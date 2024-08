- "Legendas" entre ellas: el bastón en la selva de verano 2024

RTL envía a 13 semi-famosos a su "Selva de las Leyendas". Todos habían participado antes. Aquí están y lo que necesitas saber.

Giulia Siegel (49)

Giulia Siegel, conocida como personalidad de la televisión, actriz, modelo, DJane y hija del compositor de Fórmula 1 Ralph Siegel, mira hacia atrás en la historia más larga del Dschungelcamp. Estuvo allí en 2009. Dejó el show debido a dolor de espalda. Fue la temporada en la que la actriz Ingrid van Bergen, entonces de 77 años, comió gusanos vivos y ganó. Siegel quedó en la memoria por su fumar.

Sarah Knappik (37)

Sarah Knappik, conocida como modelo ("Alemania's Next Topmodel"), fue parte del equipo de 2011 que dio a los espectadores leales un agradable escalofrío. Luego, el actor Mathieu Carrière le rogó de rodillas: "Eres nuestro problema. Vete. Por favor, por favor, por favor vete". Finalmente se fue voluntariamente, pero dejó algunas citas en inglés para la eternidad ("Mi aire estaba lejos"). RTL le dijo: "Mi misión es traer de vuelta a la pequeña Sarah que se perdió en la selva".

Georgina Fleur (34)

Georgina Fleur se mudó al Dschungelcamp en 2013 después de que su - si se quiere - estrella se elevara como participante en el formato de citas "Der Bachelor". Más tarde, se mudó a la "Casa de Verano de las Estrellas" con su entonces pareja Kubilay, donde hubo muchas disputas, incluidas entre ellos. Su relación, que ya no está juntos según RTL, ha sido un tema en las revistas de chismes desde entonces.

Winfried Glatzeder (79)

Winfried Glatzeder fue uno de esos participantes cuando se mudó al jungle en 2014, donde por un momento uno se preguntó: ¿Por qué él? El actor se hizo famoso en 1973 con el papel principal en "La Leyenda de Paul y Paula" de Heiner Carow. En ese momento se le consideraba el "Belmondo del Este". Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora tiene 79 años y está de vuelta en la selva. "Mis hijos necesitan dinero y necesito la confirmación de que puedo ser el participante más antiguo de un gran formato en mi octogésimo año", explicó a RTL.

Mola Adebisi (51)

Mola Adebisi es conocido por todos los que amaron Viva. El presentador fue prácticamente parte del inventario en el antiguo canal de música. En 2014, se mudó al Dschungelcamp sin dejar una gran marca - terminó en octavo lugar. En 2024, él y su esposa Adelina se convirtieron en padres de un hijo. Antes de la selva, le dijo a RTL: "Mi objetivo principal es perder peso".

David Ortega (38)

David Ortega es probablemente la figura menos conocida en el campamento de verano de 2024, incluso para los fans del Dschungel. Cuando el antiguo actor de la serie "Köln 50667" apareció por primera vez en el show en 2016, tenía el pelo corto y negro y una barba recortada. Hoy, con el pelo largo y una túnica blanca, se parece ópticamente a un actor errante de Jesús. En 2021, Ortega fue breve invitada en el spin-off del show "The Great Dschungelshow" y levantó más preguntas que respuestas con su apariencia y algunos procesos de pensamiento muy erráticos.

Thorsten Legat (55)

Thorsten Legat, un exfutbolista (entre otros para VfB Stuttgart) y una fuerza de la naturaleza, se ha convertido en algo así como una mascota del jungle. Esto se debe a su aparición en la temporada de 2016, donde destacó por una ambición distintiva (para decirlo suave). Probablemente ningún otro candidato en la historia del show tomó la persecución de las comidas en forma de estrella tan en serio como Legat con sus montañas de músculos. Además, tiene un talento para ponerse increíblemente nervioso en su discurso. En otras palabras, es un buen material de candidato.

Kader Loth (51)

Kader Loth es algo así como una gran dama de la televisión basura alemana. Se hizo conocida hace muchos años a través de su participación en formatos como "Big Brother" y "Die Alm". En "Die Burg", fue testigo de uno de los primeros escándalos del género cuando Frédéric Prinz von Anhalt orinó en su bañera. Entró por primera vez en el campamento de la selva en 2011. Su declaración a RTL antes de este año's show, "En general, no tengo deseo de gente", muestra que ha internalizado los mecanismos del género.

Hanka Rackwitz (55)

Hanka Rackwitz pertenece a las madres fundadoras de la televisión real alemana - participó en el show de containers "Big Brother" como temprano como 2000. Más tarde, trabajó en el negocio inmobiliario y fue parte del show de makler "mieten, kaufen, wohnen" en Vox. En el campamento de la selva de 2017, muchos espectadores sintieron lástima por ella debido a sus pronunciadas fobias, que quedan en la memoria. Esta vez, le dijo a RTL que puede manejar mejor sus compulsiones y miedos. Sin embargo, también dijo: "¿Cómo estoy? He estado sentada en el sofá con mi gato durante seis años - y ahora viene el campamento de la selva". Admitió tener "miedo".

Elena Miras (32)

Elena Miras se hizo conocida a través del programa de citas y contacto corporal "Love Island", donde también conoció a su posterior pareja Mike Heiter (que participó en la temporada del campamento de la selva al comienzo de 2024). Miras ingresó a la selva en 2020 y a veces se hizo famosa como una ruidosa colérica. Uno de sus temas más grandes fue, entre otros, que se confundió una botella. Parece que aún no ha superado eso: "El problema de la botella estaba muy presente en mi selva en ese entonces. Creo que me costó mi victoria", le dijo a RTL. Ya no está con Mike Heiter.

Daniela "Danni" Büchner (46)

Daniela "Danni" Büchner ingresó al campamento de la selva en 2020 y aún mantiene el récord de más pruebas de la selva (12). Como viuda del antiguo participante "Malle"-Jens Büchner, quería rendir homenaje a su difunto esposo con su participación, según informes generales. Sin embargo, Büchner a menudo causaba fricciones y el ambiente no era bueno. Incluso el dúo de presentadores pidió al público que no enviara a la ahora 46 años de edad a más pruebas de la selva. Ahora, ella quiere mostrar quién es "realmente".

Eric Stehfest (35)

Eric Stehfest se hizo conocido como actor en la telenovela RTL "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" y por su forma intransigente de hablar sobre su propia historia. Su autobiografía, en la que escribió sobre sus experiencias con la metanfetamina y los problemas de drogas anteriores, se convirtió en un éxito de ventas. En el campamento de la selva de 2022, destacó al no participar en una prueba porque no quería volverse en contra de sus compañeros de campamento. Dijo que no estaba listo para jugar por comida con personas que no le gustaban, lo que fue algo así como un tabú en los valores de la televisión realidad.

Gigi Birofio solo estuvo en el campamento de la selva en 2023, pero ya lo dejaron volver. La estrella de la televisión realidad ("Ex on the Beach") tiene un talento para conectarse con otros participantes y venir con algunas joyas filosóficas cotidianas ("El camino aquí no solo tenía un paso, tenía una escalera entera", "Mi inglés todavía es una porquería"). Lo que quedó grabado en la mente de la gente fue cómo él y el compañero de campamento Cosimo no pudieron resistir el tentador crujido de una pizza - en detrimento de los demás candidatos.

