamos", añadió Hamilton, que tiene 5,7 millones de seguidores en Instagram.

"Mis más profundas disculpas por mi comportamiento, ya que me doy cuenta de que realmente no es aceptable para nadie, no importa de dónde seas, marginar o estereotipar a nadie".

'Vergüenza'

En Twitter, la editora Victoria Smith, que escribe sobre feminismo, maternidad, política y salud mental, describió a Hamilton como un "imbécil inseguro y sexista".

"Personalmente encuentro mucho más tranquilizador ver a niños con vestidos de princesa que a niñas con ellos", tuiteó Smith.

El Orgullo en Londres en Twitter dijo estar "decepcionado" con el vídeo de Hamilton: "Muchos de nuestra comunidad hemos experimentado este tipo de vergüenza cuando éramos más jóvenes".

Sin embargo, otros usuarios de Twitter dijeron que la reacción a la publicación de Instagram de Hamilton era exagerada.

"Entiendo si Lewis Hamilton fue mezquino al respecto, pero no parecía que lo estuviera haciendo de esa manera", escribió Tony Mellace.

"Además su sobrino parecía reírse de su respuesta. Estáis más disgustados que el niño. Disfrutad de las vacaciones y dejad de quejaros de TODO. Paz y amor".

Hamilton conquistó su cuarto título mundial a falta de dos carreras para el final de octubre tras una serie de exhibiciones dominantes al volante.

Hamilton y su rival Sebastian Vettel estuvieron muy igualados durante gran parte de 2017, con el piloto de Ferrari llevando la delantera durante la primera mitad de la temporada antes de que el británico desatara una fulgurante racha de forma, ganando cinco veces en seis carreras para convertir una desventaja de 14 puntos en una ventaja de 66 puntos en el espacio de ocho semanas.

No es la primera vez que Hamilton se mete en problemas por su uso activo de las redes sociales.

Se ha tomado selfies mientras conducía una moto Harley-Davidison en Nueva Zelanda y dijo en Snapchat "This s**t is killing me" (Esta mierda me está matando) durante una conferencia de prensa de medios de F1 en Japón en octubre de 2016.

