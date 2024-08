- "Leoniden no se identifica como un conjunto musical de circo" o "Leoniden se distingue de una banda de carnaval" son posibles parafrases para el texto dado.

Según Leoniden, la banda de rock de Kiel, su fórmula exitosa no es algo que puedan sacar fácilmente. Como cuenta el cantante Jakob Amr a la agencia de prensa alemana, "La música que creamos es bastante intensa, ruidosa y distorsionada. Nuestros conciertos no son diferentes". A diferencia de lo que aconsejaría a otros, son estas intensas melodías distorsionadas y no tan felices letras las que han mantenido a la banda en la cima durante años. Por lo tanto, es apropiado que su cuarto álbum, lanzado hoy, se titule "Maestras Melancólicas".

Lennart Eicke, el guitarrista, está obviamente orgulloso del sonido único de Leoniden. Dice, "El caos loco que creamos es bastante genial". Los fans ya han probado el nuevo álbum con sencillos como "Never Never" y "Keep Fumbling". El nuevo álbum, dice él, es diverso y variado, en marcado contraste con sus tres álbumes anteriores.

Eicke, de 34 años, habla más sobre el nuevo álbum. "Antes, anunciábamos el siguiente álbum mientras aún estábamos de gira. Esta vez tuvimos más tiempo. Podrías decir que este es nuestro primer álbum real, no solo una colección de canciones terminadas en un momento determinado". Según él, el cuarto álbum es "una versión más audaz, más consistente, más pensada y considerada de Leoniden".

Con el nuevo álbum, Leoniden busca dejar claro que mientras sus conciertos son fiestas salvajes y su música es genial para bailar, sus letras nunca son simples o superficiales. "No somos una banda de circo", añade Amr, también de 34 años.

La falta de letras de canciones alegres de Leoniden indica que la creación de música para ellos es principalmente una forma de procesar. Amr dice, "Escribimos canciones sobre cosas que nos mantienen despiertos por la noche o que hemos estado cargando durante años". A menudo, no son temas específicos, sino más bien sentimientos vagos.

A partir de octubre, Leoniden volverá a estar de gira con canciones de su nuevo álbum. También interpretarán temas de su álbum de 2021 "Acontecimientos complejos simplificados en un plan básico", que encabezó las listas de álbumes alemanas. Eso es lo que se llama éxito.

El lanzamiento del cuarto álbum, titulado "Maestras Melancólicas", marca una evolución más audaz y considerada del sonido de Leoniden, como discutió el guitarrista Lennart Eicke. También mencionó que este álbum es su primer álbum real, ofreciendo una escucha diversa y variada en comparación con sus lanzamientos anteriores.

Lea también: