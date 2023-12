Lewis Hamilton: "La vida es aburrida sin retos

Pilotando un coche más lento que su rival más cercano, Ferrari, durante gran parte de la temporada, Hamilton se ha visto obligado a dar lo mejor de sí mismo en cada gran premio.

Pero lejos de quejarse de la adversidad a la que se ha enfrentado, el británico afirma que es lo que le ha ayudado a impulsarse hasta la cima de su profesión.

"Me encanta conducir el coche", dijo Hamilton a la CNN en Abu Dhabi. Cada fin de semana, cuando te subes al coche, es una sensación increíble".

"Eso nunca cambia y el desafío de cada fin de semana es siempre ... la vida es aburrida sin desafíos. Pero es diferente para otras personas, a muchas personas en la vida no les importa tener un desafío.

"Quizá (tomen) un camino más fácil, pero a mí me gusta que me desafíen, enfrentarme a nuevos retos cada día y eso es algo que no se da, y me encanta cuando es un trabajo duro".

La importancia de la familia

Como ocurrió cuando ganó sus cuatro títulos mundiales anteriores, Hamilton ha recibido un aluvión de mensajes de texto y correos electrónicos de felicitación.

Después de todos estos años, después de haber pasado años trabajando juntos en series de karting cuando Hamilton era un niño, sigue siendo el texto de su padre, Anthony, el que más significa.

"Los chicos con los que trabajo y mi familia saben lo mucho que cuesta", dice Hamilton sobre sus esfuerzos esta temporada. "En última instancia, eso es lo que realmente importa. Pero creo que mis fans también".

Ahora que tiene cinco títulos mundiales, ¿tiene Hamilton la vista puesta en igualar el récord histórico de Michael Schumacher de siete?

Por ahora, no piensa en el futuro.

"De momento, mi próximo reto es tener el mejor periodo de vacaciones y de descanso de mi vida".

