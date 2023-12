Lewis Hamilton apoya las protestas ecologistas, pero no sus métodos, mientras los manifestantes invaden la pista del GP de Gran Bretaña

En el Gran Premio del domingo en Silverstone, un grupo de manifestantes con camisetas naranjas se sentó en la recta de Wellington cuando los coches volvían a boxes a baja velocidad con la carrera con bandera roja tras el accidente a alta velocidad de Zhoy Guanyu .

El piloto de Mercedes Hamilton, que se enteró de las protestas contra el uso mundial del petróleo en la rueda de prensa posterior a la carrera, dijo: "Aplaudamos a los manifestantes".

El piloto de 37 años, que terminó tercero en una carrera dramática, añadió: "Me encanta que la gente luche por el planeta y necesitamos más gente como ellos".

Después de la rueda de prensa, Mercedes dijo en un comunicado, que fue enviado a la CNN: "Lewis estaba respaldando su derecho a protestar, pero no el método que eligieron, que comprometió su seguridad y la de los demás".

Más tarde en el día, Hamilton tomó Instagram para aclarar sus pensamientos.

"Como hemos visto hoy, este es un deporte muy peligroso", escribió. "No estaba al tanto de las protestas de hoy, y aunque siempre apoyaré a aquellos que defienden aquello en lo que creen, debe hacerse de forma segura. Por favor, no saltéis a nuestros circuitos de carreras para protestar, no queremos poneros en peligro".

La policía de Northamptonshire dijo que siete personas estaban bajo custodia después del incidente, con el inspector jefe Tom Thompson diciendo que estaba "realmente decepcionado" los manifestantes ignoraron las advertencias previas sobre cuestiones de seguridad.

"Nos ofrecimos a facilitar un evento pacífico en el circuito, pero en lugar de eso optaron por poner en peligro la vida de los pilotos, los comisarios y los voluntarios. Es increíblemente decepcionante que alguien tome la decisión de hacerlo", afirmó.

"Afortunadamente, teníamos planes para una eventualidad como esta y el grupo fue rápidamente desalojado y detenido por nuestros agentes".

Just Stop Oil publicó un comunicado en las redes sociales tras la carrera en el que reivindicaba su responsabilidad en el incidente y exponía sus motivos.

"Si estáis más indignados por esta interrupción que por el hecho de que nuestro mundo se queme ante nuestros ojos, entonces necesitáis aclarar vuestras prioridades", decía el mensaje.

Tanto el ganador de la carrera, Carlos Sainz, como Sergio Pérez, que terminó segundo, dijeron que apoyaban la causa, pero criticaron la forma en que se llevó a cabo la protesta.

"Creo que la gente tiene la oportunidad de expresarse y hacer manifestaciones donde quiera, porque es un derecho. Simplemente no creo que saltar a una pista de Fórmula 1 sea la mejor manera de hacerlo, y ponerte en peligro a ti mismo y a todos los demás pilotos", dijo en la rueda de prensa posterior a la carrera el piloto de Ferrari Sainz, que se adjudicó su primera victoria.

"Así que sí, apoyo la causa, creo que la Fórmula 1 ya está haciendo un gran trabajo para intentar llegar al carbono cero en 2030. Y estamos empujando en esta área y estamos empujando a la F1 y empujando a la FIA [organismo rector del automovilismo] para encontrar maneras de ir en esta dirección."

Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, calificó las acciones de los manifestantes de "irresponsables y peligrosas".

"Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión sobre los problemas, pero nadie tiene derecho a poner vidas en peligro", declaró a los periodistas. "Las acciones de un pequeño grupo de personas hoy han sido completamente irresponsables y peligrosas".

"Agradecemos a la policía su gran trabajo y no debemos ser complacientes con el riesgo que esto supuso para la seguridad de los pilotos, los comisarios, los aficionados y los propios individuos".

Fuente: edition.cnn.com