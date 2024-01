Leslie Jordan amaba Instagram y ella le devolvió el amor

Tras la muerte del actor el lunes a los 67 años, muchos han acudido a su cuenta verificada para compartir su dolor.

Parece apropiado, dado el prolífico uso que Jordan hacía de las redes sociales.

Durante el punto álgido de la pandemia, alegró a muchos con su saludo característico: "Vaya mierda. ¿Cómo estáis?", con su clásico acento sureño.

Instagram dio más fama a Jordan y ofreció a su público una plataforma para conectar con un tío descarado y divertido que muchos necesitaban en una época oscura.

Jordan dijo al Washington Post en 2020 que había regresado de California a su Chattanooga natal por asuntos familiares y decidió quedarse para refugiarse en el lugar con sus seres queridos.

"Preferiría mucho más estar acurrucado con mi familia", dijo en ese momento. "Mi madre tiene 94 años, tengo una hermana gemela idéntica... es como una obra de Tennessee Williams. Estamos todos aquí".

El deseo de estar cerca -pero no demasiado- de la familia resultaba familiar para muchos.

"Cogí una pequeña casa cerca, un Airbnb cercano, porque pensé: 'No puedo, con 65 años, volver a vivir con mi madre'. Así que por las tardes vengo aquí", bromeó.

La estrella de "Call Me Kat" contó a Tulsa World en 2021 que posteó dos veces al día durante 80 días.

"Un amigo me llamó desde California y me dijo: 'Te has vuelto viral'", recuerda Jordan. "Y yo le dije: 'No, estoy bien'. Y él dijo: 'No, eres viral'".

Pronto aprendería lo que eso significaba. Jordan llegó a tener casi 6 millones de seguidores en Instagram, que se deleitaban con sus bromas, observaciones e historias.

En un vídeo de 2020, aparece sentado en la encimera de su cocina intentando meditar y profundizar en su mente antes de darse por vencido.

"Hostia puta", bromea. "No quiero estar en mi mente. Es como un mal vecindario cariño, no quieres estar allí solo".

Jordan parecía disfrutar de sus payasadas tanto como su público.

AAnderson Cooper, de la CNN, le dijo: "Hay que divertirse, hay que mantener el ánimo alto. Hay que reírse. Hay que ayudarse unos a otros".

El último mensaje de Jordan antes de morir, publicado el domingo, dio escalofríos a la luz de lo que estaba por venir.

En él aparecía cantando un himno con el artista Danny Myrick.

"Cuando se pase lista, allí estaré", cantaban juntos.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com