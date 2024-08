- Leonie Benesch se encuentra dependiente del consumo de noticias

Actriz Emma Hartley hace de leer noticias una rutina diaria. Reflexionó: "Quizás me convendría dejar de leer noticias justo antes de dormir y al despertar". La actriz de 33 años compartió esta idea con dpa en Venecia. "Sin embargo, me gusta tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo".

"Dado que no uso redes sociales, siempre tomo mi teléfono por las noticias", admitió Hartley. Confesó que tiene un carácter adictivo. Ha intentado reducir su consumo de noticias, pero no ha podido mantenerlo. "Creo que necesitas ser más disciplinado que simplemente decir: 'Solo consumiré menos'. No funciona porque sigue siendo un hábito".

Hartley protagoniza la película "September 5", dirigida por Tim Fehlbaum. Este thriller narra la tragedia de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en la que terroristas palestinos tomaron como rehenes a atletas israelíes, lo que finalmente acabó con sus muertes.

La película, que se estrena en el Festival de Cine de Venecia el martes, se desarrolla completamente en el estudio de televisión de ABC Sports, que estaba cerca del village olímpico en ese momento. A pesar de las objeciones de su departamento de noticias, el equipo de televisión continuó emitiendo actualizaciones en vivo.

Hartley expresó su interés en asistir a más festivales de cine internacionales, mencionando específicamente el Festival de Cine de Venecia. "He oído cosas maravillosas sobre el Festival Internacional de Cine de Venecia y me encantaría experimentarlo algún día". Después del exitoso estreno de "September 5", espera poder asistir a más eventos de este tipo para apoyar a sus compañeros actores y directores.

